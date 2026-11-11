Morgan Stanley ve exceso de pesimismo en los bonos, pero crecen las dudas sobre Milei

La caída de los bonos argentinos despabiló de su letargo de optimismo a Morgan Stanley, que finalmente sumó algo de realismo sobre el futuro de la deuda soberana argentina. El banco de inversión estadounidense identificó oportunidades en los títulos de mayor plazo, pero su diagnóstico también expuso un cambio marcado en las expectativas de los inversores durante los últimos meses: a pesar del ajuste fiscal que sostiene el gobierno de Javier Milei, las dudas sobre el financiamiento y la continuidad del programa económico volvieron a pesar sobre los precios.

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En una publicación en X (ex Tuitter) de Austral Research, que retoma el informe del estratega Simon Waever, se señala que las cotizaciones de los bonos reflejan una probabilidad de entre 41 y 52 por ciento de que se materialice el escenario adverso definido por el banco. Tres meses antes, esa estimación implícita oscilaba entre 11 y 20 por ciento, de acuerdo con los cálculos difundidos en la publicación.

La entidad considera que la reacción del mercado fue desmedida y que algunos bonos ofrecen una relación atractiva entre el riesgo asumido y el rendimiento potencial. No obstante, esa evaluación no equivale a sostener que los problemas financieros del Gobierno están resueltos ni que el eventual beneficio de un inversor vaya a trasladarse a la actividad, el empleo o los ingresos de la población.

La lectura de Morgan Stanley llega después de una fuerte venta de deuda argentina en dólares y de una suba del riesgo país, el indicador que aproxima la sobretasa exigida para invertir en bonos soberanos frente a los títulos de Estados Unidos. Según Bloomberg. pasó de un mínimo de 403 puntos a comienzos de julio a 856 puntos el 10 de noviembre, aunque su valor puede cambiar con las operaciones y las condiciones del mercado.

El informe de Morgan

El reporte, elaborado por el estratega Simon Waever y publicado el martes 10 de noviembre, apunta a la distancia entre la percepción de riesgo incorporada en los precios y la que, a juicio del banco, se justifica por las condiciones económicas. La conclusión es que el retroceso de los títulos pudo haber sido amplificado por inversores que desarmaron sus posiciones, además de las noticias negativas sobre la economía y el escenario político.

“Que los precios ya descuenten una probabilidad cercana al 50 por ciento de un escenario adverso para la mayoría de los bonos, cuando falta algo menos de un año para las elecciones, no está justificado y parece ser una sobrerreacción impulsada por el desarme de posiciones, incluso si los datos económicos y el clima de opinión doméstico fueron más débiles de lo esperado”, señalaron los analistas. La publicación de Austral Research reproduce esa evaluación en inglés.

Por un lado, el banco cree que la venta fue demasiado lejos; por otro, reconoce que la información económica y el ánimo local resultaron peores de lo esperado. La oportunidad de compra que identifica surge precisamente de ese deterioro en los precios, no de la desaparición del riesgo argentino.

La magnitud del castigo sobre los activos financieros argentinos lleva ya tres meses. De acuerdo con una nota de Bloomberg reproducida por Buenos Aires Times, los bonos argentinos en dólares acumularon una caída cercana al 14 por ciento desde fines de julio, el peor desempeño entre las deudas de mercados emergentes en ese período.

Cuando cae el precio de un bono, su rendimiento exigido por el mercado tiende a subir. Para un inversor dispuesto a asumir el riesgo, eso puede abrir la posibilidad de obtener ganancias si la cotización se recupera; para el Estado que necesita renovar deuda, en cambio, implica un costo de financiamiento más alto y mayores dificultades para volver a colocar títulos en condiciones sostenibles.

Dentro de ese escenario, el banco asigna dos tercios al supuesto de que la Argentina atraviese una etapa de tensión financiera y logre evitar el incumplimiento, aunque con dificultades. El tercio restante corresponde a la posibilidad de un default. Se trata de una construcción del modelo del banco y de su interpretación de los precios, no de una medición directa ni de un pronóstico infalible sobre lo que ocurrirá después de las elecciones.

La elección presidencial aparece en el análisis porque el vencimiento de la deuda no termina con el actual mandato y porque los inversores intentan anticipar qué condiciones económicas y políticas encontrará el gobierno que asuma en diciembre de ese año. Eso no significa que el resultado electoral esté definido ni que la cotización de un bono permita convertir una preferencia de mercado en un pronóstico electoral confiable.

En su evaluación de alternativas, Morgan Stanley destacó los títulos de vencimiento más largo, entre ellos el Global 2041 y el Global 2046, por la relación entre el rendimiento posible y las pérdidas que podrían registrar bajo distintos supuestos. El informe también señaló que los bonos de plazo más corto pueden ofrecer una protección relativamente mayor frente a determinadas caídas, de acuerdo con Bloomberg Línea.

El banco proyectó que, si el mercado redujera al 25 por ciento el peso asignado a su escenario adverso, los bonos largos podrían generar retornos de entre 19 y 22 por ciento hasta julio de 2027. En un ejercicio intermedio, con expectativas repartidas en partes iguales entre el escenario favorable y el adverso, estimó retornos de entre 3 y 7 para esos títulos.

En cambio, si el peso del escenario adverso subiera al 70 por ciento, el cálculo contempló pérdidas de entre 6 y 12 por ciento a lo largo de la curva. Son simulaciones sujetas a supuestos, no rendimientos garantizados, y su resultado depende de cómo evolucionen las cotizaciones y el contexto financiero durante los próximos meses.

El cambio en las expectativas se produce cuando el equipo económico que conduce el ministro Luis Caputo necesita reunir divisas para atender compromisos de deuda y, al mismo tiempo, sostener el esquema cambiario. La dificultad no se limita al próximo pago: también involucra el calendario de 2027 y la capacidad del Tesoro para conseguir financiamiento durante un año electoral.

El programa con el FMI también forma parte de ese esquema. El organismo aprobó en 2025 un acuerdo de 20.000 millones de dólares y completó en mayo de 2026 su segunda revisión, que habilitó un desembolso cercano a 1.000 millones. Esos fondos brindan financiamiento, pero generan obligaciones futuras y están asociados a un programa sujeto a revisiones y condiciones.

La administración de Milei presenta el equilibrio fiscal y la desaceleración de la inflación como pilares de su política económica. Esos resultados son considerados por una parte del mercado a la hora de evaluar la deuda, pero no eliminan por sí solos las preguntas sobre la disponibilidad de dólares, el crecimiento y la capacidad política de sostener el programa.

El propio Banco Central compró divisas durante 2026, una señal que algunos inversores consideran favorable. Sin embargo, las compras no deben confundirse automáticamente con un aumento equivalente de las reservas disponibles: los pagos de deuda y otros movimientos también afectan el balance de la autoridad monetaria.