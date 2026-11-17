Los empleados de comercio cobran en noviembre de 2026 un nuevo aumento salarial del 1,9%, correspondiente al primer tramo del acuerdo paritario firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales del sector. Además, recibirán una suma extraordinaria no remunerativa de $25.000.
El entendimiento contempla una suba total del 5,7% entre octubre y diciembre, distribuida en tres incrementos mensuales del 1,9%, junto con un bono de $50.000 que se abonará en dos cuotas.
Con esta actualización, los salarios iniciales de los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75 se ubican entre $1.353.674 y $1.424.610, dependiendo de la categoría. En tanto, quienes cuentan con 35 años de antigüedad pueden alcanzar ingresos de hasta $1.914.474.
Paritarias empleados de comercio: cómo es el aumento de noviembre 2026
El acuerdo fue firmado el 27 de octubre entre FAECYS, el sindicato que conduce Armando Cavalieri, y las cámaras empresariales Cámara Argentina de Comercio (CAC), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). La actualización salarial se aplica sobre los básicos de septiembre de 2026 y contempla tres tramos no acumulativos:
-
Octubre: aumento del 1,9%, que se cobra en noviembre.
-
Noviembre: incremento del 1,9%, que se percibe en diciembre.
-
Diciembre: suba del 1,9%, que se abonará en enero de 2027.
Además, se estableció una suma fija extraordinaria de $50.000, de carácter no remunerativo, que se pagará en dos cuotas de $25.000. La primera corresponde a los salarios de octubre, que se cobran en noviembre, mientras que la segunda se liquidará con los haberes de noviembre, a percibir en diciembre.
Las partes también acordaron retomar las negociaciones paritarias en enero de 2027 para evaluar el impacto de la inflación sobre los ingresos del sector.
Empleados de comercio: escala salarial completa de noviembre 2026
De acuerdo con las escalas salariales correspondientes a octubre, que se abonan en noviembre, los ingresos varían según la categoría y la antigüedad. Los siguientes valores corresponden a los haberes totales consolidados informados para cada categoría, incluidas las sumas no remunerativas previstas en las planillas salariales.
|Categoría
|Salario inicial
|Con 35 años de antigüedad
|Maestranza A
|$1.353.674
|$1.818.709
|Maestranza B
|$1.357.130
|$1.823.376
|Maestranza C
|$1.369.241
|$1.839.725
|Administrativo A
|$1.366.648
|$1.836.225
|Administrativo B
|$1.371.842
|$1.843.237
|Administrativo C
|$1.377.030
|$1.850.241
|Administrativo D
|$1.392.603
|$1.871.264
|Administrativo E
|$1.405.578
|$1.888.780
|Administrativo F
|$1.424.610
|$1.914.474
|Cajeros A
|$1.370.972
|$1.842.062
|Cajeros B
|$1.377.030
|$1.850.241
|Cajeros C
|$1.384.817
|$1.860.753
|Personal Auxiliar A
|$1.370.972
|$1.842.062
|Personal Auxiliar B
|$1.379.623
|$1.853.741
|Personal Auxiliar C
|$1.408.173
|$1.892.284
|Auxiliar Especializado A
|$1.381.357
|$1.856.082
|Auxiliar Especializado B
|$1.396.927
|$1.877.102
|Vendedores A
|$1.370.972
|$1.842.062
|Vendedores B
|$1.396.930
|$1.877.106
|Vendedores C
|$1.405.578
|$1.888.780
|Vendedores D
|$1.424.610
|$1.914.474
De esta manera, Maestranza A presenta el salario inicial más bajo, con $1.353.674, mientras que Administrativo F y Vendedores D registran los ingresos más elevados, con $1.424.610. Para los trabajadores con 35 años de antigüedad, los salarios pueden superar los $1,9 millones, dependiendo de la categoría.
Cuándo vuelven a aumentar los empleados de comercio
El acuerdo paritario establece que los empleados de comercio recibirán otros dos incrementos del 1,9%, correspondientes a noviembre y diciembre. De esta manera, el aumento acumulado nominal previsto para el último trimestre del año será del 5,7%, calculado sobre las escalas salariales de septiembre. Además, en diciembre se abonará la segunda cuota de $25.000 correspondiente al bono extraordinario.