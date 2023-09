Daniel Yofra: “Eliminar Ganancias es un reclamo histórico, aumenta el salario y potencia el consumo”

El secretario general de los Aceiteros dialogó con El Destape en la previa del debate en el Congreso. Ante las propuestas electorales que buscan quitar derechos dijo: "Nos quieren hacer creer que tenemos que ser pobres trabajando".

A una semana de que el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria de las elecciones 2023, Sergio Massa, anunciara la suba por decreto del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias que pagan los trabajadores (será de $1.770.000 desde octubre) el proyecto de ley que apunta a eliminar dicha categoría consiguió media sanción este martes en el Congreso. “Es muy importante para los trabajadores porque representa un aumento salarial sin negociación y porque además puede impactar en la economía con un aumento del consumo” señaló Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines, quien dialogó con El Destape sobre el impacto que tendrá esta medida, los desafíos en materia de salarios y las propuestas electorales que plantean recortes laborales y ataques a la representación sindical.

Yofra representa a uno de los sectores con mejores salarios del país, el dirigente asegura que lo que los distingue es “la pelea por que se cumpla el artículo 14 bis de la Constitución” que “no es otra cosa que tener un salario digno que le permita al trabajador cumplir con sus necesidades vitales”. En la actual coyuntura, un punto que le preocupa tiene que ver con “el desprecio hacia los trabajadores que manifiestan candidatos como Milei (Libertad Avanza) o Bullrich (Juntos por el Cambio)”.

Desde la Federación se sumaron a la movilización que las diferentes centrales del movimiento obrero realizaron este martes frente al Congreso para exigir que se apruebe el proyecto de modificación de Ganancias que apunta a eliminar la "cuarta categoría" del gravamen a partir de enero de 2024, que recae sobre trabajadores y jubilados. Mientras el oficialismo consiguió los votos necesarios para aprobarlo con sectores de la oposición, desde la mayoría de Juntos por el Cambio rechazaron la iniciativa.

"El salario no es ganancia"

Aceiteros forma parte de la llamada “Mesa Sindical El Salario No Es Ganancia”, un espacio que surgió a fines del 2022 integrado por más de 30 gremios nacionales que viene sosteniendo este reclamo. “Que hayan sacado por decreto este impuesto es muy importante porque para los trabajadores representa una devolución de lo que nos sacan del salario, es un reclamo histórico en el que se venía insistiendo desde hace mucho tiempo”, señaló Daniel Yofra y celebró la medida anunciada el lunes pasado por Massa con una convocatoria en el Ministerio de Economía, donde Aceiteros estuvo presente.

El dirigente valoró también la incidencia que podría tener en la economía doméstica la eliminación de este impuesto que recae sobre los trabajadores con remuneraciones superiores a la media. “Podría impactar en toda la actividad económica por el mayor consumo que tendrán 800.000 trabajadores que ahora les reintegran ese impuesto, es decir, es plata que vuelve al bolsillo del compañero”, destacó. Según informó Economía esta medida representa una mejora del 21,4% en los salarios de los trabajadores beneficiados.

Ya en enero de este año la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines junto con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del departamento San Lorenzo, habían logrado exenciones en el pago de Ganancias sobre las sumas adicionales que cobran por turnos rotativos y horas extras. Desde Aceiteros califican como “injusto y distorsivo” el pago de Ganancias en tanto que de cara a la convocatoria de este martes frente al Congreso, recordaron que “con la gestión de Mauricio Macri se alcanzó hasta a más de dos millones y medio de personas asalariadas”, y que si bien “con el gobierno actual esta cifra se venía reduciendo sustancialmente" era necesaria "una respuesta concreta que se traduce en este proyecto de ley”.

Se estima que menos del 1% de los empleos registrados pasarán a pagar este tributo, sobre todo incluirá a CEOs, gerentes, puestos calificados y jubilaciones y pensiones de privilegio.

“Pagar buen salario es que los patrones ganen menos”

“Hay una fuerte estigmatización de nuestra lucha. Tengo 31 años de antigüedad en Dreyfus y hace 19 años que estoy peleando por un salario de acuerdo con el concepto del Salario, Mínimo, Vital y Móvil que fija el artículo 14 bis de la Constitución nacional, y que habla de que tenemos que tener un salario para satisfacer nueve necesidades vitales: alimentación adecuada, vivienda digna, esparcimiento, educación, salud, transporte, vestimenta, vacaciones y previsión”, señaló Yofra sobre los acuerdos salariales del sector que representa y consideró que esas necesidades “son el punto de partida de cualquier trabajador, hacemos una suma del valor real y nos da el salario real mes a mes”.

En ese mismo sentido, el sindicalista recordó que “antes del 2004 teníamos un salario por el que vivíamos adentro -es decir haciendo horas extras- para poder sobrevivir afuera, no teníamos mucha idea de cuanto teníamos que cobrar y uno no lucha cuando no sabe lo que vale su trabajo. Estuvimos muchos años discutiendo hasta que empezamos a regirnos por la Ley de Contrato de Trabajo (artículo 116), pedimos un informe para saber cuál era el verdadero valor de la fuerza de trabajo para cubrir esas necesidades y era el doble de lo que cobrábamos en ese momento”.

Sobre esto, fue contundente al señalar que “no pasa por si la empresa tiene o no posibilidades sino también por definir cuál es el salario para cubrir las necesidades, sostenemos que al salario lo fijan las necesidades de los trabajadores y un ejemplo para desmitificar la idea de que conseguimos tal salario porque trabajamos en multinacionales es que también empresas que no exportan pagan el mismo salario aceitero”. Para el dirigente sindical “es una excusa de aquellos que no quieren pelear por un salario digno” porque “pagar buen salario implica que los patrones ganen menos, esa es la lucha”. En este punto cuestionó el piso fijado del salario en el Consejo nacional de Salario, que establece un salario mínimo “por debajo del valor de la línea de la pobreza” y aseguró que “los capitalistas y sus medios afines quieren convencer al movimiento obrero, y en parte lo han logrado, de que tenemos que ser pobres trabajando, cuando hace 50 años uno buscaba trabajo para dejar justamente de serlo”.

“Si gana la oposición vamos a estar peor”

El referente aceitero se mostró preocupado por el apoyo electoral a candidatos que promueven políticas de ajuste de derechos laborales, con medidas que no son nuevas y cuyas consecuencias las pagaron generaciones de trabajadores en el país. “Hay sectores muy identificados, como el de Bullrich y el de Millei, cuyo eslogan de campaña es sacar derechos a los trabajadores y encarcelar a los dirigentes que pelean por ellos, así que seguramente vamos a estar peor si ganan ellos”, expresó el dirigente y consideró que “claramente manifiestan su desprecio al trabajador. Una persona que quiere perjudicar a un trabajador no es más ni menos, siendo presidente, que un patrón, por eso proponen echar a los trabajadores sin pagar la indemnización, bajar cargas patronales, terminar con la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, todas las reformas que incluyen también encarcelar a los que luchan por los trabajadores"

"Nos dicen directamente que nos van a sacar el derecho a huelga, a un salario digno, van contra el artículo 14bis que fija las necesidades de vida para el trabajador y su familia”. Puntualmente, sobre el candidato libertario cuestionó que “se presenta como un mesías político y es un falso profeta, si no fuese tan dañino sería muy gracioso lo que pero tiene la posibilidad de hacer mucho daño”.

En relación, el entrevistado reflexionó que “a veces no se entiende cómo los trabajadores puedan votar sabiendo que los van a perjudicar” aunque consideró que “es responsabilidad de las y los dirigentes políticos y sindicales convencer y concientizar, porque se puede estar enojado y cansado, pero no podemos votar por candidatos que nos van a perjudicar aún más, no podemos votar en contra nuestra”.

“Tenemos que seguir luchando”

De cara a los próximos meses el referente nacional de Aceiteros analizó que “se viene el año muy complicado y el primer factor para generar movimiento en la economía son los salarios, un salario digno en todas las actividades permitiría que la economía se reactive porque la plata en el bolsillo del trabajador genera consumo, más producción y más trabajo, en cambio en el bolsillo del patrón con suerte puede llegar a cambiar la maquinaria, pero en su gran mayoría se va afuera”.

Sobre el movimiento obrero sostuvo que “tenemos que pelear, desde la confianza en la organización, en la conciencia de los trabajadores y trabajadoras, y frente a los políticos que representan más el interés de las patronales que el del pueblo porque responden a las empresas que los ponen en tal lugar para cambiar leyes laborales en contra de los trabajadores”. Finalmente destacó “hay que entender que detrás de esas leyes conquistadas hubo trabajadores muertos y desaparecidos, hubo encarcelados y perseguidos, entonces no podemos dejar que la lucha de esos compañeros haya sido en vano, tenemos que seguir luchando, no podemos conformarnos con lo que nos dicen de que tenemos que empezar como pobres a trabajar y jubilarnos como pobres”.