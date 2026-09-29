Paritarias: qué gremios cobran con aumento en octubre 2026

Las paritarias de octubre de 2026 tendrán aumentos para trabajadores de distintos sectores de la Argentina, entre ellos camioneros, empleados de la industria del plástico, viajantes de comercio y encargados de edificios. Los acuerdos cerrados durante septiembre contemplan subas salariales, sumas fijas y, en algunos casos, esquemas de actualización que continuarán durante los primeros meses de 2027.

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Las negociaciones se producen luego de que algunos gremios ya definieran previamente sus hojas de ruta para el segundo semestre, mientras otros avanzaron durante septiembre con acuerdos destinados a cubrir los últimos meses del año y el período de verano.

Camioneros: cuánto aumenta el sueldo en octubre 2026

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios acordó una suba total del 9,9%, distribuida de manera escalonada entre septiembre de 2026 y febrero de 2027 para los trabajadores comprendidos en el CCT 40/89.

El esquema establece:

Septiembre 2026: 1,8%.

Octubre 2026: 1,7%.

Noviembre 2026: 1,7%.

Diciembre 2026: 1,6%.

Enero 2027: 1,6% más un bono de $1,2 millones.

Febrero 2027: 1,5%.

Además de los porcentajes mensuales, el acuerdo contempla sumas fijas y un bono extraordinario de $1,2 millones que se abonará en enero de 2027.

Salarios confirmados en octubre

Trabajadores del plástico: aumento y suma fija en octubre

La Unión Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP) también definió un esquema salarial que se extiende hasta febrero de 2027. Para octubre de 2026, los trabajadores del sector tendrán un aumento del 1,8% y una suma fija no remunerativa de $90.000.

La hoja de ruta acordada establece:

Septiembre 2026: 2,2% más $90.000 no remunerativos.

Octubre 2026: 1,8% más $90.000 no remunerativos.

Noviembre 2026: 1,7% más $105.000.

Diciembre 2026: 1,6% más $110.000.

Enero 2027: 1,5% más $120.000.

Febrero 2027: 5,76%.

Según el acuerdo, la suba acumulada entre septiembre de 2026 y febrero de 2027 alcanzará el 15,39%.

Viajantes de comercio: cuánto cobran en octubre

La Federación Única de Viajantes de la República Argentina (FUVA) y la Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina (AVVA) acordaron con las cámaras empresarias una actualización mensual de las escalas para los trabajadores comprendidos en el CCT 308/75. El acuerdo abarca desde septiembre de 2026 hasta agosto de 2027. Los pisos salariales previstos para los primeros meses son:

Septiembre 2026: $966.189,95.

Octubre 2026: $981.648,98.

Noviembre 2026: $997.355,37.

Diciembre 2026: $1.013.313,05.

Enero 2027: $1.029.526,06.

Febrero 2027: $1.045.998,48.

Marzo 2027: $1.062.734,46.

A esos básicos se agregan la suma fija mensual, comisiones, viáticos y otros adicionales correspondientes a la actividad. La paritaria también contempla una cláusula de revisión para marzo de 2027.

Encargados de edificios: qué aumento tendrán en octubre

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y las entidades que representan a los propietarios alcanzaron un nuevo acuerdo para el personal comprendido en el CCT 589/10.

La negociación definió nuevas escalas para las remuneraciones correspondientes al período comprendido entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. Para septiembre se estableció, además, una suma no remunerativa de $25.000.

De esta manera, los salarios que se perciben en octubre incorporarán las condiciones establecidas para septiembre. Las partes acordaron volver a reunirse en diciembre para analizar la evolución de las variables económicas y evaluar una eventual nueva recomposición.

Cuánto cobro en octubre

Paritarias: qué puede pasar con los salarios en los próximos meses

Los acuerdos alcanzados durante septiembre muestran que varios gremios comenzaron a extender sus negociaciones salariales hasta los primeros meses de 2027, con incrementos mensuales, sumas fijas y cláusulas de revisión.

En algunos casos, como camioneros y trabajadores del plástico, ya están definidos los porcentajes que se aplicarán durante el verano. Otros sectores también establecieron escalas para los primeros meses del próximo año.

Hacia fin de 2026 podrían sumarse nuevas negociaciones y acuerdos que contemplen pagos extraordinarios de cierre de año, aunque por el momento dependerán de lo que resuelva cada actividad en sus respectivas paritarias.