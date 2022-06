Titular de Aduanas afirmó que se trabaja en "mecanismos de control más rigurosos" para importaciones

El titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, aseguró hoy que las máquinas involucradas en una maniobra de sobrefacturación en la importación irregular de máquinas para minar criptomonedas por al menos US$ 5 millones “ya se encuentran secuestradas en los depósitos fiscales de Ezeiza”, y adelantó que se encuentran trabajando en “establecer un mecanismo de control más riguroso para este tipo de operaciones”.

“Vamos a mirar operación por operación y estamos trabajando en monitorear de una manera más profunda este tipo de operaciones para establecer un mecanismo de control más riguroso”, subrayó el funcionario en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.

La maniobra denunciada por la DGA consistió en una sobrefacturación en la importación irregular de máquinas para minar criptomonedas desde China pero facturadas por una empresa extranjera con sede en el estado de La Florida, Estados Unidos, a un valor irregular y superior al de mercado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En la entrevista que concedió hoy, Michel afirmó que la maniobra implicó “un sistema de triangulación y sobrefacturación de importaciones para realizar un fraude al fisco”.

En ese sentido, explicó que, “en este caso, tuvo la particularidad de que también hay una triangulación en el medio, porque estas máquinas tenían como origen China, pero son facturadas por una empresa de Estados Unidos”.

Asimismo, precisó que “las máquinas se pretendieron ingresar al país a un valor superior al valor real de mercado, con el objetivo de hacerse de dólares al valor oficial para poder quedarse con esos dólares afuera y después liquidarlo al valor del dólar financiero”.

“Las máquinas se pretendieron ingresar a un valor promedio de US$ 10.000 por máquina, cuando en realidad cada una va de un rango de los US$ 5.700 a los US$ 7.700, si bien el valor definitivo de la máquina va a depender de la pericia porque está directamente asociado a la capacidad de minado y a la potencia de la máquina”, argumentó el funcionario.

De esta forma, en el marco de la denuncia penal radicada en el Juzgado Nacional Penal Económico Número 2, la Aduana presentó un informe con un piso de US$ 5 millones de sobrefacturación.

Michel sostuvo que, actualmente, se encuentran trabajando desde la DGA “sobre una línea de investigación donde se vincularía a esta sociedad del extranjero, que es una suerte de SRL en Estados Unidos, que tendría una persona vinculada a un empleado de la empresa importadora en la Argentina”.

También, consignó que se evalúan esquemas específicos de control para “productos que no tienen un mercado transparente, analizando operatoria por operatoria”, y señaló que también ponen el foco en “la otra cara de la moneda", que son "las operaciones de subfacturación, en las que el exportador trata de no liquidar los dólares al valor oficial sino dejarlos en el exterior para poder luego hacerse de esos dólares al valor del dólar financiero”.

Con información de Télam