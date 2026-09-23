Paritarias: qué gremios cerraron con mayor aumento en octubre 2026

Las paritarias vuelven a impactar en los salarios que los trabajadores cobrarán en octubre. Con una inflación de agosto del 1,7%, distintos gremios consiguieron acuerdos que contemplan incrementos superiores a esa referencia, ya sea mediante aumentos porcentuales, sumas fijas o pagos extraordinarios.

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Entre los acuerdos más destacados aparecen los alcanzados por aceiteros, siderúrgicos y textiles, aunque bajo esquemas diferentes. Mientras algunos sectores avanzaron con aumentos sobre los salarios básicos, otros incorporaron sumas no remunerativas y bonos extraordinarios que elevan los ingresos.

Aceiteros: el salario inicial supera los $2,7 millones

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo alcanzaron un acuerdo con las cámaras empresarias CIARA, CIAVEC y CARBIO. A partir de septiembre, el salario básico inicial de la actividad, correspondiente a la categoría de peón, quedó en $2.719.040.

De esta manera, los aceiteros mantienen uno de los pisos salariales convencionales más elevados dentro de la actividad industrial.

Siderúrgicos: aumento y bono extraordinario

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) acordó con la Cámara Argentina del Acero una actualización para los trabajadores comprendidos en la Rama 21 El entendimiento contempla un incremento no remunerativo del 6% para agosto, septiembre y octubre. A esto se suma una gratificación extraordinaria por única vez de $1.600.000 para el personal propio de las plantas siderúrgicas.

En el caso de los trabajadores contratistas comprendidos en el acuerdo, el pago extraordinario se estableció en $1.280.000. Así, la mejora para los siderúrgicos combina una actualización porcentual con una suma extraordinaria que tiene un fuerte impacto sobre los ingresos del período.

Salarios con aumento en agosto

Textiles: suba sobre el básico y una suma adicional

Otro de los acuerdos destacados corresponde al Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), para los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 808/24.

Para septiembre, la escala contempla una suba del 4,5% sobre el salario básico, acompañada por otro 4,5% de carácter no remunerativo.

Además, el convenio estableció una asignación no remunerativa de $300.960 para reforzar los ingresos del sector. El esquema combina así una mejora directa del básico con componentes no remunerativos que incrementan el monto percibido por los trabajadores.

Los textiles, dentro de los mejores aumentos

Qué otros gremios consiguieron aumentos

Además de aceiteros, siderúrgicos y textiles, otros sectores cerraron actualizaciones que también se ubicaron por encima de la inflación de agosto. Los trabajadores de cadenas de comidas rápidas, representados por la Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros, acordaron para la rama Servicios Rápidos una asignación no remunerativa del 5,7% en septiembre para todas las categorías. Esas sumas pasarán a formar parte del salario básico en noviembre.

Por su parte, UTEDYC completó para el personal de clubes de campo una recomposición total del 11,02%, cuyo último tramo contempla una suba del 2,5% en septiembre.

En seguridad privada, la UPSRA acordó un incremento del 2,85% para los salarios de septiembre, junto con una suma no remunerativa de $50.000. La desaceleración de la inflación permitió que varios acuerdos salariales quedaran por encima del avance mensual de los precios. En agosto, el IPC registró una variación del 1,7%.

Según datos de C-P Consultora citados en el informe, las paritarias relevadas registraron en promedio una variación del 2,9% durante agosto, lo que representó una mejora real mensual cercana al 1,2%. Sin embargo, esa recuperación mensual no implica que los salarios hayan compensado completamente la pérdida de poder adquisitivo acumulada. Según la misma consultora, durante el primer semestre de 2026 el indicador salarial se ubicó aproximadamente 6% por debajo del avance de la inflación.

En ese contexto, la evolución de los precios y las próximas revisiones paritarias serán determinantes para establecer si la recuperación observada en algunos sectores logra sostenerse durante los últimos meses del año.