Feletti le dio un ultimátum a los empresarios por el acuerdo de precios

El Gobierno busca alcanzar un acuerdo que retrotraiga los precios a los valores vigentes al 1 de octubre pasado, que se extenderá por 90 días.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció que con el sector empresario abrieron "un compás de espera de 12 horas" para seguir negociando y alcanzar un acuerdo que retrotraiga los precios a los valores vigentes al 1 de octubre pasado que se extenderá por 90 días. La composición de la canasta se amplió a más de 1.600 productos.

En un contacto con la prensa luego de la reunión, Feletti dijo que "hubo muchas declaraciones en favor del acuerdo" por parte de los empresarios que participaron de la reunión. El Gobierno busca fijar valores de las principales empresas de la industria de alimentos y bebidas, y artículos de limpieza.

"Queremos dejar en claro que no se trata de pensar siempre que en alimentos hay consumos suntuarios. Es el derecho de los sectores de ingresos medios, de los trabajadores y sectores humildes de poder consumir tranquilamente los últimos tres meses del año", sostuvo el funcionario. A su vez, dejó en claro que desde los empresarios no manifestaron "sorpresa" por este pedido de congelamiento.

"Cuando yo planteo la aceleración de precios que se da en la primera quincena de octubre es incontrastable", señaló y puso como ejemplo subas de entre 10% al 25% en conservas, cafés, higiene personal, artículos de limpieza. El secretario de Comercio Interior agregó que el congelamiento fomentará el consumo que los empresarios "van a poder aprovechar por cantidad y no por precios". Y añadió: "Muchas empresas han valorado la experiencia de Precios Cuidados por que les permitió colocarse en la góndola de un supermercado que no es fácil".

De la reunión de este lunes, consideró que hubo muchos representantes de las empresas que se mostraron a favor del acuerdo, por lo cual abrieron el período de 12 horas más para seguir analizando en detalle las listas. "Creo que tiene que haber vocación de acuerdo", puntualizó.

Por último, negó que esto genere desabastecimiento de productos: "No tendría por qué haberlo. La capacidad instalada en Argentina es del 62%, es decir no hay necesidad de ampliarla. Hasta el 80% no tendría que haber estrangulamiento de problema de abastecimiento. Y segundo tienen la posibilidad de un mercado de consumo que se va a ampliar porque hay más gente en la calle y más movimiento".