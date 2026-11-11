Licitación: el Gobierno no renovó todos los vencimientos e inyectó liquidez al mercado

El Ministerio de Economía dio a conocer el resultado de la primera colocación de deuda de noviembre, una operación en la que debía afrontar compromisos por $10,5 billones y en la que evitó, en los hechos, renovar la totalidad de los vencimientos, en medio de la virtual recesión que afecta a la economía.

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Según los datos difundidos por la Secretaría de Finanzas, el Tesoro recibió propuestas por $11,6 billones, de las cuales terminó aceptando $8,87 billones.

La dependencia encabezada por Federico Furiase aseguró que "esto significa un rollover de 103,07% sobre los vencimientos del día de la fecha". Sin embargo, precisó que ese porcentaje fue calculado "sin incluir los vencimientos de los bonos TX26 y TX28".

La operación estuvo marcada por una decisión particular del Gobierno, que excluyó del cálculo a esos dos títulos cuyos pagos se liquidaban durante la jornada.

De haberse contemplado esos compromisos, el porcentaje de renovación de la deuda habría quedado por debajo del nivel informado oficialmente. De hecho, estimaciones de distintos especialistas ubican el rollover real por debajo del 90%.

Frente a obligaciones que sumaban $10,5 billones, un nivel efectivo de renovación del 84% implicaría que el Tesoro habría volcado cerca de $1,7 billones de liquidez a una economía que atraviesa un escenario de recesión tras la caída de la actividad en el segundo trimestre y la baja esperada para el tercero.

La consultora PUENTE explicó la diferencia entre el porcentaje anunciado oficialmente y el resultado efectivo de la operación: "El Tesoro colocó $8,9 billones en la licitación de hoy, o un 103,7% de rollover respecto de los vencimientos del viernes. Sin embargo, considerando que hoy liquidaban los pagos de los BONCER TX26 y TX28, el rollover efectivo baja al 84%. Esto implica que expandieron unos $1,7 billones aproximadamente".

Entre los demás títulos ofrecidos, la Letra denominada en pesos y vinculada a la tasa TAMAR concentró el mayor interés de los inversores, con una adjudicación de $3,51 billones y un diferencial de 2,5% por encima de esa tasa.

Desde PUENTE también destacaron que se trató de la primera operación de este tipo con efecto expansivo en los últimos meses: "Es la primera vez que una licitación resulta expansiva desde agosto. Debió pagar 100 puntos básicos sobre los dos instrumentos a tasa fija, pero el resto de los instrumentos quedaron medianamente igual que el mercado secundario".

En el extremo opuesto, el título con fecha de vencimiento posterior a los comicios previstos para el próximo año registró el menor interés del mercado, al captar solamente $0,4 billones.

Resultados de la licitación