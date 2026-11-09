Qué puede pasar con el dólar en noviembre 2026, según consultoras y bancos privados

El dólar oficial podría cerrar noviembre de 2026 por debajo de lo que anticipaba el mercado hace apenas un mes. Así se desprende del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el que consultoras, centros de investigación y entidades financieras corrigieron a la baja sus pronósticos cambiarios para el cierre del año y los primeros meses de 2027.

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Según la encuesta, los analistas esperan que el dólar mayorista promedie $1.558,50 durante noviembre, mientras que para diciembre proyectan una cotización de $1.590. Ambas estimaciones representan una reducción frente a las previsiones del relevamiento anterior.

El nuevo escenario se produce mientras el esquema de bandas cambiarias permite que el dólar mayorista alcance un techo de $1.989,12 hacia fines de noviembre, antes de activar las intervenciones previstas del Banco Central para defender el límite superior.

Sin embargo, las expectativas de una menor depreciación del peso no estuvieron acompañadas por una mejora en las proyecciones inflacionarias. Por el contrario, los especialistas elevaron sus estimaciones de aumentos de precios para los próximos meses.

A cuánto llegará el dólar en noviembre de 2026, según los bancos y consultoras

El REM de octubre, difundido el 5 de noviembre, reunió las proyecciones de 45 participantes, entre consultoras económicas, centros de investigación y entidades financieras. La encuesta se realizó entre el 28 y el 30 de octubre.

Los resultados mostraron una revisión bajista de las expectativas cambiarias de corto plazo. Para noviembre, la mediana de las estimaciones ubicó el tipo de cambio mayorista promedio en $1.558,50, unos $21,40 por debajo de lo previsto en septiembre. En tanto, para diciembre, los analistas esperan un dólar de $1.590, lo que representa una reducción de aproximadamente $24,30 respecto del relevamiento anterior.

De cumplirse esta última proyección, el tipo de cambio mayorista registraría una variación interanual del 9,8% frente a diciembre de 2025, según los cálculos difundidos por el BCRA. La corrección refleja que los participantes del mercado anticipan una trayectoria cambiaria más moderada durante los últimos meses de 2026.

REM de octubre

Qué precio tendrá el dólar a fines de 2026 y durante 2027

Las proyecciones del REM muestran que el mercado también redujo sus estimaciones para los primeros meses del próximo año.

Los valores esperados para el dólar mayorista son los siguientes:

Período Dólar mayorista proyectado Noviembre de 2026 $1.558,50 Diciembre de 2026 $1.590 Enero de 2027 $1.619 Febrero de 2027 $1.649 Marzo de 2027 $1.677 Octubre de 2027 $1.985

Las estimaciones corresponden a promedios mensuales del tipo de cambio mayorista, no a cotizaciones de cierre de cada mes. La mayor corrección bajista frente al REM anterior se registró en marzo de 2027, cuando el pronóstico descendió aproximadamente $27. No obstante, el escenario cambia cuando se amplía el horizonte de análisis. Para octubre de 2027, los especialistas proyectan una cotización cercana a $1.985, casi $40 superior a la estimación previa.

Entre los diez participantes que históricamente tuvieron mayor precisión en sus pronósticos, la expectativa para octubre del próximo año se ubica alrededor de $1.983. De esta manera, el mercado prevé una menor presión cambiaria en el corto plazo, pero no descarta una depreciación más pronunciada durante 2027.

Hasta cuánto puede subir el dólar en noviembre sin que intervenga el Banco Central

Además de las expectativas de las consultoras y entidades financieras, otro dato relevante para el mercado es el límite superior del esquema de bandas cambiarias. Este mecanismo establece un rango dentro del cual puede fluctuar el dólar mayorista. Los extremos se actualizan de manera progresiva y toman como referencia la inflación registrada dos meses antes.

Para noviembre, el ajuste se calcula a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que registró una variación del 1,93%. Según los valores difundidos, el techo de la banda pasará de $1.950,97 al cierre de octubre a $1.989,12 hacia fines de noviembre. Esto significa que la cotización mayorista podría avanzar dentro del rango permitido sin activar automáticamente las ventas de divisas previstas para defender el límite superior. En caso de que el tipo de cambio alcance ese techo, el Banco Central deberá intervenir de acuerdo con las reglas del esquema cambiario. Por el contrario, si la cotización se ubicara por debajo del límite inferior, el organismo tendría que comprar divisas para sostener el piso de la banda.

El techo cambiario no constituye una proyección de los analistas ni implica que el dólar necesariamente vaya a alcanzar ese valor. Se trata del límite máximo previsto por el régimen para esa fecha.

Qué pasará con el dólar en noviembre

Dólar e inflación: qué señales deja el mercado para los próximos meses

La principal conclusión del último REM es que las expectativas cambiarias e inflacionarias comenzaron a mostrar trayectorias diferentes. Por un lado, las consultoras y entidades financieras redujeron sus pronósticos para el dólar durante el cierre de 2026 y el comienzo de 2027.

Por otro, elevaron las estimaciones de inflación, lo que sugiere que la desaceleración de los precios podría enfrentar mayores dificultades. Entre los factores que pueden influir en esa dinámica aparecen la actualización de tarifas, los cambios en los precios relativos, la evolución de los costos internos y la inercia inflacionaria.