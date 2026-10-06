Paritarias camioneros en Argentina: aumento para octubre 2026 y el salario que cobran

Los Camioneros reciben en octubre de 2026 un aumento salarial del 1,7%, correspondiente al segundo tramo del acuerdo firmado por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las cámaras empresarias para los empleados comprendidos en el CCT 40/89. La actualización se aplica sobre las escalas de la actividad y forma parte de un esquema que prevé una suba total del 9,9% hasta febrero de 2027.

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El entendimiento comenzó a aplicarse en septiembre, con un incremento del 1,8%, y continuará con ajustes mensuales durante el resto del año y los primeros meses de 2027.

Cuánto cobra un camionero los próximos meses

Paritarias Camioneros: cuánto aumentan los salarios en octubre 2026

La actualización prevista para octubre es del 1,7%. De esta manera, el esquema de incrementos acordado por Camioneros quedó establecido de la siguiente forma:

Mes Aumento Septiembre 2026 1,8% Octubre 2026 1,7% Noviembre 2026 1,7% Diciembre 2026 1,6% Enero 2027 1,6% Febrero 2027 1,5%

Con esta hoja de ruta, la paritaria contempla una suba total del 9,9% distribuida de manera escalonada entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

Cuánto cobra un camionero en octubre 2026

El salario que cobra cada camionero en octubre depende de su categoría dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 , además de los adicionales que correspondan en cada caso.

, además de los adicionales que correspondan en cada caso. El acuerdo informado establece para octubre una suba del 1,7% sobre las escalas salariales. Sin embargo, la información disponible no detalla los nuevos valores básicos de cada categoría tras aplicar ese incremento.

Por ese motivo, el monto final varía según se trate de choferes, ayudantes, personal administrativo, trabajadores de logística u otras categorías contempladas dentro del convenio. También pueden modificar la liquidación conceptos como antigüedad, adicionales específicos de la actividad y otros ítems establecidos por convenio.

Salarios que cobran los camioneros

Camioneros: qué aumentos quedan por cobrar

Después del incremento de octubre, los trabajadores tendrán nuevas actualizaciones durante los meses siguientes. En noviembre está previsto otro aumento del 1,7%, mientras que en diciembre se aplicará una suba del 1,6%. El acuerdo continuará en enero de 2027 con otro 1,6% y finalizará en febrero con un incremento del 1,5%. De esta manera, el entendimiento distribuye los aumentos durante seis meses consecutivos, desde septiembre hasta febrero.

Qué bono cobrarán los Camioneros

Además de las actualizaciones mensuales, la paritaria contempla un bono extraordinario de $1,2 millones para enero de 2027. El pago se suma al incremento del 1,6% previsto para ese mismo mes y constituye uno de los principales componentes adicionales del acuerdo.

Por lo tanto, en octubre no se paga todavía el bono de $1,2 millones: este mes el cambio central para los trabajadores comprendidos en el CCT 40/89 es la aplicación del aumento salarial del 1,7%.

Cómo sigue la paritaria de Camioneros

Con el nuevo incremento de octubre, Camioneros completa el segundo tramo del esquema salarial acordado para el período septiembre de 2026-febrero de 2027.

La hoja de ruta ya establece actualizaciones para los próximos cuatro meses y un pago extraordinario en enero. Así, salvo que exista una nueva negociación o modificación del acuerdo, los salarios continuarán ajustándose mensualmente hasta febrero de 2027.