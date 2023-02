De Mendiguren: "Argentina tiene uno de los índices de inversión más grande de los últimos 8 años"

El secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, afirmó hoy que la Argentina tiene en la actualidad "uno de los índices de inversión más grande de los últimos 8 años", al participar en el Parque Industrial de Mar del Plata del inicio de la construcción de la primera planta de producción a gran escala en Sudamérica de la empresa Lamb Weston, especializada en papas prefritas congeladas.

"Es un día muy especial porque este proyecto sintetiza a lo que nosotros llamamos un camino al desarrollo nacional, esto es un ejemplo de lo que tiene que hacer el país, transformando la papa en valor agregado. Argentina muchas veces a crecido pero no nos hemos desarrollado", expreso De Mendiguren durante la puesta en marcha de las obras que cuentan con una inversión de US$240 millones.

En un acto en el que estuvo también presente la titular del Banco Nación, Silvina Batakis, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, el funcionario nacional dijo "si la soja sube a 600 dólares vamos a crecer pero de ahí al desarrollo es muy distinto. El desarrollo es crear las herramientas para ir a donde uno quiere llegar".

"La Argentina -continuó- tiene un problema estructural que es la que nos lleva a crisis repetidas veces y volvemos al mismo camino como un péndulo que se llama reclusión externa".

"La Argentina exporta lo que vale poco e importa lo que vale mucho. Argentina exporta a razón de 400 dólares la tonelada e importa a 1.600 dólares la tonelada, no hace falta ser un gran economista para saber que esos números no van y cuando llegan las crisis nos debatimos si hay que devaluar o si pedimos plata para cubrir el endeudamiento pero nunca discutimos a fondo la causa central", contrastó De Mendiguren.

"La Argentina saldrá adelante el día que genere riquezas y dólares y estos deben venir por la producción y no por el endeudamiento. La inversión hoy en la Argentina a pesar de todas las dificultades está en uno de los índices más grande de los últimos 8 años", remarcó.

"Sabemos que hay problemas, no lo negamos, pero a los problemas no se les grita se los soluciona, sabemos que la inflación hace que al trabajador no le alcance el salario, pero también sabemos que tenemos uno de los índices de desocupación mas bajo de los últimos tiempos", agregó el funcionario.

"Este camino de desarrollo lo hemos encarado y no lo vamos a abandonar, y en la medida en que lo consolidemos vamos a salir de las permanentes y cíclicas crisis de la Argentina por falta de dólares", enfatizó.

Por su parte, Gerardo Scheufler, director general de Cadena de Suministro de la compañía, destacó que la mueva planta fue diseñada "muy minuciosamente para convertirse en emblema de los estándares de fabricación de Lamb Weston en el mundo".

"Desde esta fabrica van a salir tres millones de porciones de papas fritas por día", subrayó Scheufler.

Por su parte, Ignacio Noel, accionista principal de Sociedad Comercial del Plata, socio local de Lamb Weston, hizo hincapié en "la confianza" y "el cumplimiento de la palabra" al referirse al apoyo que desde el sector público se brindó al proyecto, con un Concejo Deliberante local que "aprobó unánimemente el proyecto" y el apoyo del gobierno nacional, provincial y municipal para que todo se desarrolle.

Por último, Federico Peralta Ramos, gerente general de firma Lamb Weston en Argentina, agradeció a los productores de la papa en la provincia de Buenos Aires y de la Argentina y sostuvo "una vez terminada la planta vamos a estar en condiciones de fabricar 100 mil toneladas de papa prefrita congelada y algunos otros productos mas como puré en escama".

"Elegimos esta ciudad por el talento local, las excelentes condiciones para producir papa, la cercanía estrategia con el puerto, el cual lo haremos funcionar", completó el directivo.

En base a las previsiones informadas por la compañía, en julio de 2024 la planta ya estará en funcionamiento, considerada como la la mayor inversión privada en Mar del Plata en los últimos 20 años.

La obra se levantará en un lote adquirido en el parque industrial marplatense, donde, en una primera etapa, se construirán 55.000 metros cuadrados destinados a la producción de papas prefritas congeladas, puré en escamas y fécula.

Este proyecto implica la creación de entre 200 y 250 empleos directos, y 3.000 empleos indirectos.

El 90 por ciento de la producción de la planta se destinará al mercado externo.

Con información de Télam