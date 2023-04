Metalúrgicos cerraron un aumento de 18% con reapertura en junio

El Ministerio de Trabajo y el gremio que lidera Abel Furlán cerraron una suba de 18 puntos en dos tramos, abril y mayo, con reapertura de negociaciones en junio.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el Ministerio de Trabajo de la Nación cerraron un acuerdo paritario este martes, que incluye un aumento del 18% en dos tramos, más una reapertura de negociaciones para el mes de junio.

Las partes acordaron un 10% para el mes de abril y un 8% acumulativo en mayo. Además, se acordó en la negociación una revisión de la paritaria para junio. La negociación de los metalúrgicos va en linea con el aumento de la inflación, que en los primeros dos meses acumulados lleva un 12,6%, según el Índice de Precios al Consumidor del INDEC.

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, y el secretario General de la UOM, Abel Furlán, rubricaron esta tarde el acuerdo salarial. Esta reapertura de paritarias se dio luego del acuerdo salarial firmado en diciembre de 2022, que tuvo un aumento para los metalúrgicos del 110%, cuyo último tramo era en marzo de 2023.

En la misma linea, Trabajo cerró otros acuerdos paritarios en abril. El Gobierno y el sector bancario, las cámaras ABAPPRA, ADEBA, ABA y el BCRA cerraron un reconocimiento sobre la paritaria 2022 del 0,7% para alcanzar la pauta salarial total de 94,8%. Mientras que para el primer semestre del año habrá un incremento del 32,5% y se incluye una cláusula de revisión para seguir discutiendo subas salariales luego de mayo.

Por su parte, la Rama Bebida de la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines (Fataga), que conduce Raúl Álvarez, y la cámara empresaria de la actividad convinieron este lunes en negociaciones paritarias un incremento salarial interanual del 132%.

"Kelly" Olmos descartó una suma fija o bono para los trabajadores

La ministra de Trabajo de la Nación descartó de plano la idea de establecer un nuevo bono o una suma fija y destacó el sistema de paritarias que les permite a todos los sectores "pelear" para que sus salarios superen el proceso inflacionario. Por otra parte, reconoció la institucionalidad de la política laboral en el sentido de la periodicidad de la convocatoria del Consejo del salario mínimo vital y móvil.

En diálogo con El Destape Radio, la titular de la cartera de Trabajo reivindicó el sistema de paritarias como política que "permite a los sectores pelear por sus respectivos intereses y finalmente alcanzar un acuerdo". Destacó que durante el periodo de 2022 hubo revisiones importantes para definir los aumentos acordes con la inflación. “Lo que hacemos es impulsar las paritarias y abrirlas todas las veces que se nos solicitan, de acuerdo a la demanda de cada sector”, destacó.

En este marco, descartó avanzar con una suma fija y explicó que no cree "que se pueda resolver por una nominalidad de carácter general" sólo en casos que no hay continuidad política como ocurrió en 2015. “Cada vez que se ha fijado un aumento de carácter general como suma fija se ha hecho después de períodos cuando las paritarias no existieron”, enfatizó.

La funcionaria destacó las paritarias y definió que "son muy vigorosas". Resaltó que "los sectores pelean a full por sus respectivos intereses y finalmente alcanzan un acuerdo" por lo que no le "parece interesante intervenir y modificar esa regla de juego”. En tanto, aclaró que “en muchas paritarias hay incorporados bonos que tienen por objeto mejorar la situación de las categorías inferiores y "eso está incluido en la negociación”.