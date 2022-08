Desde 2019, las jubilaciones subieron 17,1 puntos más que lo que hubiera dado la anterior fórmula

La aplicación de la nueva ley de movilidad jubilatoria permitió que, desde finales de 2019, las jubilaciones aumenten 17,1 puntos porcentuales más de lo que hubiera otorgado la fórmula, vigente entre 2017y 2019, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

En ese sentido, en caso de haberse mantenido la fórmula votada a finales de 2017, que contemplaba una ponderación de 70% de inflación y 30% salarios, hubiese sumado 49,6% en 2021 y 40,8% en lo que va del 2022, mientras que con la nueva fórmula ese valor ascendió a 52,7% en 2021 y 49,2% en lo que va del 2022. La diferencia es de 17,1 puntos.

"Para comparar, si la jubilación mínima con la actualización de septiembre alcanza a $43.352, con la movilidad anterior sería de $38.955, es decir, de casi $4.400 menos", ejemplificó el informe del CEPA.

En el caso de la jubilación media, que será aproximadamente de $66.895 en septiembre de 2022 con la nueva ley, hubiese sumado $59.672 con la anterior, es decir, una diferencia de $7.222.

"En la serie acumulada de diferencias desde inicio de 2021 (aplicación de la nueva ley) a la fecha, los jubilados hubiesen recibido con la antigua ley $40.092 menos en el caso de la jubilación mínima y $66.944 en el caso de la jubilación media", agregó el informe.

Este miércoles, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Ministerio de Economía anunciaron la séptima medición de la actualización jubilatoria derivada de la nueva ley de movilidad, aplicable desde septiembre.

El aumento será de15,53% y se anunció, además, un refuerzo de ingresos de $7.000 pagaderos en septiembre, octubre y noviembre, monto que irá decreciendo progresivamente hasta $4.000 y que cobrarán quienes tienen ingresos de hasta dos haberes mínimos.

Al respecto, el informe señaló que el aumento está "por debajo de las expectativas de inflación para el período julio-septiembre", ya que la inflación estimada en el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central (REM) del período se estima en 20,0% en el trimestre.

"Al realizar la comparación -reseñó- la inflación del período de donde se aplica la actualización durante 2021 se observa que la primera actualización significó un incremento de 8,07%, mientras que la inflación alcanzó 12,92%, pero desde la segunda en adelante, el resultado se invierte: 12,12% vs 10,98%, 12,39% vs 9,27% y 12,11% vs 10,12%".

Es decir, "tres de las primeras cuatro actualizaciones jubilatorias de 2021, resultantes de la fórmula votada a finales de 2020, lograron superar la inflación (junio, septiembre y diciembre 2021)", detalló el informe.

Para compensar el desfasaje de la primera actualización de movilidad, el Gobierno incluyó dos bonos de $1.500 pagaderos en abril y mayo de 2021 para jubilaciones de hasta $30.856; un bono de $5.000 en agosto; y otro de $8.000 en diciembre de 2021, cobrando por jubilaciones de hasta $37.062.

"La fórmula permitió mejorar el derrotero de la evolución del haber, logrando que el 2021 cierre con 52,67% de actualización contra 50,79% de inflación", aseguró el informe.

En 2022, la primera actualización sumó 12,28%, pero la inflación se ubicó en 16,07% y, en el segundo trimestre, la actualización fue del 15%, por debajo de la evolución de precios del período que alcanzó 17,3%. Para compensar lo sucedido se implementó un bono de $6.000 en abril y otro bono de $12.000 en mayo.

La tercera actualización -anunciada hoy- alcanzó 15,53% y si se cumpliesen los pronósticos del REM (20,0%) quedaría por debajo de la evolución de precios.

Para compensar la situación, se impulsó un bono de $7.000 mensuales (que irá decreciendo progresivamente hasta $4.000 que cobrarán quienes tienen ingresos de hasta dos haberes mínimos) para el período septiembre a noviembre.

