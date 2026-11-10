Se desploman las acciones argentinas en Wall Street en otro día negro en los mercados

Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street registran caídas generalizadas este martes 10 de noviembre, en una jornada negativa para los mercados estadounidenses y mundiales luego de que se conociera un dato de inflación en Estados Unidos superior a las expectativas de los analistas.

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Entre los ADR argentinos, las mayores pérdidas corresponden a Cresud (-3%), Telecom Argentina (-2,8%), Loma Negra (-2,5%), Grupo Financiero Galicia (-2,2%) y Pampa Energía (-1,9%), según las cotizaciones del mediodía.

También operan en terreno negativo Transportadora de Gas del Sur (-1,6%), BBVA Argentina (-1,4%), YPF (-1,3%), Banco Macro (-1,1%), Mercado Libre (-1%), Ternium (-1%), Banco Supervielle (-2,1%) y Corporación América (-0,2%).

En contraste, algunas compañías consiguen escapar de las pérdidas, encabezadas por Central Puerto (+2,4%), seguida por IRSA (+0,7%), Tenaris (+0,4%) y Edenor (+0,2%).

La inflación en Estados Unidos golpea a Wall Street

El retroceso de los activos argentinos se produce en simultáneo con una jornada de pérdidas en las principales bolsas estadounidenses, después de que el índice de precios al consumidor de octubre mostrara una aceleración mayor a la prevista.

Según informó la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la inflación general estadounidense fue del 0,4% mensual, aunque la medición núcleo, que excluye alimentos y energía, alcanzó el 0,3%.

El organismo no difundió las variaciones interanuales debido a las dificultades en la recopilación de información durante el cierre del gobierno estadounidense.

Los datos provocaron una reacción negativa de los inversores ante la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) mantenga una política monetaria más restrictiva para contener las presiones inflacionarias, señaló la agencia especializada Bloomberg.

En ese marco, la reacción de los mercados responde a un cambio en las expectativas sobre las próximas decisiones de la Fed, ante la posibilidad de que resuelva un nuevo aumento de la tasa de interés en los próximos meses.

En este marco, el Nasdaq 100 retrocedía un 1,1%, mientras que el S&P 500 interrumpía su tendencia alcista, con pérdidas en la mayoría de las compañías que integran el índice, y anotaban bajas la mayor parte de las compañías del panel principal de Dow Jones.

En paralelo, también se registraron aumentos en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. En concreto, el rendimiento de los títulos a dos años aumentó 15 puntos básicos, hasta ubicarse en el 4,71%, mientras que el dólar se fortaleció.

El escenario internacional también estuvo acompañado por una caída del petróleo Brent, cuya cotización descendió por debajo de los 90 dólares por barril, siguiendo la tendencia de la última semana luego de que la derrota de Donald Trump en las elecciones hiciera presumir una desescalada de la guerra con Irán.