El Gobierno rediseñará el espacio aéreo: en qué consiste la medida y por qué

El Gobierno creó una Mesa de Trabajo Técnica para avanzar en la modernización del espacio aéreo argentino y mejorar la eficiencia de las operaciones aéreas, que deberá presentar sus recomendaciones antes del 1° de diciembre de 2027. Lo hizo semanas después de simplificar los trámites para el ingreso de aerolíneas extranjeras.

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La medida fue dispuesta por la Secretaría de Transporte a través de la Resolución 67/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, que establece un ámbito permanente de trabajo en el que participarán organismos públicos, aerolíneas, operadores aeroportuarios y entidades internacionales vinculadas con la industria aeronáutica.

El objetivo central será analizar la actual organización y gestión del espacio aéreo y elaborar propuestas para modificar procedimientos de navegación, recorridos y operaciones, con especial atención en la seguridad operacional y la capacidad del sistema.

La mesa será coordinada por la Subsecretaría de Transporte Aéreo y estará integrada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (JURCA), el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), operadores aeroportuarios y las compañías aéreas que operan en el país, además de otros organismos competentes.

Los cambios en el espacio aéreo argentino que buscará implementar el Gobierno

Entre los puntos que podrán analizarse aparece el diseño de nuevos conceptos de espacio aéreo, la incorporación de nuevos procedimientos de navegación y la revisión de los mecanismos actualmente vigentes.

También se estudiarán modificaciones vinculadas con los procedimientos de vuelo por instrumentos, entre ellos las aproximaciones instrumentales (IAC), las salidas normalizadas por instrumentos (SID) y las llegadas normalizadas por instrumentos (STAR).

Según la resolución, las propuestas deberán apuntar a mejorar la planificación y gestión del espacio aéreo, contemplando además las necesidades de quienes lo utilizan. El Gobierno planteó como prioridades la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de las operaciones aéreas, según los considerandos de la resolución oficial.

La iniciativa también contempla avanzar en mecanismos de gestión colaborativa de la capacidad aeroportuaria y del tránsito aéreo, con participación de los principales actores del sector.

El resultado del trabajo no será directamente una modificación de las regulaciones vigentes, sino que la mesa deberá elaborar un documento de recomendaciones, que será elevado a la Secretaría de Transporte para su evaluación.

El plazo fijado para entregar ese documento es el 1° de diciembre de 2027, por lo que el proceso de análisis se extenderá durante más de un año. La resolución aclara, además, que la puesta en funcionamiento de la nueva mesa no implicará una erogación presupuestaria para el Estado nacional.

La simplificación para el ingreso de aerolíneas extranjeras

Un mes atrás, el gobierno libertario había dado un nuevo paso en su política de desregulación del mercado aerocomercial. A través de la Resolución 543/2026 de la ANAC, simplificó el reconocimiento de los Certificados de Explotador de Servicios Aéreos emitidos por autoridades extranjeras.

La medida apunta a reducir los tiempos administrativos para que nuevas compañías internacionales puedan operar en el país y profundiza la estrategia oficial de "cielos abiertos" que el Ejecutivo impulsa desde el inicio de la gestión.

La resolución crea un mecanismo de reconocimiento abreviado de esos certificados cuando exista un acuerdo bilateral de servicios aéreos entre la Argentina y el país de origen de la empresa. Según sostuvo la ANAC en los fundamentos de la norma, el objetivo es "reducir las barreras de entrada al mercado argentino para las aerolíneas internacionales e incentivar la oferta de vuelos y la conectividad general".

El Gobierno presenta la decisión como una medida de modernización administrativa destinada a aumentar la competencia y ampliar la conectividad, pero la resolución se inscribe dentro de una transformación mucho más amplia del sistema aerocomercial argentino.