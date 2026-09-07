Licitan de $200.000 millones para créditos hipotecarios: qué bancos ya bajaron la tasa 

El Gobierno pondrá en marcha este lunes la primera licitación de plazos fijos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses destinada a financiar créditos hipotecarios. La subasta será por $200.000 millones y forma parte de un programa que contempla diez licitaciones sucesivas hasta alcanzar los $2 billones, con el objetivo de que los bancos obtengan fondeo de mayor plazo y, a cambio, ofrezcan préstamos para primera vivienda con una tasa máxima de UVA más 7,5%.

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El mecanismo introduce una particularidad: mientras el Gobierno intenta abaratar el crédito hipotecario utilizando recursos del sistema previsional, los bancos deberán competir entre sí para obtener esos fondos. En la primera licitación podrán acceder a depósitos ajustados por UVA a uno o cinco años, con rendimientos mínimos de UVA más 2,5% y UVA más 4,5%, respectivamente, mientras que las entidades adjudicatarias deberán destinar el dinero a créditos hipotecarios que cumplan las condiciones fijadas por el programa. (Todo Noticias)

El resultado ya comenzó a tener efectos sobre las tasas incluso antes de que se conozca qué bancos se quedarán con los fondos. Macro anunció una reducción de su línea para clientes que cobran sus haberes en la entidad hasta UVA más 7,5%, Credicoop hizo lo propio para quienes reciben el sueldo en el banco y destinan el préstamo a primera vivienda, BBVA ya contaba con una tasa de ese nivel desde marzo y Banco Ciudad readecuó sus líneas con una tasa de 7,5% para primera vivienda y de 9,5% para segunda vivienda.

La explicación está en la estructura misma de la licitación. Si una entidad consigue fondeo oficial de largo plazo y, al mismo tiempo, el programa le impone un techo de 7,5% sobre el ajuste UVA para los préstamos alcanzados, pierde sentido comercial sostener tasas significativamente superiores para los segmentos en los que existe competencia. La aparición de una referencia de 7,5% modifica, por lo tanto, el precio al que los bancos pueden aspirar a colocar sus hipotecarios, aunque eso no significa que todos los clientes puedan acceder a esa tasa ni que el crédito resulte automáticamente accesible para los hogares de ingresos medios.

El dinero de Anses para los bancos

La primera subasta pondrá en juego $200.000 millones y cada banco podrá recibir como mínimo $1.000 millones y como máximo $40.000 millones, equivalente al 20% del monto total de la licitación. El esquema completo prevé diez operaciones por el mismo monto, hasta alcanzar los $2 billones comprometidos por el Gobierno. Una vez constituido el depósito, las entidades tendrán un plazo determinado para transformar esos recursos en préstamos hipotecarios bajo las condiciones establecidas.

La licitación tendrá dos tramos. Para los depósitos a un año, el rendimiento mínimo será de UVA más 2,5%, mientras que para los de cinco años será de UVA más 4,5%. Los bancos podrán ofrecer una tasa superior a esos pisos para intentar quedarse con una porción mayor de los fondos disponibles. En otras palabras, el FGS no entrega directamente los recursos a quienes buscan comprar una vivienda, sino que los coloca en entidades financieras que luego deben canalizarlos hacia el mercado hipotecario.

El Gobierno sostiene que el mecanismo busca resolver uno de los principales problemas del mercado hipotecario argentino: la falta de fondeo de largo plazo. La duración de los depósitos del FGS permite a los bancos mejorar parcialmente el descalce entre sus fuentes de financiamiento y préstamos que pueden extenderse durante 15, 20 o 25 años. El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el esquema bajo esa lógica y afirmó que “el FGS simplemente provee de liquidez a los bancos y son los bancos encargados de dar el crédito, evaluar ese crédito y correr las consecuencias naturales de ese negocio”.

La aclaración es relevante porque el programa utiliza recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es decir, activos administrados por la Anses. El Gobierno plantea que el riesgo crediticio queda en las entidades financieras, mientras que el FGS obtiene el rendimiento correspondiente por los depósitos ajustados por UVA que realiza en los bancos adjudicatarios. La discusión, entonces, no pasa solamente por la tasa que pagarán los nuevos deudores, sino también por el destino de una parte relevante de los recursos previsionales.

Desde una mirada sobre la política económica del Gobierno, el programa también expone una contradicción respecto del discurso con el que Milei llegó al poder, basado en una reducción de la intervención estatal sobre el funcionamiento de los mercados. Para impulsar una actividad que el sistema financiero privado no logró expandir por sí mismo en las condiciones buscadas por el Ejecutivo, el Estado termina poniendo a disposición de los bancos una fuente de fondeo público y estableciendo, además, las condiciones que deberán cumplir los préstamos resultantes. El Gobierno señaló que el stock de crédito hipotecario argentino representa apenas el 2% del PBI, frente al 27% de Chile y al 50% de Estados Unidos, según los datos citados por Caputo.

Qué bancos bajaron las tasas

El Banco Macro fue uno de los últimos en modificar sus condiciones y llevó su línea hipotecaria UVA al 7,5% para clientes del Plan Sueldo Selecta, con un plazo de hasta 20 años. La entidad incorporó además la posibilidad de que los hijos de esos clientes accedan a las mismas condiciones, de acuerdo con la información publicada este lunes. Credicoop ya había reducido su tasa del 8% al 7,5% para quienes cobran su sueldo en la entidad y utilizan el crédito para adquirir su primera vivienda. BBVA también ofrece una tasa del 7,5% para clientes de cuenta sueldo desde marzo, mientras que Banco Ciudad estableció el mismo costo para primera vivienda, aunque con un plazo de hasta 25 años, y mantiene una tasa superior, del 9,5%, para segunda vivienda.

Durante 2026 distintas entidades habían empezado a reducir las tasas luego de haberlas elevado durante 2025. En marzo, por ejemplo, Santander había bajado su tasa del 15% al 9,5%, aunque simultáneamente redujo el plazo máximo de 30 a 20 años y el porcentaje financiable del 80% al 70%. ICBC también había reducido su tasa del 11% al 10,5%, mientras que Banco Hipotecario y Patagonia habían llevado sus tasas al 12,5%.

En abril, además, Galicia había reducido la tasa para clientes con cuenta sueldo del 15% al 9,5%, mientras que Macro había comenzado a ofrecer condiciones desde 8,5% para clientes del segmento Selecta e ICBC había llegado al 6,9% para quienes acreditaban sus haberes en la entidad. La novedad de septiembre es que el 7,5% empieza a funcionar como una referencia diferente. Ya no se trata solamente de que algunos bancos reduzcan sus tasas para captar clientes, sino de que el propio Estado establece una condición para acceder a una fuente de financiamiento que puede mejorar el costo de fondeo de las entidades.

Santander, Galicia y Supervielle también manifestaron interés en participar de las licitaciones. Para esos bancos, el resultado de la primera subasta será determinante para definir si trasladan la tasa máxima del programa a sus líneas existentes o si presentan nuevos productos hipotecarios con condiciones específicas. El punto central es que reducir la tasa no elimina las barreras de ingreso que actualmente existen para acceder a una vivienda mediante crédito. El ejemplo utilizado por el Ministerio de Economía muestra esa distancia: para un préstamo cercano a $114 millones, equivalente a financiar alrededor del 75% de una vivienda valuada en unos 106.000 dólares, la cuota inicial con una tasa de UVA más 7,5% y un plazo de 25 años rondaría los $865.000.