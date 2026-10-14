El Índice de Incertidumbre Económica alcanzó un nuevo máximo en el año

La incertidumbre sobre el rumbo de la economía argentina llegó en septiembre a un nuevo máximo, en un contexto caracterizado por indicadores desfavorables de la actividad económica y una fuerte caída en la imagen de la administración de Javier Milei, según advirtió un nuevo informe de la UCA.

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En concreto, el Índice de Incertidumbre Económica alcanzó los 63,4 puntos, su registro más alto de 2026, reveló el informe más reciente elaborado por el Centro de Analítica Económica y Empresarial de esa universidad.

El indicador no registraba un nivel tan elevado desde abril de 2025, cuando había mostrado un fuerte incremento como consecuencia de los cambios introducidos por el Gobierno en el esquema cambiario, la liberación del cepo y la aceleración de la inflación.

Aun así, la magnitud del incremento registrado en septiembre resulta especialmente significativa porque el nivel de incertidumbre quedó incluso por encima de los máximos observados a lo largo del proceso electoral de 2025.

Entre los factores que explican el crecimiento de la desconfianza, el informe identificó la multiplicación de informaciones desfavorables sobre el estancamiento económico y los datos preocupantes de pobreza. Este panorama también repercute directamente sobre los niveles de aprobación del Gobierno.

Las principales preocupaciones de la gente en Argentina

En cuanto a las principales preocupaciones de la población, las el empleo ocupó el primer lugar, con el 20,7% de las menciones, reflejo de la preocupación por la pérdida de puestos de trabajo y el avance de la precarización. La política quedó segunda, con el 19,4%, mientras que la inflación reunió el 18% de las respuestas, por lo que continuó entre los principales problemas señalados por los ciudadanos.

La encuesta también identificó otras preocupaciones de carácter estructural que contribuyen al deterioro de las expectativas. La pobreza fue mencionada por el 11,9% de los consultados, mientras que la corrupción recibió el 8,6% de las menciones. Por su parte, los cuestionamientos a la eficacia de las políticas sociales representaron el 7,8%, completando el grupo de los problemas que mayor inquietud generan.

De este modo, eesde el centro de estudios de la UCA señalaron que el descontento social dejó de estar explicado por un único problema y pasó a responder a la combinación de distintas dificultades que se potencian mutuamente, con consecuencias negativas sobre las perspectivas económicas de mediano plazo.

El análisis concluyó que una disminución duradera de la incertidumbre económica exige una respuesta gubernamental que abarque distintas problemáticas al mismo tiempo. En ese sentido, sostuvo que "el Gobierno nacional requiere atender frentes simultáneos. Las recetas ya no pueden limitarse exclusivamente a contener la evolución de los precios, sino que deben incorporar medidas urgentes para mejorar las condiciones del mercado laboral y reactivar el aparato productivo".