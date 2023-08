De Mendiguren: "Creo que no se tomó verdadera conciencia de lo que significó la sequía"

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmó hoy que la sequía, y su consecuente impacto sobre la inflación y el tipo de cambio, “ha sorprendido a todos”, al tiempo que señaló que el equipo económico “hizo todo” para evitar una “devaluación brusca”.

“Creo que todavía no se tomó verdadera conciencia de lo que significó en la economía la caída de la cuarta parte de todas nuestras exportaciones. En el caso del campo, hubo un 86% de caída en toneladas de las exportaciones de trigo y 45% en maíz, por lo que el campo sabe lo que significó esto”, sostuvo De Mendiguren esta mañana en diálogo con Radio Continental.

Consultado por la ausencia de un fondo anti cíclico que hubiera permitido morigerar la situación, el funcionario señaló que la sequía “ha sorprendido a todos”.

“Creo que la realidad superó a toda la imaginación y, ante eso, hay que tomar las medidas más razonables que es lo que el Gobierno intenta por todos los medios”, aseveró el funcionario nacional.

En ese marco, se buscó “estar al lado de los productores para ayudarles a pasar esto financieramente”, pues “el agujero económico no son solamente los dólares que no entraron y la recaudación que no existió” en el Estado sino también el impacto en “la actividad”, incluyendo sectores vinculados como el transporte, la venta de maquinaria agrícola y la molienda de oleaginosas.

De Mendiguren, en ese sentido, destacó el diálogo con el campo.

“Con la dirigencia del campo nos hemos reunido siempre. Yo lo escuchó al presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA, Jorge Chemes) diciendo: ´esto me va a traer problemas entre mi gente, pero pocas veces he tenido este diálogo con las autoridades”, manifestó el secretario, quién enfatizó que “siempre se buscaron soluciones a los problemas”.

Respecto del tipo de cambio, señaló que “si hay alguien que intentó por todos los medios, desde agosto del año pasado, evitar una devaluación brusca fue (el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria) Sergio Massa”.

“Para evitarla, Massa cuando le pagó al Fondo Monetario Internacional (FMI) lo que hizo fue no tocar reservas y, para eso tuvo la capacidad de ir a China, a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y a Qatar”, apuntó.

De Mendiguren comparó a la sequía con la caída de un “meteorito”, y reconoció que trastocó planes como el descenso de la inflación, la cual –recordó- “había bajado al 4,9% y 5,1% sobre fines del año pasado”.

Finalmente, cuestionó a los candidatos de la oposición y expresó sus dudas de que estos puedan cumplir con sus promesas de quita de retenciones.

“En (la exposición de) La Rural escuché a mucha gente prometer cosas como sacar retenciones, cosas que no hicieron cuando gobernaron. A Patricia (Bullrich) la respeto mucho, pero estuvo en un gobierno que, habiendo recibido US$ 45.000 millones de un crédito, es decir, estaba líquido, volvió a colocarlas”, afirmó el titular de Desarrollo Productivo.

En ese sentido, indicó que para Massa “no puede ser que el campo, que es el único que aporta (divisas), sea el único al que se le saca”.

De Mendiguren destacó la quita de retenciones para las economías regionales y señaló que el objetivo, con “el crecimiento de las exportaciones de la minería, energía y economía del conocimiento” es que “se le quite la mochila al campo” porque “otros actores aportarán dólares”.

Con información de Télam