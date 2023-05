El Banco Central compró US$111 millones y el dólar soja aportó más de US$332 millones

(Agrega información)

El Banco Central confirmó que finalizó hoy con saldo positivo de US$111 millones, con lo que extendió la racha de compras a 14 ruedas consecutivas, en una jornada en la que el dólar soja aportó más de US$332 millones y marcó una cifra récord desde el restablecimiento del tipo de cambio diferencial a mediados de abril pasado.

De esta manera, en el balance semanal, el organismo monetario se hizo con US$156 millones.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Estos resultados se dan en el marco de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), que contempla un tipo de cambio diferencial temporal de $300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales.

“En mayo, después de las tres primeras ruedas de ventas, fueron todas positivas para el Banco Central y le permitió acumular US$ 307 millones cuando restan todavía tres jornadas”, detalló la autoridad monetaria a través de un comunicado de prensa.

Fuentes de mercado precisaron que durante la jornada se concretó el pago de importación de energía por US$ 110 millones.

En el mercado agroexportador se concretaron operaciones por cerca de US$ 332,65 millones, precisó el analista Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Además, el analista detalló que el ingreso de hoy del PIE III es récord desde el inicio de este renovado programa, mientras que en la semana sumó ingresos por US$ 492,91 millones.

En tanto, el acumulado hasta ahora de esta tercera edición del dólar soja “supera los US$ 3.500 millones”, agregó el comunicado del Banco Central.

Esta es la séptima vez en el año que el organismo monetario concretó compró por montos de tres dígitos: la primera vez fue el 13 de enero, cuando sumó US$ 200 millones; el 13 de abril adquirió US$ 333 millones; el 21 de abril se hizo con US$290 millones; el 24 de abril dejó un saldo positivo de US$ 105 millones; el 12 de mayo sumó 101 millones de dólares; y el 24 de mayo compró US$101 millones.

En lo referido al mercado de divisas, el dólar minorista cerró hoy a $246,59 promedio, con un incremento de $1,06 centavos respecto al último registro, y así marcó un avance semanal de $3, equivalente a una suba de 1,23%.

Por su parte, el denominado dólar "blue" o informal marcó un incremento de un peso, a $493 por unidad, con lo que en los últimos tres días avanzó $5.

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocede 0,8%, a $ 491,15; mientras que el MEP baja 0,5%, a $ 463,59, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 80 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $235,75, mientras que en la semana mostró un incremento acumulado de $3 (+1,29%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $320,56 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $406,87.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $431,53, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $493,18.

Con información de Télam