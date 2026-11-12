En medio de la crisis, el Gobierno reduce un 50% las multas para pymes

En medio de la virtual recesión que atraviesa el país y que afecta especialmente a la industria, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó un régimen especial que establece una reducción del 50% en las multas por determinados incumplimientos fiscales, destinado a pymes, personas físicas y entidades sin fines de lucro. El beneficio excluye a los grandes contribuyentes y exige regularizar las obligaciones pendientes antes del 18 de diciembre.

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La medida fue oficializada este jueves mediante la Resolución General 5927/2026, publicada en el Boletín Oficial, y reglamenta el régimen previsto en la Ley 27.826 de octubre pasado, conocida como Inocencia Fiscal II, y el Decreto 1253/2026.

La reducción se aplicará sobre las multas correspondientes a obligaciones vencidas desde el 2 de enero de 2026, siempre que las infracciones hayan sido cometidas antes del 9 de octubre de este año.

Además, únicamente podrán acceder quienes tengan sanciones que, al 9 de octubre, todavía no estuvieran firmes o que, aun encontrándose firmes, no hubieran sido pagadas.

Esta resolución se suma a las medidas de ayuda para pymes anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, en la Conferencia Industrial de la UIA la semana pasada, consistentes en una suspensión de embargos, una moratoria, cancelación de deudas con saldo de exportación y créditos a tasa subsidada.

Quiénes podrán acceder a la reducción de multas

La normativa establece cuatro grandes grupos de beneficiarios:

Micro, pequeñas y medianas empresas : deberán contar con el Certificado MiPyME y tener registrada esa condición ante ARCA. Se incluyen los tramos 1 y 2.

: deberán contar con el Certificado MiPyME y tener registrada esa condición ante ARCA. Se incluyen los tramos 1 y 2. Personas humanas : contribuyentes individuales alcanzados por las sanciones contempladas.

: contribuyentes individuales alcanzados por las sanciones contempladas. Sucesiones indivisas : también podrán acceder al beneficio.

: también podrán acceder al beneficio. Entidades sin fines de lucro: asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales, consorcios de propietarios, cooperadoras, iglesias y otras organizaciones comprendidas en la resolución.

En todos los casos, quedarán excluidos los contribuyentes categorizados como grandes contribuyentes. La condición de cada beneficiario se determinará según su situación al momento de cometer la infracción.

Las sanciones alcanzadas son aquellas vinculadas con el incumplimiento de deberes formales previstos en los artículos 38 y 39 de la Ley 11.683 y sus artículos incorporados, como determinadas faltas relacionadas con la presentación de declaraciones juradas y otras obligaciones de información ante el organismo recaudador.

Cómo acceder al beneficio y cuál es la fecha límite

La principal característica del régimen es que la reducción del 50% se aplicará automáticamente, sin necesidad de presentar una solicitud, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Sin embargo, los contribuyentes deberán regularizar las obligaciones formales omitidas hasta el 18 de diciembre de 2026, inclusive.

La excepción corresponde a las multas que estén siendo discutidas en instancias administrativas o judiciales. En esos casos, los interesados deberán realizar una presentación digital ante ARCA antes de esa misma fecha.

Este trámite implicará aceptar la parte de la multa que no fue reducida, desistir de las acciones legales correspondientes y asumir las costas y los gastos judiciales que correspondan.

Finalmente, la resolución aclara que no habrá devolución de multas ya pagadas. Tampoco podrán acceder a la reducción las sanciones cuyos importes hayan sido incorporados a planes de facilidades de pago.

La normativa entra en vigencia este jueves 12 de noviembre, aunque el plazo para regularizar los incumplimientos se extenderá hasta el 18 de diciembre.