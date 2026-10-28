La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), el gremio que representa a los trabajadores mercantiles, alcanzó un nuevo acuerdo paritario con las principales cámaras empresarias del sector. El entendimiento establece un aumento salarial del 5,7% para octubre, noviembre y diciembre de 2026, además del pago de una suma extraordinaria de $ 50.000.

{{{htmlAmp}}}

La negociación fue encabezada por FAECYS junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

Paritaria de Comercio: cómo se aplicará el aumento del 5,7%

El incremento salarial se distribuirá en tres tramos mensuales del 1,9% cada uno. De acuerdo con lo informado, las subas se aplicarán en octubre, noviembre y diciembre, completando una mejora nominal del 5,7% durante el trimestre.

Además, el acuerdo contempla un bono extraordinario de $50.000 para los trabajadores comprendidos en todas las categorías del convenio. El monto se abonará en dos cuotas iguales de $ 25.000, correspondientes a octubre y noviembre.

A su vez, se mantendrá durante la vigencia del nuevo entendimiento la suma fija de $120.000 establecida en la negociación paritaria anterior.

¿Qué dijo Armando Cavalieri sobre el acuerdo salarial?

El secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, destacó la importancia de haber alcanzado un entendimiento entre el sindicato y las entidades empresarias en un contexto económico complejo.

“Hemos alcanzado un nuevo acuerdo paritario que es resultado del diálogo, la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes. En un escenario económico difícil, donde la actividad comercial enfrenta importantes desafíos, es fundamental mantener abiertos los canales de negociación para encontrar respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores”, señaló.

El dirigente también hizo referencia a las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas y los comercios de cercanía, y remarcó la necesidad de compatibilizar esa situación con la protección de los ingresos de los empleados mercantiles.

“Sabemos que la situación económica es compleja y que muchas pequeñas y medianas empresas, así como los comercios de cercanía, atraviesan dificultades. Por eso, trabajamos para alcanzar un acuerdo que contemple esa realidad, pero que al mismo tiempo permita seguir acompañando el poder adquisitivo de los trabajadores, preservar las fuentes de empleo y aportar previsibilidad a una actividad que resulta fundamental para la economía del país”, agregó.