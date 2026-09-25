Impuesto a las Ganancias: a partir de qué sueldo se paga en ARCA en septiembre 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene en septiembre de 2026 los nuevos parámetros del Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia: los empleados solteros y sin hijos quedan alcanzados a partir de una remuneración bruta mensual superior a $3.504.574,20, mientras que para los trabajadores casados y con hijos el piso se ubica en $4.647.612,99 brutos.

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Estos valores forman parte de la actualización que comenzó a regir en julio y se mantendrá durante todo el segundo semestre de 2026. El ajuste de las escalas y deducciones personales fue del 16,8%, en línea con la inflación acumulada durante los primeros seis meses del año informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, los empleadores deben utilizar los nuevos parámetros para determinar las retenciones correspondientes a los salarios comprendidos entre julio y diciembre.

Ganancias: desde qué sueldo se paga en septiembre 2026

Los pisos salariales vigentes en septiembre dependen de la situación personal y familiar del trabajador:

Soltero y sin hijos: paga Ganancias si la remuneración bruta mensual supera los $3.504.574,20.

paga Ganancias si la remuneración bruta mensual supera los $3.504.574,20. Casado y con hijos: queda alcanzado cuando el salario bruto mensual supera los $4.647.612,99.

Los valores funcionan como referencia para determinar desde qué nivel salarial un empleado puede comenzar a quedar alcanzado por el impuesto, de acuerdo con las deducciones que correspondan en cada caso.

ARCA: cuánto se paga de Ganancias

Cómo se actualizaron las deducciones de Ganancias

ARCA también modificó las deducciones personales utilizadas para calcular el impuesto durante el segundo semestre. Los montos son acumulativos y aumentan mes a mes hasta diciembre. Entre los principales conceptos se encuentran la ganancia no imponible, las deducciones por cónyuge e hijos y la deducción especial.

Según los valores publicados para el período:

La ganancia no imponible llegará a $5.585.736,93 en diciembre.

La deducción por cónyuge pasa de $2.898.425,92 en julio a $5.260.643,86 en diciembre.

La deducción por hijo aumenta de $1.461.686,77 en julio a $2.652.961,90 al finalizar el año.

Para hijos incapacitados, el monto acumulado pasa de $2.923.373,53 a $5.305.923,78.

La deducción especial aumenta desde $10.771.391,86 en julio hasta $19.550.079,27 en diciembre.

Cuáles son las escalas del Impuesto a las Ganancias en 2026

Además de las deducciones, ARCA estableció una escala progresiva para las remuneraciones acumuladas durante el segundo semestre. Esto implica que la alícuota aumenta a medida que crece la ganancia sujeta al impuesto.

Las escalas vigentes son:

Ganancia neta imponible acumulada Impuesto Hasta $2.336.953,69 5% De $2.336.953,69 a $4.673.907,36 $116.847,68 + 9% sobre el excedente De $4.673.907,36 a $7.010.861,05 $327.173,52 + 12% sobre el excedente De $7.010.861,05 a $10.516.291,59 $607.607,96 + 15% sobre el excedente De $10.516.291,59 a $21.032.583,18 $1.133.422,54 + 19% sobre el excedente De $21.032.583,18 a $31.548.874,77 $3.131.517,94 + 23% sobre el excedente De $31.548.874,77 a $47.323.312,16 $5.550.265,01 + 27% sobre el excedente De $47.323.312,16 a $70.984.968,25 $9.809.363,10 + 31% sobre el excedente Más de $70.984.968,25 $17.144.476,49 + 35% sobre el excedente

La escala es progresiva: superar un tramo no implica que todo el ingreso quede gravado con la alícuota correspondiente al nuevo nivel, sino que el porcentaje se aplica sobre el excedente indicado en cada tramo.

Cuál es el salario bruto para pagar ganancias

Hasta cuándo rigen los nuevos valores de Ganancias

Los parámetros actualizados por ARCA comenzaron a aplicarse con efecto desde el 1° de julio de 2026 y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre. Los empleadores deben utilizar las tablas y deducciones actualizadas para calcular las retenciones correspondientes. Cuando se hayan efectuado retenciones superiores a las que corresponden tras la actualización, el mecanismo de liquidación contempla su compensación en los pagos posteriores.