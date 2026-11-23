Jensen Huang, el cofundador y director ejecutivo de la empresa Nvidia, volvió a ocupar su cargo en la dirección luego de haber renunciado tras el escándalo ocasionado por haber reconocido una relación extramatrimonial con una exejecutiva de una empresa de centros de datos en Singapur -cliente de la empresa tecnológicay señalada por autoridades estadounidense por presunto espionaje chino y desvío de chips restringido.

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El regreso de Huang como presidente y consejero delegado impactó en los mercados, donde las acciones de Nvidia se vieron impulsadas en un 31,8% en la previa de apertura de Wall Street. El Consejo de Administración decidió su restitución de manera unánime e inmediata tras considerar que "es la persona idónea para liderar NVIDIA".

"Su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes. Tenemos plena confianza en Jensen y esperamos colaborar con él en su regreso al frente de la compañía. Agradecemos a Colette Kress su excelente labor como Directora Ejecutiva interina, además de seguir desempeñando sus funciones como Directora Financiera de NVIDIA”, afirmó Harvey C. Jones, Presidente del Consejo.

¿Cómo fue el regreso de Jensen Huang a Nvidia?

El fabricante de chips informó que la reincorporación se dio luego de varias conversaciones con el ejecutivo de origen taiwanés. Los directores evaluaron su continuidad frente al grupo. De esta manera, dos semanas después de haber demitido, Nvidia explicó que quedaron satisfechos con su "franqueza y capacidad de liderar".

La empresa líder en el sector de la inteligencia artificial (IA) reconoció que "recibió información de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos" y en base a estos datos confió en que el retorno de Huang no suponga "ningún riesgo para la seguridad nacional".

¿Por qué había renunciado Jensen Huang?

El 12 de noviembre, Huang había anunciado su dimisión de todos su cargos de la empresa luego de que se revelara que había mantenido una relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria tecnológica china que los servicios de inteligencia de Estados Unidos acusan de ser una espía de Pekín.

Huang reconoció el romance. Según The New York Times, la relación representó una vulnerabilidad crítica para la seguridad corporativa y el acceso a información clasificada sobre tecnologías avanzadas de computación y chips, sujetos a estrictas restricciones de exportación.

Las ramificaciones de este caso habrían generado una presión institucional sobre el gobierno corporativo de la firma, provocando una abrupta caída en valor, que golpeó con fuerza las acciones de la compañía y desestabilizó a los principales índices en la bolsa.