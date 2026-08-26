Nuevos créditos hipotecarios: el cálculo de Caputo sobre cuánto hay que ganar para una casa

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó precisiones sobre el esquema de los nuevos créditos hipotecarios que se buscan impulsar en el mercado financiero. En el marco de una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, el funcionario afirmó que estas herramientas permitirán dinamizar la actividad económica, promover la formalización y facilitar la compra de la primera vivienda para las familias.

Durante su exposición, Caputo remarcó que el objetivo central es que el pago mensual reemplace el costo habitacional corriente: "Una pareja de jóvenes en vez de estar pagando el alquiler podría pagar la cuota de su propia casa", sostuvo al plantear las metas del financiamiento.

El cálculo oficial para comprar una propiedad

Para ilustrar el funcionamiento de los préstamos, el titular de la cartera económica presentó un ejercicio numérico basado en un inmueble tipo. El funcionario tomó como referencia una propiedad con un valor de 106.000 dólares y detalló la cobertura crediticia que otorgan las entidades bancarias.

Según explicó Caputo, las entidades suelen financiar hasta el 75% del valor de la propiedad, lo que representa un crédito promedio de aproximadamente 80.000 dólares o su equivalente de 114 millones de pesos. Bajo esas condiciones, el esquema proyectado incluye las siguientes variables:

Plazo de devolución: 25 años.

25 años. Tasa de interés: UVA + 7%.

UVA + 7%. Cuota inicial estimada: $865.000 mensuales.

Ingresos requeridos y la relación con los salarios

Al momento de detallar las exigencias para los tomadores del préstamo, Caputo precisó que la cuota mensual debe representar como máximo el 25% del ingreso del grupo familiar. A partir de esa relación técnica, el funcionario calculó que el ingreso neto requerido para acceder al monto simulado es de $3.460.000.

Para fundamentar la viabilidad de la medida en el segmento de asalariados, el ministro comparó la cifra con la media de las remuneraciones actuales. "Teniendo en cuenta que el ingreso promedio hoy neto está en el $1.800.000, eso implicaría que una pareja de jóvenes, digamos, con el sueldo de ambos tendría acceso a este crédito", argumentó.

Formalización y expectativas de reactivación

El ministro subrayó que el lanzamiento representa "un impulso fuerte, muy fuerte, realmente al desarrollo de estos créditos", al tiempo que insistió en que el mecanismo incentivará la formalización laboral de los solicitantes para calificar ante los bancos.

De acuerdo con la proyección expuesta por el titular de Economía, la cuota de $865.000 resulta asimilable a los valores de mercado de una locación urbana, lo que permitiría a los solicitantes convertirse en propietarios "desde el minuto uno" en lugar de destinar esos fondos al pago de un alquiler.