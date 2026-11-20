Los precios de los alimentos y las bebidas volvieron a subir en la tercera semana de noviembre. De acuerdo con el último informe de avance de la consultora LCG, la canasta relevada en supermercados registró un alza de 0,3% en la semana cerrada el miércoles 18, con lo que el rubro "aumenta por segunda semana consecutiva y acumula un alza de 0,9% en el mes". El dato se conoce una semana después de que el INDEC informara que la inflación de octubre fue de 2,2%, por encima de lo que había anticipado el mercado y la más alta desde abril.

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El informe, que releva mediante web scraping los precios de 8.000 alimentos y bebidas en cinco supermercados y utiliza los ponderadores del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, indica además que "la inflación promedio de las últimas 4 semanas desaceleró a 1,2%", 0,2 puntos porcentuales menos que en la medición anterior.

Los productos de panificación, cereales y pastas encabezaron las subas de la tercera semana de noviembre, con un incremento de 0,83%. Le siguieron los productos lácteos y huevos (0,7%), el azúcar, la miel, los dulces y el cacao (0,54%), las verduras (0,33%), las frutas (0,27%), las comidas listas para llevar (0,22%) y las carnes (0,2%). Los aceites avanzaron 0,09%. En el otro extremo, solo dos rubros mostraron bajas: los condimentos y otros productos alimenticios (-0,06%) y las bebidas e infusiones para consumir en el hogar (-0,33%).

Por su peso en la canasta, tres categorías concentraron la mayor parte del aumento. "Panificados, lácteos y carnes explicaron 90% de la inflación semanal", señala el reporte de LCG. Los panificados aportaron 0,12 puntos porcentuales; los lácteos, 0,09; y las carnes, 0,06. Se trata de productos de consumo cotidiano, con alta incidencia en el gasto de los hogares de menores ingresos.

Las últimas cuatro semanas

Los condimentos y otros productos alimenticios registran la mayor variación promedio, con 4,2%, seguidos por los productos de panificación, cereales y pastas (2,4%), las bebidas e infusiones (2,3%), los lácteos y huevos (1,7%) y las comidas listas para llevar (1,1%). Las carnes acumulan 0,7% y las frutas, 0,2%. Solo tres rubros bajaron en ese período: el azúcar y los dulces (-0,6%), los aceites (-0,8%) y las verduras (-1,2%).

En términos de incidencia, "panificados y bebidas explican poco más de la mitad de la inflación promedio de las últimas 4 semanas", según la consultora: entre ambos rubros aportaron 0,68 de los 1,2 puntos. La baja de las verduras, que en octubre habían impulsado el índice oficial, funcionó como el principal contrapeso. El informe también registra un cambio en la forma en que se mueven los precios. Si bien "casi 90% de la canasta de bienes mantuvo sus precios constantes", las variaciones "presentaron mayor dispersión y valores positivos más extremos respecto a la semana previa". Es decir, menos productos aumentaron, pero los que lo hicieron subieron en mayor proporción.

La medición de LCG se suma a los datos que muestran que la desaceleración de la inflación quedó amesetada. Según el INDEC, el IPC de octubre fue de 2,2%, dos décimas por encima de la estimación más alta del sector privado. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central esperaba un 1,8%. En lo que va del año, la inflación acumula 26,3% y la variación interanual se ubicó en 33,1%.

Los precios regulados subieron 2,9% en octubre, por encima del promedio general, y la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles lideró las subas con un 4,2%. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que "el dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda". El recorte de ese régimen limita el descuento del 50% en las facturas de gas a los hogares de la Patagonia y otras regiones de frío extremo, y deja fuera a usuarios de distintas provincias que antes estaban alcanzados por la bonificación.

Noviembre comenzó con la misma tendencia. Según el Relevamiento de Precios Minoristas de la consultora Eco Go, los precios subieron 1,07% en la primera semana del mes, impulsados por los ajustes en tarifas y servicios: el gas aumentó 9%, el tren de larga distancia 7,2%, el subte 3,9%, la electricidad 3,4%, la educación 3,2%, los colectivos 2,3% y las prepagas 2,3%. Los rubros vivienda, educación, salud y equipamiento del hogar explicaron el 59% de ese dato, y los precios regulados avanzaron 2,50% en esos siete días.