Inflación de alimentos: aumentos por encima del 2% en la tercera semana de octubre

La inflación de alimentos volvió a superar al resto de los precios. En la tercera semana de octubre, los productos que componen la canasta básica alimentaria subieron 0,59%, cinco veces más que el nivel general (0,12%), según el Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) de la consultora Eco Go.

{{{htmlAmp}}}

Alimentos explicó toda la suba de la semana

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El dato de alimentos quedó por debajo del 1,05% de la semana anterior, pero aportó 0,16 puntos al índice: más que todo el nivel general. La inflación semanal quedó contenida por la baja de prendas de vestir y calzado (-1,75%). Sin ese efecto, habría rondado el 0,29%.

En lo que va de octubre, alimentos acumula cerca de 1,6% (semana I: -0,05%; semana II: 1,05%; semana III: 0,59%). Eco Go proyecta que el rubro cierre el mes con una suba de 2,4%, por encima del 1,8% previsto para el nivel general.

¿Qué alimentos aumentaron más?

La suba fue amplia: 7 de los 10 grupos de alimentos aumentaron y 5 superaron el promedio del rubro. Estos fueron los movimientos de la semana:

El rubro panificados y cereales lideró las subas, con 2,14%. A contramano, los lácteos y huevos registraron la mayor baja.

Carnes, frutas y verduras: la presión viene del mercado mayorista

Carnes

Las carnes, el grupo de mayor peso en la canasta, casi no se movieron en góndola (+0,1%), tras el 1,3% de la semana previa. La carne de ave subió 1,0% y la vacuna bajó 0,2%.

Sin embargo, en el mercado mayorista el rubro avanzó 0,9% y suma tres semanas de alza (+3,6%). Según Eco Go, eso mantiene la presión sobre los precios minoristas. Desde octubre de 2025, la carne aumentó 55,6% en el mayorista y 45,4% en góndola.

Frutas

Las frutas subieron 1,7% en góndola y cortaron dos semanas de bajas. En el mayorista avanzaron 1,3%, la tercera suba consecutiva (+10,2% en tres semanas). "El traslado a los precios minoristas empezó a verse", señala el informe.

Verduras

Las verduras aumentaron 0,8% en góndola por segunda semana seguida (+2,7% en dos semanas). En el mayorista subieron 0,5% tras dos semanas de bajas.

¿Cuánto sería la inflación de octubre?

Eco Go estimó que la inflación de octubre cerrará en 1,8%, si los precios suben 0,5% en cada semana restante. Sería un dato apenas menor al 1,9% que el INDEC registró en septiembre.

Con esa proyección, la inflación interanual se ubicaría en 32,4% y la acumulada en 2026, en 26,4%. Alimentos y bebidas sigue por encima del promedio en ambas mediciones: acumula 26,9% en el año y 34,0% interanual.

Fuera de alimentos, las mayores subas de la semana fueron de servicios: pasajes aéreos (+6,4%), alojamiento (+5,3%) y peajes. Las bajas se concentraron en pantalones (-7,1%) y calzado (-4,2%).