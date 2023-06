Massa, a la espera de un índice de inflación que le de aire al FdT

El Indec difundirá el IPC de mayo este miércoles por la tarde, a diez días del cierre de listas. Los dos elementos que, pese al pronóstico de los privados, hacen pensar al ministro de Economía que empezó la desaceleración de los precios.

Sergio Massa conocerá este miércoles el que será, probablemente, uno de los índices de inflación más importante de su gestión, a solo diez días del cierre de candidaturas para las elecciones. Aunque el mercado anticipa una nueva suba respecto al mes previo, en el Ministerio de Economía se entusiasman con un par de elementos que indican una posible desaceleración.

El Indec difundirá la inflación de mayo este miércoles a las 16 horas. El número clave será el 8,4% que dio la suba de precios de mayo. Una décima más implicará que la actual gestión económica lleva un semestre entero de alza inflacionaria, partiendo del 5,1% de diciembre. Una décima menos querrá decir, en cambio, que por fin comenzó la necesaria desaceleración que el ministro debe exhibir para potenciar su eventual precandidatura.

El sector privado no es optimista. El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que publicó el Banco Central el viernes pasado reveló que las consultoras esperan que mayo haya cerrado en un 9% de inflación, una suba de 0,6 puntos porcentuales. Para ellas, la suba de precios recién comenzaría a bajar en junio, cuando esperan que sea del 8%. Demasiado tarde para las expectativas electorales massistas.

Sin embargo, el equipo económico ve dos señales positivas que, considera, anticipan una posible baja inflacionaria en el mes pasado. La primera es la cifra de suba de precios que difundió el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada, de un 7,5%. No solo fue menor a lo esperado sino, sobre todo, menor al índice del propio IPCBA para abril, que había sido del 7,8%.

La segunda es que la Secretaría de Comercio entiende que en mayo hubo una baja de la inflación en alimentos. Aunque esto no es mucho decir ya que el mes pasado la suba de precios en este rubro fue del 10,1%, sería importante si se comprobara un descenso significativo. El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), por caso, estimó que la Canasta Básica Alimentaria aumentó en mayo "solo" un 5,09%, cuando el promedio de suba entre enero y abril había sido, para el mismo instituto, del 10,5%.

Pero no todo el sector privado comparte este pronóstico tan optimista. La consultora LCG consideró que los alimentos y bebidas subieron en mayo un 8%, un número sensiblemente mayor al de ISEPCI, pero todavía por debajo del índice de Indec del abril.

El dato que se conozca este miércoles será crucial para Massa debido a que su otro garante para una posible postulación, el adelanto de los desembolsos del FMI, todavía no es seguro. El ministro necesitaría que el nuevo acuerdo con el Fondo no solo se encuentre virtualmente acordado antes del 24 de junio, sino también que, idealmente, incluya una confirmación de que se adelantarán los préstamos previstos para todo el resto del año, por unos 10.000 millones de dólares. Esto luce improbable, luego de los últimos trascendidos acerca de que el Fondo recién trataría el nuevo acuerdo en la reunión de su directorio de inicios de julio.

Los funcionarios técnicos del staff argentino viajarán a Washington el jueves de esta semana para continuar las negociaciones. Massa preveía, al menos hasta la semana pasada, viajar entre el 21 y 22 de junio con las asperezas ya limadas y solo para estampar su firma final al texto que luego deberá refrendar el board del organismo.

Pero el ministro también esperaba más señales públicas de parte del FMI, que hasta ahora no llegaron. Sobre todo que el organismo liderado por Kristalina Georgieva difundiera el jueves pasado un cronograma de las negociaciones con Argentina que incluyera la fecha en la que el propio directorio se reunirá para tratar el acuerdo. Eso no ocurrió y, lo que es más, en su conferencia de prensa de la semana pasada la vocera del Fondo y ex agregada al caso argentino, Julie Kozack, se limitó a decir que se encontraba en tratativas para llegar a un nuevo plan antiinflacionario para el país.

De todas maneras, Massa ya tiene un plan B, aunque imperfecto. Si el nuevo acuerdo no está virtualmente anunciado antes de los vencimientos del 21 y 22 de junio, podría usar parte de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que quedan para pagarle parcialmente al organismo.

Lo que es seguro es que, si bien espera que la inflación baje en los próximos meses, el ministro no hará pronósticos numéricos. Su expectativa, pública al menos, es simplemente que los precios empiecen su sendero de desaceleración. Después del famoso "tres adelante" en abril, reconoció: "No voy a cometer dos veces el mismo error".