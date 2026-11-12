El INDEC publica la inflación de octubre y esperan que siga cerca del 2%

El INDEC publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre. Las proyecciones anticipan que la inflación se habría ubicado cerca del 2%, sin diferencias significativas respecto de los registros de los meses anteriores.

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La publicación oficial está prevista para las 16:00 y permitirá determinar si la inflación mantiene su trayectoria ascendente o vuelve a situarse por debajo del 2%, como espera el Gobierno. Aun así, las consultoras esperan que la cifra final no varíe demasiado del 1,9% registrado en septiembre.

Después de una tendencia de desaceleración iniciada en abril, el IPC comenzó a mostrar desde julio un comportamiento irregular, con aumentos y disminuciones alternados en su ritmo de crecimiento.

Entre 1,8% y 2%, la inflación esperada para octubre

En este sentido, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, confeccionado a partir de las proyecciones de consultoras y bancos, los precios habrían aumentado un 1,8% en octubre de 2026. El informe también anticipa que la inflación interanual cerraría el año en 30,4%.

Para la Fundación Libertad y Progreso, el incremento de los precios durante octubre habría sido del 1,8%. De confirmarse esa estimación, el IPC acumularía una suba del 25,9% en lo que va del año, con un avance del 32,7% en la comparación interanual.

La consultora Equilibra estimó una inflación del 1,8% para octubre, cifra que representaría una desaceleración de 0,1 puntos porcentuales frente a septiembre. Asimismo, proyectó que la inflación núcleo habría retrocedido 0,1 puntos, hasta el 1,6%, mientras que la inflación subyacente habría registrado un incremento del 1,9%.

Por su parte, C&T estimó que los precios aumentaron 1,9% en octubre, en línea con las proyecciones de otras consultoras. El resultado estuvo “influido por los productos estacionales, que subieron muy por encima del promedio”, mientras que la inflación núcleo mostró una ligera desaceleración y se ubicó en 1,8%.

En tanto, las proyecciones de Analytica ubican la inflación de octubre en 2% a nivel nacional, lo que supondría un pequeño incremento frente al 1,9% de septiembre. Según la consultora, el sector de alimentos y bebidas fue el que ejerció la mayor presión sobre la evolución del indicador.

La estimación más elevada corresponde a EcoGo, que calculó un aumento del 2,1% en los precios minoristas durante octubre. La firma atribuyó ese resultado a que “la aceleración del índice general respondió al comportamiento de los rubros regulados (3,1%) y estacionales (3,7%)”.

Como antecedente del indicador que difundirá el INDEC, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento del 1,9% en octubre, por encima del 1,8% observado en septiembre. De esta manera, la inflación porteña acumuló dos meses consecutivos de aceleración.

Al final, no es un fenómeno monetario: Milei explicó por qué no baja la inflación

El amesetamiento de la inflación en alrededor del 2% mensual llevó al propio presidente, Javier Milei, a tener que dar explicaciones acerca de por qué el IPC sigue sin bajar.

En ese sentido, Milei admitió a fines de octubre, en declaraciones radiales, que los indicadores económicos "no estarían evolucionando tan positivamente" como su Gobierno esperaba para este momento de su gestión.

"Lo que se esperaba que la economía creciera, esta creciendo menos. Eso hace que la demanda de dinero crezca menos de lo que debería crecer y consecuentemente el ritmo al que baja la inflación es menor y obviamente los indicadores de Argentina no estarían evolucionando tan positivamente como esperábamos en un primer momento", dijo Milei en declaraciones a Radio Rivadavia.

Milei señaló que el ritmo al que baja la inflación será "más lento" y advirtió por el aumento del precio de los alimentos. "Cuando tenés impacto en energía y alimentos, eso te hace saltar los precios mayoristas y luego en los minoristas", señaló.

Según su explicación, el país atraviesa un "shock externo" producto de las guerras entre Ucrania y Rusia y en el estrecho de Ormuz, las cuales generan "un salto en el nivel de precios" que se manifiesta en una "aceleración inflacionaria" y "un aumento de la tasa de interés". "Hay más inflación, más tasa de interés y menor actividad. Argentina no es ajena a eso, está sufriendo las consecuencias", apuntó el Presidente.

De este modo, se desmintió a sí mismo al admitir que la inflación no baja debido a la actividad económica, tomando un factor diferente al de la emisión monetaria que siempre citó como causa principal.