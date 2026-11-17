Los empleados de comercio cobran en noviembre de 2026 un nuevo aumento salarial del 1,9%, correspondiente al primer tramo del acuerdo paritario firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales del sector. Además, recibirán una suma extraordinaria no remunerativa de $25.000.

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El entendimiento contempla una suba total del 5,7% entre octubre y diciembre, distribuida en tres incrementos mensuales del 1,9%, junto con un bono de $50.000 que se abonará en dos cuotas.

Con esta actualización, los salarios iniciales de los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75 se ubican entre $1.353.674 y $1.424.610, dependiendo de la categoría. En tanto, quienes cuentan con 35 años de antigüedad pueden alcanzar ingresos de hasta $1.914.474.

Paritarias empleados de comercio: cómo es el aumento de noviembre 2026

El acuerdo fue firmado el 27 de octubre entre FAECYS, el sindicato que conduce Armando Cavalieri, y las cámaras empresariales Cámara Argentina de Comercio (CAC), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). La actualización salarial se aplica sobre los básicos de septiembre de 2026 y contempla tres tramos no acumulativos:

Octubre: aumento del 1,9%, que se cobra en noviembre.

Noviembre: incremento del 1,9%, que se percibe en diciembre.

Diciembre: suba del 1,9%, que se abonará en enero de 2027.

Además, se estableció una suma fija extraordinaria de $50.000, de carácter no remunerativo, que se pagará en dos cuotas de $25.000. La primera corresponde a los salarios de octubre, que se cobran en noviembre, mientras que la segunda se liquidará con los haberes de noviembre, a percibir en diciembre.

Las partes también acordaron retomar las negociaciones paritarias en enero de 2027 para evaluar el impacto de la inflación sobre los ingresos del sector.

Salarios de comercio hoy

Empleados de comercio: escala salarial completa de noviembre 2026

De acuerdo con las escalas salariales correspondientes a octubre, que se abonan en noviembre, los ingresos varían según la categoría y la antigüedad. Los siguientes valores corresponden a los haberes totales consolidados informados para cada categoría, incluidas las sumas no remunerativas previstas en las planillas salariales.

Categoría Salario inicial Con 35 años de antigüedad Maestranza A $1.353.674 $1.818.709 Maestranza B $1.357.130 $1.823.376 Maestranza C $1.369.241 $1.839.725 Administrativo A $1.366.648 $1.836.225 Administrativo B $1.371.842 $1.843.237 Administrativo C $1.377.030 $1.850.241 Administrativo D $1.392.603 $1.871.264 Administrativo E $1.405.578 $1.888.780 Administrativo F $1.424.610 $1.914.474 Cajeros A $1.370.972 $1.842.062 Cajeros B $1.377.030 $1.850.241 Cajeros C $1.384.817 $1.860.753 Personal Auxiliar A $1.370.972 $1.842.062 Personal Auxiliar B $1.379.623 $1.853.741 Personal Auxiliar C $1.408.173 $1.892.284 Auxiliar Especializado A $1.381.357 $1.856.082 Auxiliar Especializado B $1.396.927 $1.877.102 Vendedores A $1.370.972 $1.842.062 Vendedores B $1.396.930 $1.877.106 Vendedores C $1.405.578 $1.888.780 Vendedores D $1.424.610 $1.914.474

De esta manera, Maestranza A presenta el salario inicial más bajo, con $1.353.674, mientras que Administrativo F y Vendedores D registran los ingresos más elevados, con $1.424.610. Para los trabajadores con 35 años de antigüedad, los salarios pueden superar los $1,9 millones, dependiendo de la categoría.

Salarios con aumento en diciembre

Cuándo vuelven a aumentar los empleados de comercio

El acuerdo paritario establece que los empleados de comercio recibirán otros dos incrementos del 1,9%, correspondientes a noviembre y diciembre. De esta manera, el aumento acumulado nominal previsto para el último trimestre del año será del 5,7%, calculado sobre las escalas salariales de septiembre. Además, en diciembre se abonará la segunda cuota de $25.000 correspondiente al bono extraordinario.