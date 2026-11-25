La administración Milei en el Senado negoció con sus aliados un total de seis modificaciones al dictamen del proyecto Súper RIGI. El objetivo del oficialismo será tratar la iniciativa durante la extensión de las sesiones ordinarias o durante el período de sesiones extraordinaria. Las principales modificaciones se concentraron en tres ejes: una ampliación del universo de beneficiarios para este régimen de excepción; se incorporaron algunos requisitos para proyectos electrointensivos, como podrían ser los Centro de Datos para la inteligencia artificial; y se estableció una cuota de proveedores nacionales sin ninguna garantía frente a la presencia de competidores extranjeros.

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El dictamen se firmó el pasado 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional (LLA y soberanía, un oxímoron). El proyecto consolida la entrega de jurisdicción a los tribunales extranjeros y establece un marco de sujeción por 30 años en el que no podrán modificarse ninguna ley tributaria, cambiaria, económica ni ambiental que perjudique la rentabilidad de los proyectos presentados.

Los firmantes del dictamen fueron Agustín Monteverde (LLA-CABA), Enrique Goerling Lara (JxC- Misiones), Nadia Márquez (LLA-Neuquén), Silvana Schneider (LLA-Chaco), Bartolomé Abdala (LLA-San Luis), Gonzalo Guzmán Coraita (LLA-Salta), Ezequiel Atauche (Partido Renovador Federal-Jujuy), Ivanna Arrascaeta (LLA-Jujuy) y Patricia Bullrich (LLA-CABA).

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También estamparon su firma Bruno Olivera Lucero (LLA-San Juan), Carmen Álvarez Rivero (JxC-Córdoba), María Orozco (LLA-Salta), Flavio Fama (JxC-Catamarca), Guillermo Andrada (Frente de Todos-Catamarca), Maximiliano Abad (JxC-Buenos Aires), Carlos Espínola (Frente de Todos-Corrientes), María Huala (JxC-La Pampa) y Sandra Mendoza (Frente de Todos-Tucumán).

Se amplía el universo de beneficiarios

El nuevo dictamen fue analizado por un conjunto de organizaciones de la Sociedad Civil Argentina. Uno de los principales cambios tiene que ver con el universo de beneficiarios. La actividad económica ya no necesariamente debe ser nueva. “Podrán acceder nuevos proyectos en industrias existentes que incorporen procesos productivos, tecnologías o estándares de gestión ambiental diferentes y superen la escala de inversión y producción registrada en el sector a nivel nacional”, puede leerse en un documento de las organizaciones de la sociedad civil.

Las nuevas actividades económicas también serán beneficiadas. ¿Cuáles? Sigue sin quedar claro. “Se entenderá por nuevas actividades económicas a todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto” (Artículo 4).

La letra chica quedará sujeta a la “interpretación” de la reglamentación. Por ende, al criterio arbitrario del Poder Ejecutivo.

Los proveedores locales quedan a tiro de la competencia extranjera

El artículo 17 conserva el mínimo del 20% del monto de inversión destinado a proveedores locales y la condición de disponibilidad, precio y calidad de mercado pero cambia el universo computable.

“Las obras dejan de mencionarse expresamente y ciertos servicios no transables podrían quedar excluidos. Y no se establece una cuota provincial o municipal. Persiste una inconsistencia entre las expresiones ´nacionales´ y ´locales´, analizaron las organizaciones de la Sociedad Civil.

Todo queda sujeto a que la oferta de proveedores locales “se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.

Con los Data Centers de inteligencia artificial en la mira

Bajo el concepto “proyectos electrointensivos”, se le “exigirá” a los VPU que den cuenta de su capacidad de conexión y un esquema de abastecimiento, generación propia y/o almacenamiento “que contribuya a cubrir la demanda máxima sin afectar la seguridad ni la confiabilidad del sistema eléctrico”. Sin muchas más especificaciones.

“El artículo no exige autosuficiencia energética ni establece porcentajes mínimos de autogeneración, utilización de fuentes renovables, mecanismos de financiación de ampliaciones de la red eléctrica o reglas tarifarias específicas. El alcance efectivo de la obligación dependerá de la reglamentación. Es decir que los umbrales, porcentajes mínimos, plazos y condiciones técnicas quedan a cargo de la reglamentación, con intervención de CAMMESA y la autoridad energética competente”, destacaron desde la Sociedad Civil.

Esta disposición choca con otra de las garantías establecidas en el dictamen, específicamente la que establece “el derecho a la operación continuada del proyecto sin interrupciones, salvo que medie orden judicial y el VPU haya tenido la oportunidad de ejercer previamente su derecho de defensa, reconociendo que la viabilidad y operación continuada del proyecto durante toda su vida útil es de carácter esencial”.

Bajo la lógica de esta garantía, las empresas que ingresen al Súper RIGI tendrán preferencia para la utilización de la energía, el agua, el suelo salvo que un integrante del Poder Judicial, totalmente cooptado por el poder económico, diga lo contrario.

La libre disponibilidad de divisas y la estabilidad cambiaria (para las empresas)

Los senadores de LLA incorporaron en el artículo 85 la obligación expresa del Banco Central de dictar las normas necesarias para garantizar “el ejercicio efectivo de los derechos cambiarios otorgados a las empresas adheridas al Súper RIGI”.

La modificación no amplía los derechos cambiarios reconocidos por Diputados, pero establece un mandato explícito al organismo responsable de instrumentarlos durante los 30 años de estabilidad normativa.

“Esto implica que, ante eventuales restricciones cambiarias futuras, el BCRA deberá preservar las condiciones protegidas por el régimen, incluso cuando las nuevas restricciones resulten aplicables al resto de las empresas que operan en Argentina”, agregaron desde la Sociedad Civil.

Por ejemplo, luego de los tres años de iniciado el proyecto, las empresas tendrán la libre disponibilidad de los dólares generados por sus exportaciones, sin requisito de liquidarlos en el Mercado Unico y Libre de Cambio. Además, el Vehículo de Proyecto Unico no estará obligado a ingresar ni liquidar en el mercado de cambios las divisas o cualquier contravalor correspondiente a otros rubros o conceptos, tales como aportes de capital, financiamientos de cualquier naturaleza o servicios, vinculados al proyecto objeto del plan de inversión aprobado, y contarán con la libre disponibilidad de los mismos.

La soberanía en jaque

El artículo 73 garantiza a cada proyecto “operación continuada sin interrupciones”, incluso por sobre necesidades de abastecimiento energético de la población general.

También se habilita el arbitraje internacional excluyente (CIADI, CCI, CPA), sin árbitros argentinos ni instancia previa local, y se califican los beneficios como “inversiones protegidas”. Este es el mismo artilugio legal utilizado por el proyecto Próspera, impulsado por el ecosistema de Peter Thiel, en Honduras. Cuando el país rechazó la propuesta de establecer una zona de exclusión por fuera de las reglas del Estado, los inversores de Próspera recurrieron al CIADI.

¿Cuál es el estudio que patrocina los intereses de Próspera en Honduras? El abogado Pablo Serdán encontró entre la documentación presentada ante el CIADI al estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja. ¿Daniel Funes de Rioja, el ex titular de la UIA e impulsor de la Reforma Laboral? El mismísimo.

Los 30 años de estabilidad sin ningún tipo de condiciones no ocurre en otros países. “Ningún país ofrece un plazo comparable en sectores de cambio tecnológico acelerado. Chile da 25 años pero mantiene la carga fiscal (35%); Brasil (REDATA) da beneficios por solo 5 años, atados a metas concretas”, agregaron desde la Sociedad Civil.

La inteligencia artificial, los Data Centers y el consumo de agua

Un informe de la Universidad de la ONU advirtió que la inteligencia artificial no solo emite carbono: cada consulta a un chatbot, cada imagen generada y cada vídeo sintético deja una huella invisible en el agua y el territorio.

“Para 2030, los centros de datos que alimentan la inteligencia artificial consumirán 945 teravatios-hora de electricidad, casi el triple del consumo anual combinado de Pakistán, Bangladés y Nigeria —países que suman más de 650 millones de personas. Su huella hídrica equivaldrá a las necesidades básicas de agua de toda la población de África subsahariana (1300 millones de personas), y su ocupación del suelo superará los 14.500 kilómetros cuadrados, el doble del área metropolitana de Yakarta”, puede leerse en el informe "Coste ambiental del uso energético de la IA: huellas de carbono, agua y suelo”.

¿Qué pasa con el Súper RIGI? “No hay exigencias explícitas de cuidado ambiental, ni sobre uso de agua, energía ni emisiones de carbono, en un país con regiones de estrés hídrico severo (Cuyo, Patagonia, NOA). Lo único que les piden a las empresas es que presenten un informe, elaborado por un consultor que contrata la propia empresa. Irlanda, Países Bajos, Dinamarca y Chile ya debieron restringir los centros de datos por motivos similares”, concluyeron las organizaciones de la Sociedad Civil.