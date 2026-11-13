La industria trabaja con 4 de cada 10 máquina paradas

La industria manufacturera continúa operando con una parte importante de su estructura productiva sin utilizar, en un escenario en el que la recuperación de algunos sectores no alcanza para compensar el retroceso de las actividades vinculadas al mercado interno. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en el 60,1% en septiembre, por debajo del 61,4% registrado en el mismo mes del año pasado, según informó el INDEC. El indicador muestra que casi cuatro de cada diez máquinas de la capacidad productiva disponible permanecieron ociosos,. .

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El dato representa una caída interanual de 1,3 puntos porcentuales y expone las dificultades que atraviesa buena parte del entramado manufacturero para sostener sus niveles de actividad. Aunque el indicador general mostró una mejora respecto de los meses anteriores de 2026, con un registro de 60,1% frente al 59,1% de agosto, la comparación interanual continúa siendo negativa y evidencia que la industria todavía no logró recuperar el nivel de utilización que tenía un año atrás.

El relevamiento del organismo estadístico permite observar, además, una marcada heterogeneidad entre los distintos bloques industriales. Mientras algunas actividades consiguieron mejorar sus niveles de utilización, otras registraron retrocesos significativos, particularmente aquellas vinculadas con la fabricación de automotores, maquinaria, productos químicos y bienes de consumo durable. En varios de estos sectores, la capacidad ociosa se mantiene en niveles elevados, lo que refleja las dificultades para colocar la producción y sostener el funcionamiento de las plantas.

La situación se produce bajo el esquema económico impulsado por Milei, que combina apertura de importaciones, ajuste del gasto público y una política de ingresos que condiciona la evolución del consumo. La contracción de la demanda interna y las dificultades que enfrentan empresas y hogares para recuperar su poder adquisitivo forman parte de un escenario que repercute sobre las decisiones de producción de las compañías, especialmente en aquellas actividades cuya evolución depende del mercado doméstico.

Uno de los datos más significativos del informe del INDEC es el desempeño de la industria automotriz, que registró una utilización de la capacidad instalada del 49,5% en septiembre, frente al 57,1% del mismo mes de 2025. La caída de 7,6 puntos porcentuales muestra el deterioro de una actividad que tiene una importante capacidad de arrastre sobre otros segmentos de la economía, debido a su vinculación con fabricantes de autopartes, proveedores de insumos, servicios industriales y redes de comercialización.

El organismo estadístico atribuyó el menor nivel de utilización a la reducción de las unidades fabricadas por las terminales automotrices. El dato resulta relevante porque el sector se encuentra entre los principales exponentes de las dificultades que enfrenta la producción nacional en un contexto de menor demanda y competencia de bienes importados. La industria automotriz necesita un volumen sostenido de ventas para mantener los niveles de producción y aprovechar su infraestructura, por lo que una reducción de las unidades fabricadas repercute directamente sobre el funcionamiento de las plantas.

La situación también alcanza a la industria metalmecánica, otro de los bloques con menor utilización de su capacidad productiva. En septiembre trabajó al 40,5%, frente al 44,2% registrado un año antes, lo que implica una contracción de 3,7 puntos porcentuales. En términos concretos, el sector utilizó apenas cuatro de cada diez unidades de su capacidad instalada, un nivel que expone las dificultades de una actividad que abastece tanto a otras ramas industriales como a la producción agropecuaria y al mercado de bienes de uso doméstico.

Según el INDEC, el retroceso estuvo relacionado principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico. En el primer caso, la fabricación de maquinaria agropecuaria registró una caída interanual del 45,4%, mientras que la producción de aparatos de uso doméstico retrocedió 23,6% en la misma comparación.

La maquinaria agrícola depende de las decisiones de inversión del sector agropecuario, mientras que los electrodomésticos están directamente vinculados con el poder de compra de los hogares y las posibilidades de acceder al crédito. En ambos casos, la reducción de la producción implica una menor utilización de instalaciones, equipos y mano de obra.

Otro de los sectores que registró un retroceso interanual fue el de sustancias y productos químicos, cuya capacidad instalada utilizada pasó del 63,7% en septiembre de 2025 al 60% en el mismo mes de 2026. El INDEC vinculó esta evolución con los menores niveles de producción de materias primas plásticas y caucho sintético, dos insumos relevantes para distintas cadenas manufactureras.

En efecto, la fabricación de materias primas plásticas y caucho sintético presentó una caída interanual del 21,8%. La contracción de esta actividad tiene consecuencias que exceden a las propias empresas químicas, dado que sus productos funcionan como insumos para industrias como la automotriz, la construcción, los envases, los electrodomésticos y numerosos bienes de consumo.

La industria textil mostró, sin embargo, una mejora respecto de septiembre de 2025, cuando había registrado una utilización del 39,6%. El incremento de 4,5 puntos porcentuales no modifica el hecho de que continúa entre los sectores con menor aprovechamiento de su infraestructura productiva. En septiembre de este año utilizó menos de la mitad de su capacidad instalada, en un contexto en el que la producción nacional de indumentaria y otros bienes textiles enfrenta dificultades para competir en un mercado con mayor presencia de productos importados.

En el caso de los productos de caucho y plástico, la utilización alcanzó el 44,8%, apenas 0,7 puntos porcentuales por encima del 44,1% de septiembre del año pasado. La mejora resulta acotada y convive con el retroceso registrado en la elaboración de materias primas plásticas y caucho sintético, que el organismo estadístico identificó como uno de los factores que explican la menor utilización de la capacidad del bloque químico.

También se ubicaron por debajo del promedio general la producción de tabaco, con el 50,2%; la edición e impresión, con el 59,8%; y las sustancias y productos químicos, con el 60%. En estos últimos dos casos, los niveles de utilización se aproximaron al promedio industrial, aunque con comportamientos diferentes en la comparación interanual.

Del otro lado, cinco bloques se ubicaron por encima del nivel general de 60,1%. La refinación del petróleo encabezó el ranking, con una utilización del 82,9%, seguida por papel y cartón, con 70,7%; productos alimenticios y bebidas, con 69,5%; industrias metálicas básicas, con 69,2%; y productos minerales no metálicos, con 61,4%.

Los productos alimenticios y bebidas, por su parte, alcanzaron una utilización del 69,5%, apenas por encima del 69,2% del año anterior. Se trata de uno de los bloques de mayor peso dentro de la estructura manufacturera, aunque el dato agregado no permite identificar por sí solo las diferencias que existen entre las distintas ramas que lo integran.