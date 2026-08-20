Los salarios del sector privado formal siguen perdiendo contra la inflación

Los salarios del sector privado siguen corriendo por detrás de la variación del índice de precios al consumidor. De acuerdo al último informe del Indec, la variación de los ingresos para este sector formalizado de la economía fue del 1,9% cuando la inflación de junio fue del 2,1%. En la comparación interanual, la pérdida para los trabajadores y trabajadoras es de cuatro puntos porcentuales.

La crisis es de ingresos. Durante el primer trimestre de 2026, los ingresos en promedio rondaron los $1.076.056 mensuales. Esta cifra es mucho menor en el caso de los cuentapropuestas, con ingresos promedio de 524.000 pesos, es decir un 51% por debajo de la media. En el caso de los asalariados informales, se alcanzaron ingresos promedio de 700.000 pesos, un 35% por debajo de la media.

El salario promedio de un trabajador del sector privado es 14% inferior al de hace 10 años y, si se considera el ingreso disponible luego del pago de los gastos fijos, la pérdida asciende al 24%. Entre los trabajadores del sector público, la situación es todavía más apremiante: desde 2017 sus salarios perdieron un tercio del poder adquisitivo.

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La pauperización del salario

En junio de este año, el índice de salarios tuvo una suba mensual de 2,9%, y una interanual de 35,7%. Sin embargo, este guarismo se tiene que desagregar entre los asalariados formales privados y el sector público y los informales, cuya fuente de información vía la EPH presenta un fuerte rezago de cinco meses. El indicador completo acumula una suba de 18,5% con respecto a diciembre de 2025, cuando la inflación acumulada fue del 19,3%.

En el desagregado, esa suba del 2,9% se explicó por el crecimiento mensual de 1,9% en el sector privado registrado, 3,4% en el sector público y 4,4% en el sector privado no registrado.

En términos interanuales, hubo un alza del 29,6% en el sector privado registrado y del 30,1% en el sector público. Ambos guarismos chocan con la inflación interanual de junio ubicada en el 33,8%. Los salarios registrados privado y público siguen perdiendo capacidad de compra.

En relación al acumulado del año, los salarios también pierden contra la inflación. El índice tuvo una variación entre enero y junio del 18,5% cuando la inflación para el mismo período fue de 19,3%. El sector privado registrado quedó abajo por casi cinco puntos porcentuales y el sector público por dos puntos porcentuales.

La crisis de ingresos

El carácter precario de los empleos presenta como uno de sus aspectos centrales los escasos ingresos que obtienen el conjunto de los trabajadores. Durante este primer trimestre de 2026, los ingresos en promedio rondaron los $1.076.056 mensuales.

“Esta cifra es mucho menor en el caso de los cuentapropuestas, con ingresos promedio de 524.000 pesos, es decir un 51% por debajo de la media. En el caso de los asalariados informales, se alcanzaron ingresos promedio de 700.000 pesos, un 35% por debajo de la media”, indicaron desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.

De acuerdo a un informe del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo CETYD- Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), ante la crisis de ingresos, cada vez más trabajadores buscan una segunda o tercera ocupación y aumenta la cantidad de integrantes de los hogares que se incorporan al mercado de trabajo, especialmente las mujeres.

Pero la necesidad de trabajar más encuentra un límite en una estructura productiva que genera pocas oportunidades. Durante la última década, la producción del sector privado creció 7%, mientras que la cantidad de horas trabajadas aumentó 11% y el número de trabajadores, 17%.

“Es decir, la cantidad de personas ocupadas creció bastante más que la producción. Y esto se explica porque en la última década la economía tuvo un bajo dinamismo y ahora se ve que marcha en dos direcciones distintas: crecen unos pocos sectores capital intensivos, como el agro, minería y el complejo energético) y cae la construcción, la industria, el comercio, etc., que son los que emplean a la porción más importante de trabajadores en nuestro país”, puede leerse en el trabajo "Un mercado laboral saturado y trabajadores cada vez más endeudados” del CETYD.

De acuerdo al Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), el salario real en el sector privado quedó 9% por debajo del nivel que tenía al asumir Milei. Cada trabajador acumula una pérdida de 2,9 millones de pesos. Los trabajadores estatales acumulan una pérdida de 14,9 millones de pesos.