Cómo se pagan los feriados por la visita del papa León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, estará acompañada, según el cronograma difundido, por una serie de jornadas especiales que tendrán impacto en la actividad laboral. Sin embargo, no todos los días de descanso tendrán las mismas condiciones y una de las principales dudas es cuánto corresponde cobrar por trabajar durante los feriados vinculados con la llegada del Sumo Pontífice.

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La diferencia central está en la clasificación legal de cada jornada. Mientras que trabajar durante un feriado nacional implica percibir una remuneración adicional, los días no laborables tienen un tratamiento distinto, de acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo.

En ese contexto, el esquema informado contempla un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre y otras dos jornadas especiales, el martes 10 y el miércoles 11, con alcance limitado a determinadas jurisdicciones.

Cuánto se cobra por trabajar durante los feriados por la visita del Papa

El artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que los empleados que prestan servicios durante un feriado nacional tienen derecho a cobrar la remuneración habitual más una cantidad igual. Esto significa que trabajar durante un feriado nacional implica cobrar el doble por esa jornada, de acuerdo con las condiciones de liquidación previstas en la legislación.

Por ejemplo, si un trabajador percibe una remuneración diaria de $40.000, el cálculo sería el siguiente:

Concepto Importe Remuneración habitual de la jornada $40.000 Adicional por trabajar el feriado $40.000 Total por la jornada trabajada $80.000

En el caso de los empleados mensualizados, el sueldo habitual ya contempla la remuneración correspondiente al día. Por lo tanto, la liquidación debe incorporar el adicional legal por haber trabajado durante el feriado, según el procedimiento aplicable.

Para quienes cobran por hora o por jornal, el importe dependerá de la remuneración correspondiente y de las horas efectivamente trabajadas.

Cómo se pagan los feriados

Cuáles son los feriados por la visita del papa León XIV en noviembre de 2026

De acuerdo con el cronograma publicado, las jornadas especiales se distribuirán entre el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre, aunque tendrán diferente alcance territorial.

Fecha Alcance informado Clasificación informada Lunes 9 de noviembre Todo el país Feriado nacional Martes 10 de noviembre CABA y Córdoba Jornada no laborable Miércoles 11 de noviembre Provincia de Buenos Aires Jornada no laborable

El lunes 9 tendría alcance nacional, por lo que la remuneración adicional correspondería a quienes efectivamente trabajen durante esa fecha y estén comprendidos en el régimen laboral aplicable. En cambio, las jornadas del martes 10 y miércoles 11 estarían limitadas a las jurisdicciones indicadas y no generarían automáticamente el mismo recargo salarial.

Qué tenes que saber sobre el feriado del papa

Qué diferencia hay entre un feriado nacional y un día no laborable

La Ley de Contrato de Trabajo distingue expresamente ambas situaciones. Durante un feriado nacional, los trabajadores tienen derecho al descanso y, si deben prestar servicios, corresponde aplicar la remuneración especial prevista en el artículo 166. En cambio, el artículo 167 establece que, como regla general, durante los días no laborables el trabajo es optativo para el empleador, salvo las excepciones legales.

Si la empresa decide desarrollar sus actividades y el trabajador presta servicios, corresponde percibir el salario simple, sin el adicional del 100% establecido para los feriados nacionales. Por lo tanto, un día no laborable no equivale automáticamente a un feriado nacional, especialmente al momento de calcular el salario.

Quiénes cobran doble por trabajar durante la visita del Papa

Según la clasificación de las jornadas publicada, el pago doble alcanzaría a los empleados que trabajen el lunes 9 de noviembre, previsto como feriado nacional en todo el territorio argentino. Por el contrario, quienes deban prestar servicios el martes 10 en CABA o Córdoba, o el miércoles 11 en provincia de Buenos Aires, no tendrían automáticamente derecho a ese adicional si esas fechas mantienen la condición de días no laborables.

También deberán considerarse los convenios colectivos de trabajo y las disposiciones particulares de cada actividad, que pueden establecer condiciones más favorables para determinados trabajadores.

En definitiva, la clave para determinar cuánto se cobra durante las jornadas especiales de noviembre será verificar si la fecha fue declarada feriado nacional o día no laborable, además de la jurisdicción en la que se desarrollan las tareas.