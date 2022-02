Paritarias 2022: Bordet negocia con docentes y estatales para desactivar paros

Tras amenazas de medidas de fuerza, el gobierno de Gustavo Bordet convocó a representantes de docentes y estatales y les realizó el mismo ofrecimiento y fue bien recibido por los gremios. La semana que viene se volverán a reunir.

El gobierno de Entre Ríos quiere un inicio de año sin conflictos. Por eso mismo ya convocó a los docentes y a los estatales a discutir las paritarias 2022. Ambos sectores terminaron el año pasado no de la mejor manera. Los maestros con una amenaza de no empezar el ciclo lectivo si no había una recomposición salarial acorde a las expectativas, mientras que los empleados del Estado llevaron adelante medidas de fuerza, solicitando una reunión para debatir una actualización de sueldos, que finalmente no tuvo lugar.

El 27 de enero hubo un primer acercamiento. Fue en el Consejo General de Educación, donde funcionarios de la gestión de Gustavo Bordet mantuvieron contacto con representantes de cuatro gremios de maestros: la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); la Unión de Docentes de Argentina (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop). En ese contexto, el ministro de Economía, Hugo Ballay, que participó en calidad de miembro informante, blanqueó una oferta del 8,9% de incremento retroactivo a enero, con el objeto de equiparar la oferta del año pasado con la inflación oficial con la que se terminó el año, que fue 50,9%. Para el 2022, en tanto, se propuso repetir el esquema que se acordó en la última paritaria, consistente en aumentos porcentuales en marzo, mayo y julio. Luego, el análisis de la variación inflacionaria en ese último mes. El gobierno accedió también al pedido de equiparar los adicionales de los directivos de escuela primaria con los de la escuela secundaria.

"El compromiso del gobernador Gustavo Bordet es poder dar todas las instancias de encuentro y diálogo que sean necesarias para arribar a un acuerdo lo antes posible, que nos permita empezar el año lectivo sin complicaciones para la comunidad educativa de la provincia", indicó Ballay. Las clases comienzan, según el calendario, el 2 de marzo. Es decir, en tres semanas, luego del fin de semana largo de Carnaval.

Desde Agmer, principal sindicato docente de la provincia, señalaron: “Planteamos como eje de una propuesta que dignifique el salario docente, un esquema que lo coloque por encima de la inflación y que contenga un recupero de la depreciación salarial que se produjo en el año 2020, producto de propuestas que terminaron quedando desfasadas respecto a la inflación real”. A través de un comunicado, desde el gremio explicaron que solicitaron que se tome como valor de referencia el Índice de Precios al Consumidor del Indec y se calculen las recomposiciones tomando como base de cálculo enero de 2022, “estableciendo un plan anual que garantice la no pérdida salarial”.

“A nosotros nos propusieron una metodología, no un porcentaje. La tomamos, pero esperando otra convocatoria. Nos quedamos con sabor a poco, tenemos que ver los números y garantizar que los salarios van a recuperar el poder adquisitivo. Todo eso con una proyección de inflación que, en algunos casos, supera el 50%”, señaló a El Destape, Alejandra Frank, secretaria General de Sadop.

La dirigente apuntó que el 8,9% otorgado colabora a empatar la variación de precios de 2021, y eso “es positivo”, aunque destacó: “De 2022 no sabemos nada, excepto la posibilidad de ajustes en determinados meses. Pero queremos garantías de que no vamos a perder”. Frank representa a unos 12 mil docentes de unas 400 escuelas privadas de Entre Ríos, que hoy aguardan que el gobierno entrerriano le ponga fecha a una segunda audiencia. Lo mismo rige para maestros de escuelas públicas, que en muchos casos son los mismos. Como suele suceder, es posible que la Casa Gris aguarde el avance de las negociaciones nacionales antes de bajar una oferta.

A la par del debate salarial, los maestros quieren garantías de un retorno seguro al aula. El último martes, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, se reunió con el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller. Juntos, abordaron el protocolo para el regreso a las aulas en un contexto de pandemia que se ha complejizado con la variante ómicron de coronavirus. Pese a ello, los últimos datos son alentadores: hace dos semanas que los contagios muestran una caída sostenida y se ha aliviado el sistema sanitario.

Pese a que el escenario es más auspicioso, seguirá siendo obligatorio el uso del barbijo y el distanciamiento social. En línea con lo dispuesto a nivel nacional, no habrá más burbujas. La principal preocupación, del lado docente, pasa en ocasiones por la garantía de que lleguen a los establecimientos los elementos de limpieza necesarios para sostener una higiene acorde a una coyuntura que demanda extremar los cuidados.

Desde el Ministerio de Salud, en otro orden, destacaron que el Pase Sanitario permitió mejorar los porcentajes de vacunación en adolescentes de 12 a 17 años, y que la franja de los 3 a los 11 años muestra niveles de adhesión también importantes. En la provincia, el 90% de los ciudadanos tiene al menos una dosis y el 80% ya completó su esquema. Sólo en enero, fueron colocados 165 mil refuerzos.

Estatales de Entre Ríos negocian la paritaria 2022

Por el lado de los estatales, el debate se ha visto dilatado por cuestiones sanitarias. Una reunión planificada para el miércoles 2 de febrero fue pasada al viernes 11 a las 10. Asistieron a la Secretaría de Trabajo dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).

"La expectativa es la mejor como siempre. Y ha mejorado si tenemos en cuenta lo que les han ofrecido a los docentes", había apuntado, en la previa, a El Destape, Oscar Muntes, secretario General de ATE. El dirigente había adelantado que desde el espacio iban a llevar una propuesta clara, que tiene que ver fundamentalmente con recuperar lo perdido en 2021 y garantizar recomposiciones acordes a la inflación en 2022: "Además, quedan por discutir 16 puntos de 2020, que nunca se cerraron. Eso también debe ser parte del debate".

Muntes aseguró también que no sólo lo salarial sería parte de los planteos del gremio: "Nosotros tenemos una propuesta integral, con puntos que también son importantes para la vida cotidiana de los trabajadores". En ese sentido, mencionó el pase a planta permanente, las recategorizaciones, las modificaciones de contratos de obra a contratos servicio y las condiciones de trabajo: "Si no hay ampliación de la planta estamos en un problema. Por eso es definición de ATE llevar estos puntos a la mesa de negociación y ya convocamos a un plenario de secretarios generales para el miércoles, con el objetivo de abordar el avance de la paritaria".

Para finalizar, Muntes volvió a hacer hincapié en lo salarial: "Tenemos que ver cómo reajustar. Hay que buscar parámetros y resolver la metodología. Como mínimo no queremos perder con la inflación. Estamos preocupados, porque ya proyectan 4% para enero y tenemos casi 9 puntos pendientes de 2021. Y además el achatamiento del escalafón. Hoy un trabajador con 25 años cobra en promedio 62 mil pesos y uno que recién ingresa, 53 mil".

Finalmente, el gobierno provincial le realizó a los trabajadores del Estado la misma proposición que a los maestros: una recomposición del 8,9%, retroactivo a enero y a pagar en febrero; y un mecanismo de actualización salarial con revisiones periódicas. "Buscamos un acuerdo que satisfaga las demandas de los gremios y que proteja los ingresos de los trabajadores estatales”, resaltó luego del encuentro, Gustavo Labriola, secretario de Hacienda de la provincia.

A la espera de una respuesta de los gremios, se pasó a un cuarto intermedio hasta el martes 22 de febrero a las 10.