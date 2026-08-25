El Indec desmiente al Gobierno: un trabajador informal cobra un cuarto del sueldo de un registrado

Aunque el Gobierno lo niegue, la estructura salarial expone la principal desigualdad del mercado laboral: en 2025, la remuneración promedio de los trabajadores registrados fue casi cuatro veces superior a la de quienes se desempeñaron en la informalidad, según el Indec. El panorama también muestra brechas cada vez más relevantes entre varones y mujeres y un fuerte salto de ingresos a medida que aumenta la edad, a contramano de las aspiraciones de la juventud que supo confiar en Javier Milei.

Durante junio, el índice de salarios registró un incremento del 2,9% en la comparación intermensual y un avance del 35,7% frente al mismo período del año anterior, por encima de la inflación. Sin embargo, este resultado consolida datos del empleo privado formal, el ámbito estatal y la franja informal, cuyos datos provienen de la EPH y arrastran un desfasaje temporal de cinco meses.

Al analizar el desempeño intermensual del 2,9%, se observa que el empleo privado bancarizado creció un 1,9%, el ámbito público avanzó un 3,4% y los trabajadores no registrados mostraron una mejora del 4,4%. Es decir, las estadísticas oficiales sostienen que el, cada vez más grande, universo informal atraviesa una edad de oro a la hora de hablar de sueldos. Por ende, el empuje del sector es que lo sostendría que el promedio salarial no caiga abruptamente.

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La contradicción del Gobierno: la verdadera distancia entre trabajadores formales e informales

Los datos oficiales muestran que la brecha entre quienes tienen un empleo registrado y quienes trabajan sin registración gigante. En el total de la economía, la remuneración promedio mensual de los asalariados registrados alcanzó los $ 2.195.363 en 2025, mientras que entre los asalariados no registrados fue de apenas $ 556.783.

La diferencia implica que un trabajador formal recibió, en promedio, una remuneración cercana a cuatro veces la de un trabajador informal. En términos porcentuales, el ingreso promedio de los registrados fue alrededor de 294% superior al de quienes no estaban registrados.

La distancia también aparece al analizar el pago por hora. Entre los registrados, la remuneración promedio fue de $ 16.064,7, frente a $ 4.874,9 entre los no registrados. La informalidad no solo supone menores ingresos mensuales, sino también una remuneración considerablemente más baja por cada hora trabajada.

Por otra parte, durante 2025 hubo más de 11 millones de puestos asalariados registrados, mientras que los puestos asalariados no registrados superaron los 5,5 millones.

La informalidad también profundiza la brecha de género

Las diferencias no se terminan en la condición de formalidad. Los ingresos también muestran una marcada distancia entre varones y mujeres.

Entre los asalariados registrados, la remuneración promedio mensual fue de $ 2.506.584,9 para los varones y de $1.831.151,9 para las mujeres. La diferencia alcanza así casi el 37% a favor de los hombres.

En el universo de los asalariados no registrados, la distancia es todavía mayor: los varones tuvieron una remuneración promedio de $712.602,7, contra $388.877,4 entre las mujeres. La brecha supera el 83%.

Además, el reporte señaló que la desigualdad de género es más pronunciada cuando se observa el ingreso mensual por puesto que cuando se analiza la remuneración por hora. En los empleos registrados, la brecha por puesto fue del 26,9%, mientras que entre los no registrados llegó al 45,4%. Por hora, las diferencias fueron de 9,9% y 14%, respectivamente.

Esto significa que la informalidad funciona como un factor que profundiza otras desigualdades existentes dentro del mercado laboral.

La edad también determina cuánto se cobra

La remuneración aumenta de manera significativa con la edad. Entre los asalariados registrados, el promedio mensual fue de $1.238.915,8 para los menores de 30 años, subió a $1.792.881,8 entre quienes tienen entre 30 y 49 años y llegó a $ 2.101.605,9 para los trabajadores de 50 años o más.

La tendencia también se observa entre los trabajadores informales. En este grupo, los menores de 30 años tuvieron una remuneración promedio de alrededor de $ 390.000 entre las mujeres y $ 604.632 entre los varones. Para el segmento de 30 a 49 años, los valores fueron de aproximadamente $ 404.000 y $ 793.503, respectivamente. Entre los mayores de 50 años, las remuneraciones llegaron a unos $ 356.528 para las mujeres y $ 792.165 para los varones.

El informe destaca que, entre los asalariados registrados, la mayor parte de la remuneración se concentra en el grupo de 30 a 49 años, seguido por los trabajadores de 50 años o más.

En el total de la economía, los varones concentraron el 55,7% de los puestos de trabajo, frente al 44,3% de las mujeres. Entre los asalariados registrados, la participación masculina fue del 53,9%, mientras que entre los no registrados alcanzó el 51,9%.

En medio de una crisis que mantiene bajo presión el poder adquisitivo, los datos que expone el Gobierno muestran que no todos los trabajadores atraviesan el deterioro de la misma manera. La informalidad, las diferencias de género y la edad marcan distancias profundas en los ingresos y ayudan a explicar por qué la estadística promedio de los salarios no responde a la realidad.