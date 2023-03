Paritarias 2023 de La Bancaria: 32% para el primer semestre con cláusula de revisión

Para el primer semestre del año habrá un incremento del 32,5% y se incluye una cláusula de revisión para seguir discutiendo subas salariales luego de mayo.

Luego de arduas negociaciones entre el Gobierno y el sector bancario, las cámaras ABAPPRA, ADEBA, ABA y el BCRA cerraron un reconocimiento sobre la paritaria 2022 del 0,7% para alcanzar la pauta salarial total de 94,8%. Mientras que para el primer semestre del año habrá un incremento del 32,5% y se incluye una cláusula de revisión para seguir discutiendo subas salariales luego de mayo.

En detalle, los incrementos sobre el salario de diciembre de 2022 serán distribuidos de la siguiente forma:

A partir del 01/01/2023: 6%

A partir del 01/02/2023: 13,1%

A partir del 01/03/2023: 24,1%

A partir del 01/05/2023: 32,5%

La ministra Olmos con el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo.

Cómo queda la escala salarial

Salario Inicial + Participación Ganancias (ROE):

Enero: $ 245.448,95 + $ 8.869,16 = $ 254.318,11

Febrero: $ 261.889,40 + $ 9.463,23 = $ 271.352,63

Marzo: $ 287.360,51 + $ 10.383,61 = $ 297.744,12

Mayo: $ 306.811,19 + $ 11.086,45 = $ 317.897,64

Asimismo, se convino el pago de reconocimiento de gastos correspondientes al periodo 2020/2022, una gratificación extraordinaria de pago único e irrepetible y de carácter no remunerativo, como reconocimiento especial por los esfuerzos realizados y los gastos extraordinarios incurridos durante la pandemia. El mismo estará exento de Ganancias y se abonará el 50% en mayo y el 50% restante en septiembre.

En el caso de los bancos que devuelven el impuesto a las ganancias a sus trabajadores, no abonarán dicho bono, salvo en los casos de aquellos trabajadores/as que por su nivel de ingresos no tengan devolución de dicho impuesto. De esta manera, "se disminuye considerablemente el impacto salarial del impuesto a las ganancias sobre el trabajador/ra que paga este tributo, partiendo de la base que siempre sostuvo nuestro sindicato que el salario no es ganancia, logrando con el presente acuerdo un significativo alivio en los bancarios/as que pagan este injusto impuesto", consignó el gremio en un comunicado.

Por otro lado, "se solicitó a la Secretaría de Ingresos Públicos y al AFIP, la posibilidad de desglosar las deducciones que alcanzan al 40% de la ganancia no imponible sobre los siguientes rubros: ROE, falla de caja, bono por productividad, vales alimentarios o similares, viáticos y gastos de movilidad", destacó el documento.

Paritarias 2023 en disputa

Los docentes nucleados en el sindicato Ademys ratificaron que pararán el próximo lunes 27 de febrero, cuando inicia el ciclo escolar porteño, en reclamo de una mejora salarial y en rechazo del acuerdo al que los demás gremios llegaron con el gobierno de la Ciudad.

"Mientras la inflación y los tarifazos se llevan nuestros salarios, Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa, el gobierno nacional, el FMI y las grandes patronales pretenden imponer el 60% de techo salarial. Desde Ademys rechazamos la paritaria a la baja de Larreta y Acuña y proponemos organizar la lucha contra esta paritaria de pobreza", señalaron desde el gremio en un comunicado.

Por su parte, SATSAID ratificó que tomará las medidas de fuerza suspendidas por la conciliación obligatoria si no llega a un acuerdo salarial con las cámaras del sector en la reunión prevista para este viernes 24 de febrero.

"La nueva audiencia entre el SATSAID y las cámaras empresarias ATA y CAPIT, realizada hoy (por el miércoles pasado) en el Ministerio de Trabajo de la Nación, finalizó sin ningún avance significativo y continuará, tras otro cuarto intermedio, el próximo viernes 24 de febrero. Nuestro gremio ratifica la decisión de retomar las medidas de fuerza suspendidas una vez que la prórroga de la conciliación obligatoria finalice", expresó, en ese sentido, el gremio en un comunicado.