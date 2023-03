Kelly Olmos descartó una suma fija o bono para los trabajadores

La ministra de Trabajo sostuvo que no intervendrá con una suma fija cuando "los sectores pelean a full por sus respectivos intereses y finalmente alcanzan un acuerdo". Destacó el sistema de las paritarias para definir los salarios.

La ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, descartó de plano la idea de establecer un nuevo bono o una suma fija y destacó el sistema de paritarias que les permite a todos los sectores "pelear" para que sus salarios superen el proceso inflacionario. Por otra parte, reconoció la institucionalidad de la política laboral en el sentido de la periodicidad de la convocatoria del Consejo del salario mínimo vital y móvil.

En diálogo con El Destape Radio, la titular de la cartera de Trabajo reivindicó el sistema de paritarias como política que "permite a los sectores pelear por sus respectivos intereses y finalmente alcanzar un acuerdo". Destacó que durante el periodo de 2022 hubo revisiones importantes para definir los aumentos acordes con la inflación. “Lo que hacemos es impulsar las paritarias y abrirlas todas las veces que se nos solicitan, de acuerdo a la demanda de cada sector”, destacó.

En este marco, descartó avanzar con una suma fija y explicó que no cree "que se pueda resolver por una nominalidad de carácter general" sólo en casos que no hay continuidad política como ocurrió en 2015. “Cada vez que se ha fijado un aumento de carácter general como suma fija se ha hecho después de períodos cuando las paritarias no existieron”, enfatizó.

La funcionaria destacó las paritarias y definió que "son muy vigorosas". Resaltó que "los sectores pelean a full por sus respectivos intereses y finalmente alcanzan un acuerdo" por lo que no le "parece interesante intervenir y modificar esa regla de juego”. En tanto, aclaró que “en muchas paritarias hay incorporados bonos que tienen por objeto mejorar la situación de las categorías inferiores y "eso está incluido en la negociación”.

“Lo más importante para nosotros es que haya un sistema institucional que permite pelear por el salario como el sistema de paritarias”, reconoció Kelly que detalló que "las paritarias han sido muy vigorosas y hay muy pocos gremios que no han podido alcanzar la capacidad de recuperarse frente al proceso inflacionario, otros han podido adelantarse”.

“Los promedios encierran sectores que están por encima y sectores que están por debajo. No todos tienen la misma competitividad”, admitió. Según la funcionaria, desde el punto de vista de la evaluación y la estadística que llevan adelante en promedio no hubo pérdidas. "La actualización por paritarias fue alrededor del 114% en el sector registrado”, detalló.

Por otra parte, destacó que “el 6% de crecimiento se refleja en la capacidad de creación de empleo". Remarcó que se alcanzó "un récord histórico de empleos registrados, teniendo en cuenta los empleos que se destruyeron en la pandemia macrista y el covid”.

Salario mínimo, vital y móvil

Olmos también se refirió a la reunión por el aumento del salario mínimo, vital y móvil, y destacó que "es muy importante que se reafirme la institucionalidad de la política laboral en el sentido de la periodicidad de la convocatoria del consejo del salario mínimo vital y móvil". Recordó que durante el macrismo “eso siempre se resolvió por laudo del poder ejecutivo”.

De esta manera, se definió un nuevo salario mínimo, vital y móvil con aumentos en tres tramos no acumulativos de 26,6% y revisión en julio próximo, por lo que ese ingreso será de 80.342 pesos desde el 1° de abril, de 84.512 a partir del 1° de mayo y de 87.987 pesos desde el 1° de junio. De esta manera, los trabajadores que perciben ese ingreso cobrarán un 15,6% en abril, un 6% en mayo y otro 5% en junio, en tanto la cartera laboral convocará a un nuevo encuentro entre sindicalistas y empresarios para el 15 de julio próximo, confirmaron fuentes oficiales.

“No habíamos previsto un salto de 15.6 , lo estamos dando por el contexto”, explicó y aclaró: “Hay que entender que no es el sueldo básico de convenio. Los básicos de convenio son superiores”.

“Estos son para la definición de complementos de ingresos fundamentalmente hoy en los sectores informales. Hay un esfuerzo significativo del presupuesto Nacional”, completó.