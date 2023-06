Pico de oferta, sequía y exportaciones récord: por qué la carne ayuda a que la inflación de alimentos no se dispare

Desde el sector aseguran que la oferta se encuentra al máximo de su capacidad y se proyecta un sendero de estabilidad hasta octubre. La incidencia en la inflación genera que el promedio de aumentos empuje hacia abajo.

La carne es el martillo que define la inflación de alimentos y, en mayo, el precio empujó hacia abajo la suba de precios de la canasta básica. La oferta del sector se encuentra al máximo de su capacidad y se proyecta un sendero de estabilidad hasta octubre. Mientras las exportaciones se ubican al tope en 20 años, el mercado de Cañuelas atraviesa una "primavera" celebrada por el consumo interno luego de un primer trimestre feroz.

De acuerdo a la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), el precio promedio de la hacienda en pie se mantuvo en el nivel de abril en el mercado de Cañuelas. La mayoría de las categorías registró pérdidas de valor, mientras que los novillitos mantuvieron su precio promedio. El valor por kilo vivo se ubicó en $ 335,5 y registró una variación de 0,2% respecto a abril y un incremento de 43,6% interanual. Considerando que el nivel general del índice de precios internos al por mayor subió poco más de 100% en el último año, en términos reales el valor de la hacienda en pie experimentó un retroceso de 31% aproximadamente.

Los mayores retrocesos de precios correspondieron a los toros y a las vacas, con caídas de 6,5% y 4,9%, respectivamente. Entre las vacas, las conserva buena e inferior fueron las que registraron las contracciones más importantes (-8% y -9,8% mensual), seguidas por las vacas regulares (-3,8%), especiales jóvenes de hasta 430 kilos (-3,3%) y las especiales jóvenes de más de 430 kilos (-1,1%). En un segundo escalón quedaron las caídas de los precios de novillos y vaquillonas en pie, de 0,8% y 0,5% mensual. En tanto, del otro lado de la línea quedaron los novillitos, cuyo precio promedio se ubicó 0,3% por encima del nivel registrado en abril.

En un contexto en el que el nivel general de precios más que se duplicó en términos interanuales, el valor real de las diferentes categorías de animales retrocedió el 41,6% (vacas) en los últimos doce meses. En particular, las vacas conserva perdieron casi 50% de su valor en términos reales entre mayo de 2022 y mayo de 2023. Los precios en dólares también exhibieron retrocesos durante mayo, debido a que las cotizaciones en pesos de los tipos de cambio oficial y libre continuaron subiendo, mientras el valor de la hacienda en pesos se mantuvo constante.

¿Cuál es la importancia de la estabilidad de precios? El peso de la carne en el Índice de Precios al Consumidor es de casi 5% y representa el 15% dentro del rubro alimentos y bebidas. El titular de la Ciccra, Miguel Schiariti, adelantó que "el estancamiento de precios va a seguir siendo va a seguir ocurriendo hasta sesenta días después que se se normalice el régimen de lluvias". Hasta ahora, "en la zona ganadera no ha llovido lo suficiente, no hay pasto, y, entonces, los precios no se van a modificar porque el productor, como no puede retener Hacienda, la tiene que mandar al corral y en este momento hay casi un cien por ciento de ocupación en Feedlot".

"Vamos a tener oferta, por lo menos, por entre 60 y 90 días, pero cuando llueva ahí sí se va a producir un bache de oferta muy fuerte que seguramente va a generar aumentos importantes de precio. Se espera que sea para octubre o noviembre", agregó el titular de Ciccra.

Mientras los súpers no abastecen Precios Justos, siguen subiendo las exportaciones

En cuanto al frente externo, las exportaciones de carne vacuna en abril fueron equivalentes a 52 mil toneladas peso producto y 73,1 mil toneladas res con hueso en abril, por lo que resultaron similares al volumen promedio mensual exportado en los primeros meses del año. En la comparación interanual registraron un incremento de 9,6% y se ubican al tope en los últimos 20 años. Toda esta mejora fue explicada por las mayores ventas a China, que más que compensaron las caídas de las ventas a los demás destinos relevantes.

En abril, la facturación por ventas a China sumó 144,7 millones de dólares y fue equivalente a 62,2% del total. En la comparación interanual, el valor de las ventas de carne vacuna al gigante asiático retrocedió, pero menos que el total. En los primeros cuatro meses del año, los envíos al exterior crecieron 13,2% más que en el primer cuatrimestre de 2022.

Mientras tanto, la Secretaría de Comercio sancionó esta semana a más de 50 sucursales de distintos supermercados por incumplir Precios Justos Carne. Los fiscalizadores recorrieron el lunes supermercados del AMBA para verificar precio, señalética y stock de los siete cortes incluidos en el programa Precios Justos Carne.

Durante el operativo también se controló la calidad del producto ofrecido y la cantidad de acopio en las cámaras frigoríficas. Los fiscalizadores labraron actas por infracciones en 51 sucursales de los 103 supermercados relevados de las cadenas Carrefour, Coto, Cencosud y Changomás.