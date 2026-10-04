Histórica metalurgica confirmó el cierre de su fábrica en la era Milei: "Nunca pasé una crisis como esta"

Más de 30 trabajadores quedarán en la calle tras el cierre de otra empresa metalúrgica. Desde la firma apuntaron a la caída de la producción en el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

{{{htmlAmp}}}

La planta de CLAPP en Jeppener, partido de Brandsen, se encamina al final definitivo a fines de noviembre. La fábrica metalúrgica ya había realizado un recorte de personal antes de confirmar el final de sus operaciones.

La definición se dio luego de una negociación entre la empresa y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que busca establecer las condiciones para la salida de los trabajadores. Según explicó Daniel Cardoso, delegado gremial y empleado de la planta desde hace 43 años, existe un principio de acuerdo para que las indemnizaciones se paguen en su totalidad. El entendimiento todavía debe ser presentado ante el Ministerio de Trabajo bonaerense para su homologación.

Antes del cierre ya hubo un fuerte ajuste

El deterioro de la fábrica había quedado expuesto varios meses antes del anuncio del cierre. En abril, CLAPP despidió 28 trabajadores como consecuencia de la caída de la producción explicó Cardoso al medio Mundo Gremial. En ese momento, según relató, ya comenzaba a plantearse entre los trabajadores la posibilidad de que la fábrica dejara de funcionar si la actividad no conseguía recuperarse.

La producción finalmente no repuntó y la empresa avanzó con el cierre. Ahora quedan por delante las últimas semanas de actividad, durante las cuales CLAPP pretende mantener la producción hasta noviembre. El esquema acordado entre la firma y el sindicato contempla el pago del 100% de las indemnizaciones correspondientes. Originalmente, la intención era cancelar los montos durante octubre, pero la necesidad de mantener la fábrica operativa hasta noviembre llevó a modificar el cronograma.

De acuerdo con el entendimiento informado por el delegado, una parte se abonaría ahora y el resto al finalizar la relación laboral, una vez terminado noviembre. La empresa también notificó a los trabajadores sobre el esquema correspondiente a los meses finales de actividad. El acuerdo deberá quedar formalizado ante la autoridad laboral provincial antes de avanzar con su aplicación definitiva.

“Hace 43 años que estoy en la fábrica y nunca pasé una crisis como esta”, sostuvo Cardozo y señaló que las dificultades no se limitan a CLAPP. Según describió, otras empresas del parque industrial y de la zona de Brandsen atraviesan problemas de producción, reducción de personal e inconvenientes para afrontar sus costos.

Por último, se lamentó sobre la dificultad de conseguir otro trabajo tras el cierre: “Para lo que es el impacto acá en la zona de Brandsen siempre es bastante complicado, porque encima hay mucha gente como la de la mía, de 50 y pico, 60, que va a ir a poner un remis, un kiosquito. Está complicada la mano”.