La inflación no baja y volvió a rondar el 2% en octubre

La inflación sigue sin bajar y volvió a rondar el 2% en octubre, encadenando cinco meses sin una caída clara por debajo de esa cifra, anticipan las consultoras privadas, sobre todo por nuevas subas en alimentos e indumentaria.

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En concreto, la inflación de octubre fue del 1,8% para Equilibra, de entre el 1,8% y el 2% para EcoGo, de aproximadamente un 2% para C&T, del 2% para Analytica y del 2% en CABA para FIEL, según un relevamiento que hizo El Destape entre algunas de las consultoras más importantes del mercado.

De confirmarse este pronóstico, la suba de precios seguirá amesetada por quinto mes consecutivo. La última baja pronunciada se dio en mayo, cuando el IPC cayó 0,5 puntos a un 2,1%. Desde entonces, nunca logró descender claramente otro escalón, con un piso mínimo del 1,7% en agosto, previo a una nueva suba hasta el 1,9% en septiembre. El Indec dará a conocer la cifra oficial el próximo 12 de noviembre.

Se trata de una muestra más de la inercia inflacionaria que afecta a la economía desde hace ya más de dos años. Es decir, de las expectativas de inflación, que hacen que las empresas y comercios suban precios anticipadamente pese a la ausencia de shocks externos y más allá de que exista una suba real de los costos.

Lo grave es que la inflación sigue teniendo un piso relativamente alto cuando se profundiza la crisis del consumo, que en supermercados y almacenes cayó un 2,1% interanual según la medición de Scentia.

Este pronóstico de los privados va contra la afirmación del Banco Central, que ayer pronosticó, en palabras de su presidente Santiago Bausili, que "la inflación debería bajar en lo que resta del año". Y sobre todo cuando diciembre suele ser de aceleración en la suba de precios por motivos estacionales, ante los aumentos ligados a las fiestas, las vacaciones y el medio aguinaldo.

Los rubros que más subieron en octubre

Uno de los rubros que más subió en octubre es el de los alimentos y bebidas, un 2,4% según EcoGo y un 2,3% según LCG. Las subas en esta categoría fueron lideradas por los condimientos, precisó esta última consultora, seguidas por las verduras, una categoría estacional que ofrece expectativas de una desaceleración durante el mes entrante.

La mala noticia es que este aumento de los alimentos por encima del promedio general implica una aceleración de la canasta básica alimentaria, lo que amenaza con profundizar la suba de la pobreza que ya se registró durante el primer semestre.

Con todo, el rubro que más subió en octubre es el de indumentaria, un 2,8% según la medición de EcoGo, probablemente influido por los aumentos de temporada vinculados a la próxima llegada del verano.

La misma consultora precisó que también hubo fuertes subas de un 2,8% en "restaurantes y hoteles", en el marco de aumentos de cara a las vacaciones de verano, y del 2,3% en la categoría salud.

Al contrario, los rubros que menos aumentaron fueron los de "equipamiento del hogar", con solo un 0,1%, "educación", con un 0,7%, e "información y comunicación", con un 1,1%, detalló el relevamiento de EcoGo.