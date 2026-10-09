Olmos reveló cuándo debería conocerse dónde está el oro del Banco Central

Luego de denunciar públicamente que una maniobra financiera con respecto al oro llevó al Banco Central a resignar una ganancia de más de 1.000 millones de dólares, el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, precisó el plazo que tiene la entidad monetaria para dar a conocer dónde están físicamente sus reservas en ese metal giradas al exterior.

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En concreto, el BCRA "tiene 15 días a partir de ayer (jueves), cuando fue remitido el informe (de la AGN) para hacer su descargo", señaló Olmos este viernes en diálogo con El Destape AM 1070, y aclaró que la entidad que preside Santiago Bausili estaría habilitada a "pedir una prórroga de 15 días más".

Luego corresponde que el descargo del BCRA sea analizado por la gerencia técnica de la Auditoría General de la Nación, que a su vez lo eleva al colegio de auditores del organismo, precisó Olmos. Por lo tanto, "tendríamos que tener un informe sobre esa operatoria antes de que termine noviembre, seguramente", reveló el titular de la AGN.

Por otro lado, Olmos rechazó parte del comunicado del Banco Central, en el que la entidad afirmó que la AGN estaba actuando políticamente. "Es un informe técnico, no uno que contenga una opinión política", contestó.

En ese sentido, dijo que la AGN podría emitir una opinión política "en una auditoría de gestión", en la que "se podría valorar si esa decisión sobre el erario público fue tomada acertada o desacertadamente". Pero, aclaró, "en este caso solamente es una exposición de los registros contables".

El destino del oro del BCRA

En su informe del jueves, Olmos también señaló que "la AGN se encuentra trabajando en la auditoría específica sobre la gestión de las reservas físicas (oro) por parte del BCRA", y agregó que "en ese informe se podrá saber por qué se tomó la decisión de trasladar el oro al exterior, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el país o, en su defecto, quien se benefició".

Por su parte, el BCRA contestó en su comunicado que sobre "el tema del movimiento del oro", la AGN "publicó una carta donde eligió las palabras cuidadosamente para no faltar a la verdad, pero tampoco contribuir al esclarecimiento de los hechos, cuando contaba con toda la información para hacerlo".

A inicios de septiembre, ante una consulta que se le realizó en una conferencia de prensa, Bausili se había limitado a afirmar que el oro "se trasladó y depositó" en el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) en Suiza. Sin embargo, la oposición denunció que el titular del BCRA mintió y que, en verdad, las reservas de oro se encuentran dentro del BIS pero en su sede de Londres.

Los movimientos sobre el oro que le costaron más de 1.000 millones al BCRA

La Auditoría General de la Nación (AGN) informó, el último jueves, que completó la auditoría de los estados contables del Banco Central de la República Argentina (BCRA) hasta el 31 de diciembre de 2025 y reveló errores en el cálculo del precio del oro por parte de la gestión del titular de la entidad, Santiago Bausili, lo que provocó pérdidas por "USD 1.023 millones".

"En síntesis: durante el 2025 el BCRA realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró el cálculo y perdió USD 1.023 millones, según surge de las registraciones contables", remarcó el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos.

Olmos remarcó que durante el ejercicio 2025, la tenencia de oro, que fueron adquiridas en las gestiones de Alfonso Prat Gay y Mercedes Marco del Pont en la entidad financiera, registró una ganancia patrimonial de más de 8 billones de pesos, explicada solamente por la suba internacional del precio del metal.

El titular de la AGN informó que bajo la gestión de Bausili en 2025 y "con fines de cobertura, el BCRA concertó operaciones de derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas como bien de respaldo (subyacente)", por lo que "de acuerdo con los estados contables, el resultado de estas operaciones arrojó una pérdida de 1.5 billones de pesos (equivalentes a USD 1.023 millones), que se pagó con divisas".