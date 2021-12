La inversión en la economía real es mayor que en el último año de Macri

Argentina recibió 87% más capitales extranjeros para ampliar la capacidad productiva que en 2019. A la vez, la inversión local se incrementó 9% contra ese año.

Los desembolsos de capital en la economía superaron ya a los que recibió Mauricio Macri en su último año de gobierno además de, obviamente, los magros niveles de 2020 en pandemia. La inversión extranjera directa (IED) del segundo trimestre estuvo 87% por encima de su nivel en el mismo período de 2019. A la vez, la inversión local se incrementó 9% contra ese año.

En el primer semestre, la IED hacia Latinoamérica crecieron 13,3% respecto a 2020. Los U$S 70.960 millones que alcanzaron significó un aumento del 3,7% respecto de 2019. En el segundo trimestre en particular, los flujos hacia LATAM totalizaron U$S 20.948 millones, un alza de U$S 6.312 millones contra 2020, compiló el Monitor de Inversiones que lleva adelante la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional.

En Argentina, la inversión extranjera entre abril y junio fue U$S 1.378 millones, con lo que se ubicó 87% por arriba de la marca de 2019. La inversión local (formación bruta de capital) alcanzó los $ 134.971 millones, lo que representó un alza del 9,1% interanual con respecto al último año de Cambiemos.

Ya en el tercer trimestre se registraron anuncios de inversiones futuras por U$S 2.987 millones, de los cuales el 79% tienen a inversores locales como originarios. El 70% de estos anuncios de inversión, tanto nacionales como internacionales, correspondieron al en el sector de desarrollos inmobiliarios.

En el tercer trimestre de 2021 se registraron 55 anuncios de inversión, por un total de U$S 2.987 millones. En cuanto al origen de los anuncios, la participación local concentró el 79% del monto total anunciado, que equivale al 69% de los proyectos, procesó la agencia que orbita bajo la Cancillería que conduce Santiago Cafiero.

En lo que respecta a los sectores receptores, el sector de desarrollos inmobiliarios concentró alrededor del 70% de los anuncios con un total de 6 proyectos que acumularon cerca de U$S 2.100 millones invertidos. También se destacaron los sectores bienes de consumo y bienes industriales.

Las pymes recuperaron los niveles productivos previos a 2019

El nivel de productividad de las pequeñas y medianas empresas ya superó los que se registraron en el 2019. Según un relevamiento de Apyme, el 57,5% de las micro, pequeñas y medianas empresas presentaron en el cuarto trimestre una actividad mayor que en igual período de dos años atrás.

“La salida de la crisis es a través de la apuesta a la producción nacional”, enfatizó el dirigente del Frente Productivo Daniel Moreira. “Los números reflejan la importancia de que la producción nacional tenga un lugar preponderante en la agenda del Gobierno nacional. Las pymes somos el motor que sacará al país de la crisis en que nos sumergió el macrismo y que profundizó la pandemia de coronavirus”, aseveró.

Además, en el informe, un 49,6% sostuvo que realizará inversiones en el mediano plazo; un 22,1% aún no lo tiene definido; y un 28,2% no realizará. En este aspecto, se observa una variación positiva del 4,8% respecto a los resultados del trimestre anterior.

Se crearon 422.000 puestos de trabajo nuevos

La tasa de desocupación bajó al 8,2% y está por debajo de los promedios tanto de 2019 (9,8%), como de 2018 (9,2%) y 2017 (8,4%). En tanto, la tasa de actividad subió 0,8 puntos porcentuales respecto del segundo trimestre y alcanzó al 46,7% de la población, 0,7 p.p. por encima del nivel pre COVID (42,2% en el primer trimestre de 2020).

Si bien el Indec reveló una merma del 0,8% mensual en la medición sin estacionalidad, la actividad económica superó el nivel pre pandemia por cuarto mes consecutivo. En octubre, el EMAE registró una suba interanual del 6,7% y subió 10,4% en el acumulado del año.

Además, comparado con febrero del 2020, la economía aumentó 2,1%. En octubre crecieron interanualmente once de los 15 sectores relevados y el mayor aporte lo hizo la industria, con un incremento del 4,9%.

De acuerdo a un informe elaborado por la UIA, la actividad industrial creció un 8,7% en octubre. Lleva acumulada un alza interanual del 16,6% en los primeros diez meses del año y del 6,4% respecto a 2019.