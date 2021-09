Álvarez Agis, sobre la devaluación de 2019: "Macri le pidió ayuda a Alberto" para pararla

"Hicimos una conferencia con el ex presidente del Central y ex ministro de Finanzas, Luis Caputo, donde los dos concordamos que el valor del dólar a 60 pesos era razonable", relató el ex viceministro.

El ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis reconoció este martes haber trabajado con el equipo económico de Macri, luego de las elecciones de 2019, para estabilizar la economía y traer algo de calma en el tipo de cambio durante la transición de Gobierno. Luego de que el presidente Alberto Fernández informara de ese trabajo conjunto, el ex viceministro relató a El Destape Radio cómo fueron esos contactos. "Fui el nexo entre Alberto Fernández y el equipo económico de Macri, con Guido Sandleris en el Banco Central y Hernán Lacunza en Economía. Incluso, por pedido de Alberto hicimos una conferencia con el ex presidente del Central y ex ministro de Finanzas, Luis Caputo, donde los dos concordamos que el valor del dólar a 60 pesos era razonable", explicó Álvarez Agis.

En declaraciones a este medio, el presidente Alberto Fernández aseguró que Macri le pidió ayuda para poder encarar el final de su mandato, en 2019, y apuntó que está en "la esencia" del ex jefe de Estado "no valorar la democracia". "Me pidió en la transición que lo ayude a calmar la economía porque se le había ido de las manos". "Me llamó al día que pusieron el cepo. Me dijo ‘voy a aplicar una de esas medidas que te gustan a vos, te va a llamar (Guido) Sandleris para explicarte, te pido que me ayudes porque no tenemos cómo parar el drenaje de dólares que se están yendo’. Por supuesto que me lo dijo", relató Alberto Fernández.

Este martes el ex secretario de Política Económica confirmó la decisión de Alberto de ayudar al macrismo a estabilizar la economía. "Si no le ponían en ese momento un techo al dólar, el que se iba con un lío institucional era Macri", disparó Álvarez Agis. En esa conferencia, según relató el ex funcionario y actual titular de la consultora PxQ, se acordó con el macrismo que el dólar a 60 pesos "era razonable". "Alberto hizo lo que un hombre o mujer de Estado tiene que hacer, poner por delante de sus intereses personales y políticos los intereses del país", aseguró en un tiro por elevación sobre las declaraciones de Macri respecto de lo que debería hacer el Gobierno de no tener un buen resultado en las elecciones legislativas.

La conferencia entre Agis y Caputo para calmar al dólar

La historia detrás de la corrida cambiaria de Macri

"La historia que se cuenta es medio rada. Macri dice que se perdieron 20.000 millones de dólares porque ganó el kirchnerismo y que entonces el culpable es que ganó el kirchnerismo. Lo cierto es que se perdieron 20.000 millones entre las PASO y las elecciones, porque Macri, el domingo, tras los resultados, amenazó a todos los argentinos y el lunes después de la PASO y le ordenó al Banco Central que no intervenga", señaló el ex viceministro. Tal como denunció el ex titular del Central Martín Redrado, Macri ordenó al Central no intervenir el lunes siguiente a las PASO y el enojo del ex presidente llevó a una suba del dólar de 25 por ciento en 48 horas.

"Cuando los inversores vieron que Macri dijo que el dólar no tiene techo, salieron todos corriendo a comprar dólares", aseguró Álvarez Agis. "En esa transición, Lacunza me dice, 'bueno, entendimos, vamos a poner un control de cambios' y no me dio ningún detalle. Le dije a Alberto, parece que entendieron. Pero cuando lo pusieron era de 10.000 dólares por persona --solo el 2% de los que compraron en 2019 lo habían hecho por encima de ese monto. Entonces les dijimos, pusiste un control de cambios sobre el 2% y el otro 98% te va a vaciar el Banco Central", relató a El Destape Radio.

Según detalló, "en 2017, con la mejor elección de medio término desde el regreso de la Democracia, se fueron 12.000 millones de dólares. En 2016, cuando gana Macri, se fueron 10.000 millones de dólares y en 2018 el mercado se llevó 80.000 millones. Se dejaron de ir cuando Macri entendió que no había ninguna confianza en su gobierno y puso el cepo, el cual, con 200 dólares, fue más duro que el de Cristina". "Con Cristina se podía comprar el 30% del sueldo y con Macri solo 200 dólares", agregó. "El momento de más desconfianza en el peso fue en los cuatro años de Macri", resaltó el ex funcionario del equipo económico de Cristina Fernández.

"En ese momento trabajamos los tres juntos para estabilizar la economía. No me lo dijeron, pero la demora en el control de cambios y el cepo y la decisión de que BCRA no interviniera fue de Macri. Macri propuso dos cosas, baja de retenciones y sacar el cepo, pero se fue subiendo las retenciones y aplicando un cepo más duro que Cristina, concluyó el ex funcionario.