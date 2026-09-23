La OCDE prevé que Argentina termine el año con menor crecimiento

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pronosticó un menor crecimiento para este año en la Argentina, con una mejora de la actividad del 2,6% y una menor inflación, con una variación anual del 30,8%.

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Las previsiones del organismo muestran variaciones de las proyecciones trazadas en el último reporte en junio pasado. En el PBI se observa un empeoramiento ya que esperaba un avance del 2,8% y en la estimación inflacionaria se da una mejora respecto al 31,1% previo.

De esta manera, el nuevo informe refleja una merma en el crecimiento económico de dos décimas por debajo de la esperada en junio y una inflación 0,3 puntos porcentuales por debajo del pronóstico previo, lo que exhibe una leve desaceleración.

Qué pasará con la economía en 2027

En cuanto a las perspectivas compartidas para la Argentina en 2027, el organismo espera que siga el crecimiento de la actividad, al estimar un avance del 3%, y que se profundice la desaceleración de la variación de precios, previendo un alza del 20,5%.

Al comparar los cálculos con las previsiones del Gobierno, explicitadas en el proyecto de Presupuesto 2027, se observan diferencias ya que los números presentados recientemente por el oficialismo son más optimistas previendo que el PBI crezca 4% en 2027 y la inflación llegue al 18%.

A nivel general, la OCDE proyecta un crecimiento global del 2,9 %en 2026 y del 3,0% en 2027, señalando que “la evolución del conflicto en Oriente Medio sigue siendo muy incierta y continuará planteando riesgos considerables para las proyecciones de referencia”.

Al analizar el escenario actual y futuro, sostuvo que “la economía mundial ha resistido mejor de lo esperado la crisis de suministro energético provocada por el conflicto en Oriente Medio, pero las continuas presiones inflacionarias y la incertidumbre están lastrando las perspectivas a corto plazo”.

En relación al comportamientos de los precios, estimó que la inflación en el G20 sea mayor en 2026 y 2027 de lo proyectado anteriormente, como reflejo del aumento de los precios mundiales de la energía. Así, prevé que la inflación en las economías del G20 sea del 4,1 % en 2026 y que disminuya al 3,6 % en 2027.

En este marco, la OCDE planteó que “los bancos centrales deben mantenerse vigilantes y garantizar que las expectativas de inflación estén bien ancladas” indicando que “se necesitan mayores esfuerzos para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas” y asegurando que “las medidas para amortiguar el impacto económico de la crisis energética deberán ser específicas y temporales para mantener los incentivos al ahorro energético”.