El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó los valores del esquema de bandas cambiarias para el anteúltimo mes del 2026 y confirmó que el techo del dólar mayorista alcanzará los $1.989,12 el lunes 30 de noviembre, último día hábil del mes.

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El dato surge de la tabla oficial de límites cambiarios, que establece el rango dentro del cual puede fluctuar la cotización mayorista. Sin embargo, el valor máximo previsto no implica que el dólar vaya a alcanzar ese nivel, ya que su precio efectivo depende de las condiciones de oferta y demanda.

Dólar: cuál será el valor máximo el 30 de noviembre de 2026

Según el cronograma publicado por el BCRA, el límite superior de la banda cambiaria continuará aumentando durante las próximas jornadas hasta acercarse a los $2.000. Para el martes 17 de noviembre, el techo se ubica en $1.972,96, mientras que para el último día hábil del mes está previsto un valor de $1.989,12. De esta manera, el límite máximo del esquema registrará un incremento de $16,16 entre ambas fechas.

Los valores establecidos por el Banco Central para las próximas jornadas son:

Fecha Techo de la banda cambiaria Martes 17 de noviembre $1.972,96 Miércoles 18 de noviembre $1.974,20 Jueves 19 de noviembre $1.975,44 Viernes 20 de noviembre $1.976,68 Martes 24 de noviembre $1.981,64 Miércoles 25 de noviembre $1.982,89 Jueves 26 de noviembre $1.984,13 Viernes 27 de noviembre $1.985,38 Lunes 30 de noviembre $1.989,12

Así, el dólar mayorista llegará al cierre de noviembre con un techo cambiario cercano a los $2.000, una referencia que los operadores financieros siguen de cerca para evaluar el margen de movimiento de la divisa.

Valor del dólar según el BCRA

Qué significa que el dólar tenga un techo de $1.989,12

El esquema de bandas cambiarias establece un corredor delimitado por un piso y un techo, dentro del cual puede fluctuar el tipo de cambio oficial mayorista. Mientras la cotización se mantenga dentro de ese rango, su valor se determina por las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado.

Por lo tanto, los $1.989,12 previstos para el 30 de noviembre no representan una proyección del precio del dólar, sino el límite superior establecido para esa jornada.

Esto significa que la divisa puede cerrar el mes por debajo de ese nivel, sin necesidad de alcanzar el techo de la banda. El régimen cambiario contempla límites diarios que se actualizan según el mecanismo establecido por el Banco Central. El techo funciona como una referencia para el mercado, dado que marca el extremo superior del corredor cambiario. En tanto, el piso establece el límite inferior. La diferencia entre la cotización efectiva del dólar mayorista y el techo permite identificar cuánto margen tiene la divisa para avanzar antes de alcanzar el límite previsto.

En este contexto, los inversores siguen de cerca la evolución del tipo de cambio, las intervenciones del Banco Central y la demanda de cobertura cambiaria.

Qué valor puede alcanzar el dólar según el BCRA

Dólar en noviembre: qué puede pasar con la cotización

De cara al cierre del mes, el mercado financiero continuará monitoreando la evolución del dólar oficial y su distancia respecto del techo de la banda.

Si bien el límite superior llegará a $1.989,12 el lunes 30 de noviembre, esto no implica que la cotización mayorista vaya a experimentar una suba hasta ese nivel.

El precio efectivo dependerá de la oferta y demanda de divisas, mientras que el valor publicado por el BCRA seguirá funcionando como referencia para el régimen cambiario.