IVA e impuesto al cheque cayeron casi 9% en octubre y explican el derrumbe del consumo

La recaudación de los dos impuestos que mejor reflejan el pulso de la calle volvió a perder contra la inflación. Según el informe mensual de ARCA, en octubre el IVA neto creció 21,8% interanual y el impuesto al cheque 21,5%, muy por debajo del 33,4% de inflación interanual que informó el INDEC para septiembre. En términos reales, ambos tributos caen cerca de 9%, una señal de enfriamiento del consumo y de la actividad económica.

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¿Por qué el IVA y el impuesto al cheque miden el andar de la economía?

El IVA grava cada compra y cada venta, por lo que su evolución acompaña al consumo. El impuesto a los créditos y débitos bancarios, conocido como impuesto al cheque, se cobra sobre los movimientos en cuentas bancarias y funciona como termómetro de las transacciones. Cuando ambos pierden contra los precios, la lectura habitual es que la economía se mueve menos.

En octubre, el IVA neto recaudó $ 7.032.743 millones y el impuesto al cheque, $ 1.631.977 millones. Juntos aportaron $ 8,66 billones, el 40% de todo lo que ingresó en el mes.

El IVA aduanero, el dato más débil

Dentro del IVA, la parte impositiva (la que se genera en el mercado interno) aumentó 30,5%, todavía por debajo de la inflación: una caída real estimada de 2,2%. El golpe más fuerte vino del IVA aduanero, el que se cobra sobre las importaciones, que tuvo una variación negativa de 4,9% nominal. Ajustada por la inflación, la baja real ronda el 28,7%.

ARCA atribuyó el retroceso aduanero a un día hábil menos que en octubre de 2025 y a una "alta base de comparación". En el IVA impositivo, el organismo señaló que restaron las mayores "reafectaciones netas negativas", por el uso de saldos de IVA para cancelar otras obligaciones, y mayores devoluciones del Régimen de Comercialización de Granos. A favor jugaron las menores devoluciones a exportadores.

Impuesto al cheque: exenciones y alta base

El impuesto al cheque creció 21,5%, la menor suba entre los grandes tributos. ARCA explicó que "incidió negativamente la elevada base de comparación, por los altos ingresos registrados en octubre 2025". Además, en el mes ya regían las nuevas exenciones del Decreto 475/2026.

El informe también recuerda que el 14 de septiembre la CNV emitió la Resolución General 1.166/2026, que obliga a usar transferencias bancarias en ciertas operaciones.

¿Qué impuestos compensaron la caída?

El total de la recaudación llegó a $21.608.201 millones, con un alza de 33,7%. Sin embargo, el dato general esconde que buena parte del empuje vino de tributos ajenos al consumo:

Ganancias: $5.085.492 millones (+55,1%), por mayores anticipos de sociedades y personas, reafectaciones positivas y más retenciones.

Derechos de exportación: $870.052 millones (+238,4%), impulsados por una baja base de comparación tras el adelantamiento de pagos en 2025, mejores precios del complejo sojero, cerealero y de hidrocarburos, y más ventas de combustibles y minerales.

Combustibles: $688.197 millones (+51,1%), explicado "en mayor medida por las actualizaciones del impuesto".

En cambio, la seguridad social subió 33,8%, prácticamente empatada con los precios, por el aumento de la remuneración bruta promedio. Los derechos de importación cayeron 9,6% nominal.

Cómo le fue a la recaudación en lo que va del año

Entre enero y octubre, el IVA acumula una suba de 24,4% y el impuesto al cheque, de 27,9%, ambos por debajo del 29,8% que crece la recaudación total. La brecha confirma que los tributos atados al consumo vienen corriendo detrás del resto.