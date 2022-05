Pesce pronostica que este año habrá exportaciones por US$ 84.000 millones en la Argentina

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, pronosticó hoy que las exportaciones alcanzarán este año los US$ 84.000 millones, y remarcó que servirán para afrontar la restricción externa que padece la Argentina.

En el marco del Primer Encuentro de la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac), Pesce explicó que "hasta que alcance la meta de los US$ 100.000 millones en exportaciones, estamos en una situación de administración cambiaria".

"No nos gusta", continuó el titular del Central, pero explicó que "hasta que no alcancemos ese nivel de exportaciones de divisas no será suficiente", para sortear la restricción externa.

El presidente del BCRA consideró, no obstante, que alcanzar los US$ 100.000 millones de exportaciones anuales es una "meta que podemos alcanzar no en tanto tiempo”.

“Especialmente si nos favorecen los precios internacionales como nos favorecieron hasta el momento", afirmó el funcionario.

Para Pesce, "los problemas económicos estructurales son la pobreza y la desigualdad", y remarcó que “la forma de resolverlos es creciendo, en primer lugar, y luego con la provisión de energía y superando la restricción externa".

Asimismo, se lamentó de la incapacidad que tiene la economía argentina de “transformar su ahorro interno en inversiones".

"Esto lo hemos reflejado en la fuga de capitales por US$ 170.000 millones", que se mantienen fuera del sistema financiero, afirmó Pesce, quien precisó que "unos US$ 85.000 millones se fugaron en los últimos 4 años".

En este contexto, el titular del BCRA ponderó al sector minero, al considerar que "es intensivo en capital y en inversión, y tiene un rol fundamental en la superación de la restricción externa".

Tras explicar que la minería aporta US$ 3.000 millones anuales a las exportaciones, subrayó que "por cada dólar que invierte el sector, se generan 4 dólares de superávit en la balanza cambiaria”, y por eso remarcó que “es un sector clave para llegar a la meta" de US$ 100.000 millones.

Por último, destacó que la minería no sólo tiene superávit cambiario y comercial, sino que es superavitaria en inversión extranjera directa, y en los últimos 10 años el país recibió inversiones del sector por US$ 5.700 millones y préstamos netos por US$ 5.000 millones.

Con información de Télam