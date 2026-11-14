Las multinacionales sacan más dólares de los que traen: saldo negativo de USD 4.500 millones

Las multinacionales sacan más dólares de los que traen. En lo que va de 2026, el ingreso de inversión extranjera directa no alcanzó para compensar las divisas que las empresas giraron al exterior en concepto de utilidades y dividendos. El resultado fue un saldo negativo de USD 4.561 millones.

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El fenómeno se inscribe en un escenario de fuerte disponibilidad de divisas por el desempeño exportador, pero también de crecientes canales de salida. A los giros de ganancias de las empresas extranjeras se suma la dolarización de carteras: hasta septiembre, el sector privado compró más dólares para atesoramiento que el superávit comercial acumulado durante todo el período. Así, una parte importante de las divisas que ingresan no se traduce en inversión productiva ni permanece dentro del circuito financiero local.

Lo anterior importa, además, porque pone sobre la mesa las dificultades que tendrá el Gobierno nacional de cara a 2027. Con vencimientos de deuda por más de USD 32.000 millones con organismos internacionales y acreedores privados, deberá afrontar sus compromisos en un contexto de constante salida de capitales y rentas, y con dificultades crecientes para renovar deuda en los mercados.

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Las multinacionales sacan más dólares de lo que se invierte

Nuestro país atraviesa un momento excepcional en el frente externo. En los tres primeros trimestres del año las exportaciones totales acumulan USD 87.123 millones (combinando bienes y servicios) y se encaminan a superar el récord de 2025, según el último informe de coyuntura presentado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

Sin embargo, esa abundancia de divisas no se reflejó en la economía real ni en las reservas. Tras el rebote de 2025 (+4,4%), la actividad se estancó en 2026 y el crecimiento se concentró en los sectores primarios, con escasos encadenamientos y baja capacidad de generar empleo. Mientras tanto el mercado interno sigue cediendo terreno frente a la apertura importadora y la apreciación cambiaria.

¿Dónde terminan entonces los dólares que ingresan? El documento al que accedió este medio aseguró que la respuesta está en la cuenta financiera. Puntualmente, en la salida de rentas al exterior. Sobre ello, con la desregulación cambiaria y los marcos más flexibles que impulsó el Gobierno de Javier Milei, el excedente que generan los sectores primarios vuelve a filtrarse en la salida de renta: USD 4.500 millones de saldo negativo.

En concreto, al analizar la evolución entre el ingreso de inversión extranjera directa (IED) y la salida de dólares por remisión de utilidades y dividendos de las multinacionales entre 2016 y septiembre de 2026, el centro de estudios detectó que mientras durante varios años la IED tuvo un saldo positivo —es decir, ingresaron capitales al país—, ese flujo perdió fuerza en los últimos periodos y no alcanzó para compensar la salida de divisas por las ganancias que las multinacionales giran al exterior.

De hecho, la situación se profundizó en 2026: los dos movimientos arrojaron un resultado negativo y dejaron un saldo conjunto de USD 4.561 millones, según los datos del BCRA procesados por el CESO. En otras palabras, en lo que va del año, los dólares que salen por estas operaciones superan ampliamente a los que ingresan como inversión.

Crece la dolarización de activos

Otro factor en escena tiene que ver con la creciente dolarización de carteras. Este fenómeno conlleva la presión sobre el tipo de cambio al momento en que se realiza la compra de dólares para atesoramiento, en tanto que otro aspecto se vincula con el tiempo en que ese depósito permanece en el sistema bancario argentino. Mientras no se realice una transferencia hacia el exterior o un retiro por ventanilla, esos dólares engrosan las reservas internacionales, o en su defecto, son utilizados para financiar al sector exportador.

En los momentos de agudización de las crisis cambiarias, la presión alcista de la divisa se combina con un retiro acelerado de fondos del sistema, generando riesgo estructural.

Hasta septiembre, el sector privado compró USD 21.315 millones para atesoramiento, un monto por arriba de todo el superávit comercial acumulado en el año (USD 19.583 millones). A su vez, de acuerdo con el CESO, apenas una cuarta parte de esas compras permaneció en el sistema bancario como depósitos; el resto salió del circuito local. “Del total de compras en dólares, tan solo el 23% quedó en el sistema bancario argentino. La Formación de Activos Externos (FAE), por lo tanto, implicó una demanda de dólares un 8,8% superior al resultado comercial”, destacaron los economistas.

El problema de los vencimientos para 2027

La situación se vuelve más crítica al mirar el año próximo en el que el país enfrenta una suma considerable de servicios de deuda en dólares.

Por un lado, la gestión libertaria deberá afrontar pagos a los organismos internacionales por un total de USD 16.000 millones. Por otro, aparecen los vencimientos de USD 11.700 millones de bonos del Tesoro y USD 5.125 de BOPREALES del BCRA, respecto de lo que desde los especialistas analizaron que “con un riesgo país en niveles crecientes parecen ser difíciles de refinanciar a través de los mercados”.

En tal panorama y aun con el resultado positivo en el frente, el esquema de apertura financiera y tipo de cambio apreciado dificultan acumular las divisas necesarias para sostener los compromisos de deuda. Así las cosas y en un año electoral, con presiones cambiarias que históricamente se intensifican, el documento destacó que “el mayor nivel de depósitos en dólares desde la Convertibilidad y un apoyo de Washington y del FMI que podría debilitarse tras la derrota republicana en las elecciones de medio término en Estados Unidos, indican que el esquema cambiario enfrentará en 2027 su prueba más exigente”.