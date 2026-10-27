Jubilados de ANSES: todo lo que hay que saber sobre el cobro del aguinaldo de diciembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará en diciembre de 2026 la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, a los jubilados y pensionados del sistema previsional nacional. El beneficio se acreditará automáticamente junto con los haberes mensuales, de acuerdo con el calendario de pagos establecido según la terminación del DNI.

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El aguinaldo representa el 50% del haber mensual más alto percibido durante el segundo semestre del año, comprendido entre julio y diciembre. Por lo tanto, el monto definitivo dependerá de los aumentos por movilidad aplicados a las prestaciones previsionales.

Además, algunos beneficiarios podrán encontrar en sus recibos el concepto "Aguinaldo Reparación Histórica", correspondiente a los reajustes reconocidos mediante ese programa. Sin embargo, no se trata de un bono adicional ni de un segundo aguinaldo.

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados de ANSES en diciembre de 2026

Los jubilados y pensionados recibirán el medio aguinaldo junto con sus haberes de diciembre, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El organismo previsional organiza los pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el nivel de ingresos de cada beneficiario. De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima cobran en fechas diferentes de aquellos que reciben haberes superiores.

A diferencia de los trabajadores en relación de dependencia, cuyo aguinaldo de diciembre tiene como fecha de vencimiento el 18 de ese mes, los jubilados y pensionados reciben el SAC según el cronograma de ANSES.

Las fechas específicas deberán consultarse en el calendario oficial correspondiente a diciembre de 2026, una vez publicado por el organismo.

Aguinaldo de jubilados en diciembre

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre para jubilados y pensionados

El cálculo del aguinaldo se realiza tomando como referencia el haber previsional más alto del segundo semestre y dividiendo ese importe por dos.

La fórmula es: Aguinaldo = mejor haber mensual del semestre ÷ 2

Como las jubilaciones y pensiones se actualizan todos los meses mediante la fórmula de movilidad vinculada a la inflación, el haber de diciembre generalmente será el más alto del período. Por ejemplo, si un jubilado percibe una prestación mensual de $500.000, le corresponderá un medio aguinaldo bruto de $250.000.

Estos son algunos ejemplos orientativos:

Haber mensual de referencia Medio aguinaldo bruto $400.000 $200.000 $450.000 $225.000 $500.000 $250.000 $600.000 $300.000 $700.000 $350.000 $800.000 $400.000 $1.000.000 $500.000

Los valores son ilustrativos y no representan los importes definitivos de diciembre. Además, el monto neto puede variar según los descuentos que correspondan a cada prestación.

Cuánto cobrarán de aguinaldo los jubilados con la mínima en diciembre

El monto definitivo del aguinaldo para quienes perciben la jubilación mínima dependerá del aumento previsional correspondiente a diciembre. En noviembre de 2026, el haber mínimo se ubicará en torno a los $444.158,45. Si se tomara ese importe únicamente como referencia, el medio aguinaldo sería de aproximadamente $222.079,23.

Sin embargo, esta cifra no constituye el monto confirmado para diciembre, ya que todavía falta conocer la actualización correspondiente al último mes del año. La fórmula de movilidad previsional establece que los haberes se ajustan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, con dos meses de diferencia.

Jubilados de diciembre: cuánto cobran aguinaldo

¿El bono de $70.000 se incluye en el aguinaldo de ANSES?

No. El bono extraordinario de $70.000 que reciben determinados jubilados y pensionados no forma parte de la base de cálculo del Sueldo Anual Complementario. Esto significa que el aguinaldo se calcula exclusivamente sobre el haber previsional, sin incorporar los refuerzos extraordinarios.

Por ejemplo, si un jubilado percibe un haber mensual de $500.000 y recibe un bono adicional de $70.000, el cálculo del medio aguinaldo se realizará sobre los $500.000. En ese caso, le corresponderían $250.000 de SAC bruto, independientemente del refuerzo.

Además, la continuidad del bono en diciembre dependerá de que el Gobierno confirme su pago mediante la normativa correspondiente. En caso de mantenerse, el dinero se acreditará como un concepto separado del haber mensual y del aguinaldo.

Qué es el aguinaldo de Reparación Histórica y quiénes lo cobran

Algunos jubilados y pensionados podrán encontrar en sus recibos de diciembre el concepto "Aguinaldo Reparación Histórica". Se trata de un importe vinculado con el programa creado por la Ley 27.260, que permitió reajustar determinados haberes previsionales mediante acuerdos entre el Estado y los beneficiarios.

Cuando una jubilación incorpora un reajuste por Reparación Histórica, el cálculo del aguinaldo también contempla ese componente. Por ese motivo, el recibo puede mostrar de manera diferenciada el SAC correspondiente al haber previsional y la parte vinculada con el reajuste reconocido. Sin embargo, el Aguinaldo Reparación Histórica no constituye un segundo aguinaldo ni un bono navideño adicional.

Este concepto corresponde únicamente a los jubilados y pensionados alcanzados por el programa, según las condiciones particulares de cada prestación.

Cómo consultar cuánto aguinaldo voy a cobrar en diciembre de 2026

Los jubilados y pensionados pueden consultar el detalle de su liquidación a través de la plataforma Mi ANSES.

Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES. Acceder con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la sección "Jubilaciones y Pensiones". Ingresar a la opción "Consultar recibos de haberes". Elegir el período correspondiente a diciembre de 2026, cuando esté disponible. Revisar los importes del haber mensual, el aguinaldo y los adicionales que correspondan.

De esta manera, cada beneficiario podrá verificar el monto que recibirá y los conceptos incluidos en su liquidación.