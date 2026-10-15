Cuál es la información que ARCA puede obtener de OnlyFans

Un supuesto reclamo tributario superior a los $150 millones contra una creadora de contenido de OnlyFans encendió el debate sobre la capacidad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para detectar ingresos generados en el exterior.

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La historia se difundió a través de Reddit y menciona una presunta solicitud de información en el Reino Unido sobre una imputación por ingresos cercanos a USD 300.000 correspondientes a 2022, 2023 y 2024. La deuda estimada incluye impuestos, intereses y multas. La autora también sostuvo que agencias administraban sus cuentas y retenían una parte sustancial de la facturación, mientras ella percibía un monto fijo.

¿Cómo puede obtener información ARCA desde el exterior?

La ex AFIP puede recurrir a mecanismos de cooperación internacional cuando necesita información que se encuentra bajo jurisdicción de otro país. Argentina y el Reino Unido cuentan con instrumentos que contemplan el intercambio de información fiscal, entre ellos un convenio para evitar la doble imposición.

Estos procedimientos no equivalen a un acceso directo e irrestricto a los registros de OnlyFans. La información puede obtenerse mediante pedidos específicos, comunicaciones espontáneas entre administraciones o sistemas automáticos de intercambio, según el instrumento aplicable y las condiciones previstas para cada jurisdicción.

En el caso británico, la administración tributaria HMRC exige a determinados operadores digitales reportes sobre vendedores alcanzados por sus reglas. Sin embargo, la existencia de mecanismos de cooperación no demuestra que todos los ingresos de OnlyFans se informen automáticamente a ARCA.

También existe el intercambio automático de información sobre determinadas cuentas financieras. Ese mecanismo puede incluir datos identificatorios, saldos y ciertos rendimientos, pero no equivale a un registro detallado de cada suscripción o venta realizada en una plataforma.

¿Qué impuestos deben pagar quienes generan ingresos en OnlyFans?

Generar ingresos mediante plataformas digitales no implica una exención tributaria por el hecho de cobrar en dólares o utilizar una cuenta del exterior. Las obligaciones dependen de la residencia fiscal, la actividad desarrollada, los contratos y las características de cada operación. Quienes trabajan de manera independiente deben registrar su actividad, contar con CUIT y emitir los comprobantes correspondientes. Según sus ingresos y las demás condiciones aplicables, pueden encuadrarse en el Monotributo o quedar alcanzados por el régimen general.

En el Monotributo, la categorización se calcula a partir de los ingresos brutos computables, no del dinero que queda disponible después de pagar gastos. Por eso, si una agencia retiene una comisión por administrar una cuenta, no necesariamente corresponde descontar ese importe para determinar la facturación de la creadora. En el régimen general, los residentes fiscales argentinos tributan, como regla, por sus ganancias de fuente argentina y extranjera. La posibilidad de deducir comisiones y otros gastos depende de que estén vinculados con la actividad gravada, cuenten con respaldo y cumplan los requisitos legales.

El IVA también requiere analizar cada operación. Una prestación realizada desde Argentina que se utiliza o explota efectivamente en el exterior puede encuadrar como exportación de servicios, pero el tratamiento no se define únicamente por la ubicación de la plataforma o por la moneda en que se cobra. Es necesario identificar al destinatario real y las características del servicio.

A esas obligaciones pueden sumarse Ingresos Brutos, aportes previsionales y, según el patrimonio y las condiciones de cada contribuyente, Bienes Personales. Las normas cambiarias aplicables al cobro de exportaciones constituyen otra cuestión, independiente del cumplimiento tributario.