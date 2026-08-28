Paritarias de SETIA: aumento y cuánto cobran empleados textiles hasta diciembre 2026

El Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) cerró nuevos acuerdos paritarios para los trabajadores de la actividad, con aumentos escalonados y sumas no remunerativas que impactarán en los salarios durante el segundo semestre de 2026.

Los entendimientos fueron alcanzados con la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) y la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA) y comprenden a los empleados encuadrados en los convenios colectivos CCT 808/24 y CCT 501/07.

En el caso del CCT 808/24, la recomposición se extenderá hasta diciembre y llevará el incremento sobre los básicos al 10% respecto de junio, además de contemplar una suma no remunerativa equivalente al mismo porcentaje. Para el CCT 501/07, en tanto, se definieron cinco etapas de actualización hasta noviembre.

Cuánto cobran de aumento los textiles

Paritarias SETIA: cuánto aumenta el salario hasta diciembre

El acuerdo entre SETIA y FITA para los empleados comprendidos en el CCT 808/24 estará vigente desde el 1° de julio hasta el 31 de diciembre de 2026.

La actualización toma como referencia los salarios básicos de junio y establece una recomposición progresiva. El esquema quedó definido de la siguiente manera:

Julio: 1,5% al básico y 1,5% no remunerativo.

1,5% al básico y 1,5% no remunerativo. Agosto: 3% al básico y 3% no remunerativo.

3% al básico y 3% no remunerativo. Septiembre: 4,5% al básico y 4,5% no remunerativo.

4,5% al básico y 4,5% no remunerativo. Octubre: 6% al básico y 6% no remunerativo.

6% al básico y 6% no remunerativo. Noviembre: 8% al básico y 8% no remunerativo.

8% al básico y 8% no remunerativo. Diciembre: 10% al básico y 10% no remunerativo.

De esta manera, en diciembre los salarios básicos quedarán 10% por encima de los valores de junio, mientras que se adicionará otro componente no remunerativo equivalente al 10%.

SETIA: cuánto se paga de suma no remunerativa

Además de los porcentajes establecidos sobre los básicos, la paritaria incorporó una asignación no remunerativa mensual. En julio fue de $292.320 y aumentará progresivamente hasta alcanzar los $316.800 en diciembre. En agosto será de $296.640; en septiembre, de $300.960; en octubre, de $305.280; y en noviembre, de $311.040.

A su vez, durante los primeros cinco días hábiles de enero de 2027 se abonará una suma adicional no remunerativa de $158.400, o el proporcional correspondiente según el tiempo efectivamente trabajado durante el semestre.

El acuerdo también prevé modificaciones en la bonificación por antigüedad y establece que las nuevas escalas podrán absorber, hasta su concurrencia, aumentos que las empresas hayan otorgado previamente a cuenta de futuras negociaciones.

Salarios textiles que se cobran en septiembre

Empleados textiles: cuánto cobran en diciembre 2026

Con la última etapa del acuerdo, los salarios básicos del CCT 808/24 quedarán en diciembre de la siguiente manera:

Categoría Básico diciembre Supervisor General $1.114.502 Supervisor $1.089.191 Técnico Especialista $1.089.191 Vendedores $1.089.191 Encargados de Administración $1.052.644 Encargados Mecánicos $1.052.644 Ayudantes de Supervisor General $1.052.644 Vendedores de Salón $1.017.835 Empleados Categoría A $984.689 Empleados Categoría B $953.117 Auxiliar de Transporte A $923.050 Auxiliar de Transporte B $894.415 Auxiliares A $841.169 Auxiliares B $816.433

Estos valores corresponden a los salarios básicos establecidos por la nueva escala y deben diferenciarse de las sumas no remunerativas y otros adicionales que correspondan a cada trabajador.

Paritaria SETIA para el CCT 501/07: cómo son los aumentos

Por otra parte, SETIA acordó con FAIIA una actualización para los trabajadores comprendidos en el CCT 501/07, con cinco etapas entre julio y noviembre. En julio se estableció una suba del 5,5% sobre los básicos vigentes al cierre de junio, más una suma no remunerativa equivalente al 10% del nuevo básico. En agosto se aplicó un incremento del 3,6%, acompañado por una suma no remunerativa del 7,5%.

Para septiembre se acordó una actualización del 2,7% sobre los básicos vigentes al 31 de agosto, más un 6,5% no remunerativo. En octubre se agregará un 2,5% al básico y un 5,5% no remunerativo, mientras que en noviembre habrá otro 2,5% y una suma no remunerativa equivalente al 3,7% del básico.

A diferencia del esquema correspondiente al CCT 808/24, en este convenio las sumas no remunerativas de cada etapa se incorporan al salario básico en el período siguiente. La incorporación de la última suma, correspondiente a noviembre, será analizada en la próxima negociación y no será automática.

Cuándo vuelve a negociarse la paritaria textil

El acuerdo entre SETIA y FAIIA tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026 y las partes volverán a reunirse el 16 de noviembre para evaluar una nueva actualización salarial.

Para los trabajadores del CCT 808/24, en cambio, el entendimiento se extenderá hasta el 31 de diciembre. SETIA y FITA acordaron volver a analizar los salarios una vez conocido el IPC de diciembre, con el objetivo de definir el esquema que comenzará a regir desde enero de 2027.

De esta manera, los empleados textiles llegarán al cierre del año con nuevos básicos, sumas no remunerativas y una revisión pendiente para definir la evolución de los salarios durante 2027.